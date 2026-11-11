মঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণামের পর বুধে মেট্রোপলিটনে বাবুন, 'ভাইফোঁটায় রাজনীতি নেই'; দাবি মমতার ভাইয়ের

মঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণামের পর বুধে মেট্রোপলিটনে বাবুন, 'ভাইফোঁটায় রাজনীতি নেই'; দাবি মমতার ভাইয়ের
Ritabrata TMC Bhaiphonta: গতকাল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন ৷ এরপর বুধে মেট্রোপলিটনে ঋতব্রত-পন্থীদের ভাইফোঁটার আসরে হাজির মমতার ভাই বাবুন ৷
Published : November 11, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: পালাবদলের প্রভাব পড়ল ভাইফোঁটার পরিচিত রীতিনীতিকেও । দলের অন্দরের সমীকরণ আর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যাওয়ার পরে এবারের ভাইফোঁটায় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল মেট্রোপলিটন তৃণমূল ভবন ৷ সেখানে প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ভাইফোঁটার বিপুল আয়োজনে হাজির হলেন নেতা-মন্ত্রীদের একাংশ ৷ সেখানে সব থেকে বড় চমক ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই স্বপন ওরফে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তাঁর এই উপস্থিতি এবং ভাইফোঁটা ঘিরে তাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পরিবারের অন্দরের কাজিয়াও প্রকাশ্যে এসে পড়ল ৷ ইতিমধ্যে গতকাল রাতে হরিশ চ্যাটার্জির স্ট্রিটে মমতার ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীপুজো কালীঘাট শিবশক্তি সংঘে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁকে উত্তরীয় ও মালা পরিয়ে রেড কার্পেট অভ্যর্থনা জানান তৃণমূল সুপ্রিমোর ভাই ।
প্রতি বছর কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী ও ঘনিষ্ঠদের আনাগোনা লেগে থাকত, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পালা বদলের পর সেই চেনা ছবি উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, "এবার ভাইফোঁটা পালন করছি না ৷" ভাইফোঁটায় দলীয় স্তরে কোনও আড়ম্বর হচ্ছে না, তা স্পষ্ট করেছেন মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷
অন্যদিকে সুরুচি সঙ্ঘে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাইফোঁটাতেও ছিল না চিরাচরিত জাঁকজমক ৷ উল্টে মেট্রোপলিটন তৃণমূল ভবনের মেঝেতেই অন্য নেতাদের পাশে বসে ফোঁটা নিতে দেখা গেল অরূপকে ৷ ঋতব্রত-পন্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে সেখানে হাজির হয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম থেকে একদা মমতা-ঘনিষ্ঠ মদন মিত্র, অরূপ রায়, জাভেদ খান, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, শান্তনু সেন এবং স্বয়ং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তবে এই সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি । ঋতব্রতের পাশে বসে চন্দ্রিমার থেকে ফোঁটা নেন তিনি ৷ গতকালই মমতার পাড়ায় গিয়ে বাবুনের ক্লাবের পুজোয় গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে শুভেন্দুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা যায় বাবুনকে ৷
এই ঘটনায় রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলেই দাবি করেছেন বাবুন ৷ তিনি বলেন, “এখানে কোনও রং নেই ৷ প্রতিবারই আমি চন্দ্রিমাদির কাছে ফোঁটা নিই ৷ চন্দ্রিমা বললেন এখানেই আছি, আমি প্রতিবার ফোঁটা নিই ৷ চন্দ্রিমাদি ডেকে পাঠিয়েছে বলেই এসেছি ৷”
একই সুর শোনা গিয়েছে ডাঃ শান্তনু সেনের গলাতেও । তিনি বলেন, “যেখান থেকে সম্মানের সঙ্গে ডাক পাই, সেখানেই যাই ৷ এবার মেট্রোপলিটনে গেলাম ৷ এখানে রাজনীতির কোনও রং নেই ৷” মধ্যাহ্নভোজ ও জমায়েতের পরিবেশ নিয়ে শান্তনুর বক্তব্য, “হ্যাঁ ৷ মিষ্টিমুখ হল । দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল । আমি বড়দের প্রণাম জানিয়েছি, ছোটদের ভালবাসা ৷ আমার সাধ্যমতো উপহার দেওয়ার চেষ্টাও করেছি ।”
মেট্রোপলিটনে ভাইফোঁটার মেনুতে ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, বেবি কর্ন ও মিষ্টির এলাহি আয়োজন করা হয়েছিল ৷ এ বিষয়ে আরেক ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূল নেতা কোহিনুর মজুমদার বলেন, “ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেন, বেবি কর্ণ, মিষ্টি সবই ছিল ৷ তার থেকেই বড় কথা আনন্দ ছিল ৷ পুজোর পর আমাদের সকলের দেখা হল ৷ ভাইফোঁটা তো আনন্দ উৎসব। সেই আনন্দে সামিল হয়েছিলাম সকলে ৷”
রাজনৈতিক বিতর্কের মাঝে দিদির সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে বাবুন দাবি করেছিলেন, তাঁকে নাকি ভাইফোঁটায় ডাকা হয় না ৷ সেই দাবি ঘিরে বিরোধীরা যখন মমতার পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিয়ে কটাক্ষ করতে শুরু করেন, তখনই পাল্টা মুখ খোলেন তাঁর আরেক ভাই গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাবুনের দাবি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে গণেশ বলেন, “বাবুন ঠিক বলছে না, যে ওকে ভাইফোঁটায় ডাকা হত না ৷ দিদি প্রতিবার আমাদের ফোঁটা দিতে সকলকে ডাকতেন ৷ এবারই কেবল ঘরোয়াভাবে তিন ভাইকে ফোঁটা দিয়েছেন ৷”
একই সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, “দিদি প্রতিবার ডাকতেন ৷ আমরা প্রতিবার এসেছি ৷ আর এবছরও এসেছি ৷ দিদি যতদিন বেঁচে আছেন, আসব ৷” তাঁর সংযোজন, “দিদি আমাদের থেকে গিফট নেন না ৷” সব মিলিয়ে কালীঘাট থেকে তৃণমূল ভবন— এবারের ভাইফোঁটার বৃত্তে মিলেমিশে গেল রাজনৈতিক পালাবদল আর পারিবারিক টানাপড়েন ।