কালীঘাটে শুভেন্দুকে সংবর্ধনার পর অভিষেককে বিঁধলেন মমতার ভাই বাবুন
Babun banerjee on new political scenario: হরিশ চ্যাটার্জির স্ট্রিটে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীপুজো কালীঘাট শিবশক্তি সংঘে যান শুভেন্দু অধিকারী।
Published : November 11, 2026 at 11:43 AM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: 4 মে'র আগে পর্যন্ত যে কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ভেদ করে একটা মাছি গলর উপায় ছিল না, এদিন সেই রাস্তার দুই ধারে কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাস তালুকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এসেছিলেন মঙ্গলবার রাতে ৷
হরিশ চ্যাটার্জির স্ট্রিটে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীপুজো কালীঘাট শিবশক্তি সংঘে যান শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরীয় ও মালা নিয়ে শুভেন্দুকে রেড কার্পেট অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষায় ছিলেন মমতার ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শুভেন্দু হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে এসে প্রথমেই বাবুনের কালীপুজো দর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রী কালী প্রতিমায় পদ্মফুলের মালাও পরিয়ে দেন। যদিও অনেক আগেই বাবুন জানিয়েছিলেন, তাঁর তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সরে আসার অন্যতম প্রধান কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন আবারও নাম না করে শুধুমাত্র 'ভাইপো' সম্বোধনে অভিষেককে বিঁধেছেন কাকা বাবুন।
তিনি বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী আমার অভিভাবকের মতো। উনি আমাদের জগদ্ধাত্রী পুজো থেকে শুরু করে রক্তদান শিবিরেও এসেছিলেন। এবার আমাদের কালীপুজোতেও এলেন। আমার গর্ব হওয়ার মতো ব্যাপার। মুখ্যমন্ত্রী গত ছয়মাসে অনেক কাজ করেছেন। মানুষের জন্য আরও কাজ করুন। আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে তাঁর কাছে একটাই আবেদন, মহিলা এবং পুরুষদের প্রিমিয়ার টিম আছে ৷ এই দুই টিম ভালো খেলার জন্য তাঁদের আশীর্বাদ চাই। সরকারের সহযোগিতা না পেলে খেলায় আমরা কোনও কাজ করতে পারি না।"
বেশ আক্ষেপের স্বরেই বাবুন জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি 1981 সাল থেকে রাজনীতি করেছেন। আগে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন বলে দাবি বাবুনের। কিন্তু মমতা 'ভাইপো' ছাড়া কাউকেই জায়গা ছাড়তে বা দিতে পারেননি। ভাইপোর প্রতি ভালোবাসা আছে, কিন্তু ভাইয়ের প্রতি নেই। সেটাই বড় দুঃখের। নিজের রক্তের ভাইয়ের চেয়ে বেশি টান ভাইপোর উপর বলেই আজ তৃণমূল কংগ্রেস তিনটে ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে বলে আফশোস করেন বাবুন।
তৎকালীন সময়ের কথা বলতে গিয়ে ক্ষুব্ধ বাবুন দাবি করেন, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাঁকে তাড়ানো হয়েছিল। এমনকী এখানে ক্লাব দখল হয়ে গিয়েছিল বলেও জানান তিনি। একেবারে শেষে তিনি জানান, তিনি খেলাধুলাের জগতের মানুষ। যদি খেলাধুলাে, রাজনীতি করতে হয়, তাহলে সবসময় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। তাই তাঁরা সরকারের সঙ্গে আগেও যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং রাখবেন বলে দাবি করেন বাবুন।