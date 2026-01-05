SIR-এ বাদ ভারত সেবাশ্রমের নিমাই মহারাজের নাম, অন্যায় হচ্ছে: কপিলমুনির আশ্রমে মমতা
Published : January 5, 2026 at 6:19 PM IST
সাগর, 5 জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় তিনি যে নাম তুলতে পারেননি, সে কথা তুলে ধরলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধু নিমাই মহারাজ । আর সেটাকে অস্ত্র করেই কপিলমুনির আশ্রমে দাঁড়িয়ে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এবছর গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে সোমবার গঙ্গাসাগরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রথমে হেলিপ্যাডে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি । তারপর যান ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং কপিলমুনির আশ্রমে । ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধু নিমাই মহারাজ মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে তাতে নিজের নাম তুলতে পারেননি তিনি । রাজ্যের বহু মানুষ এমন রয়েছে এই প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে । সেই তালিকায় রয়েছেন তিনিও । বিষয়টি শোনার পর সেখালে এই নিয়ে মুখ খোলেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে কপিলমুনির আশ্রমে এসে এই প্রসঙ্গ তুলে ধরে এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি ।
সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এসআইআর নিয়ে যা হচ্ছে তা অন্যায় হচ্ছে । শুনলেন তো, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ, তাঁর নামটাও কেটে দিয়েছে । অনেক মহারাজ আছেন, তাঁদের নামও কেটে দিয়েছে । সাধু সন্তদের নামও বাদ গেছে...সাধারণ মানুষের সঙ্গে । এটা অন্যায় করছে । বিজেপির ইশারায় কাজ করছে কেউ ৷ মাস্টার যা বলছেন তাই করছেন । প্রভুর যা নির্দেশ তাই পালন করছেন । এটা অন্যায় হচ্ছে মানুষের সঙ্গে । এই অন্যায় বরদাস্ত করা সম্ভব নয়, করবও না ।"
প্রসঙ্গত, এদিন গঙ্গাসাগর থেকেই এসআইআর নিয়ে আদলতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ হেলিপ্যাডে পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠান থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি । এবার সরাসরি ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধু মহারাজের নাম এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদের ক্ষেত্রে নতুন অস্ত্র হাতে পেয়ে যান বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
এদিন গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রকে নিশানা করে বলেন, দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও গঙ্গাকে কেউ এক পয়সাও দেয় না ! মমতার কথায়, "বারবার বলেও যারা দেয় না, তাদের কাছে আমি ভিক্ষা চাই না।" রাজ্য সরকার এই সেতু নির্মাণে উদ্যোগী হওয়ায় খুশি এলাকার সাধু-সন্তরা ৷ এদিন গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সঞ্জয় দাস বলেন, "প্রতি বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলা পরিদর্শন করতে আসেন, এ বছরও এসেছেন । এ বছরের গঙ্গাসাগর দ্বীপবাসীদের জন্য বাড়তি পাওনা গঙ্গাসাগর সেতু । গঙ্গাসাগর এলাকার মানুষরা এই সেতু হলে যেমন উপকৃত হবেন তেমনই বহু পুণ্যার্থী উপকৃত হবে ।"