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রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে বর্তমান সরকার, নাম না-করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে আক্রমণ মমতার

নাম না-করে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর অতীত রাজনৈতিক জীবনের কথাও মনে করিয়ে দেন মমতা। শুভেন্দু অধিকারীর নাম না-করে নিশানা করেন তিনি।

Mamata attacked CM Suvendu
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে আক্রমণ মমতার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 4, 2026 at 8:30 PM IST

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কলকাতা, 4 জুলাই: ​রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একযোগে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে পালাবদলের পর মাত্র দু'মাসের মধ্যেই বর্তমান সরকার সন্ত্রাস এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করেছে বলে শনিবার অভিযোগ করেন মমতা ৷

ফেসবুক লাইভে এসে নাম না-করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, "কংগ্রেস করতেন ৷ নির্বাচনে অনেকবার হেরেছেন ৷ 10, 11 বছর তৃণমূলেও ছিলেন আপনি ৷ মন্ত্রীও ছিলেন ৷ কিন্তু মনে রাখবেন সব ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে ৷"

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে আক্রমণ মমতার (ইটিভি ভারত)

​এদিন লাইভে এসে শুরুতেই বিজেপি'র বিরুদ্ধে ভোট লুটের অভিযোগ তোলেন মমতা। তিনি স্পষ্ট জানান, এসআইআর প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে গণনা কেন্দ্র হাইজ্যাক—সবটাই করেছে বিজেপি। নতুন সরকার গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা কিন্তু বলেছি যে, একটা নতুন সরকার যেভাবেই হোক এসছে, একদিন তো প্রমাণ হবেই এবং প্রমাণ আমাদের কাছেও আছে, তারা কাজ করুক। কিন্তু কাজের বদলে আমি দেখছি, সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে দেওয়ার একটা প্রবণতা চলছে। মহাসন্ত্রাস চলছে ৷"

তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূলের কর্মীদের বিনা কারণে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে, রাম মন্দির প্রসঙ্গও তুলে আনেন মমতা ৷ তাঁর কথায়, "রামের নাম আপনারা বদনাম করে দিয়েছেন ৷ হিন্দুর নামে খেলা করেছেন ৷ হিন্দুত্ববাদকে শেষ করে দিয়েছেন ৷ প্রণামীর থালা, প্রাণামীর বাক্স, বলছে সব ওদের সম্পদ ৷"

বক্তব্যের মাঝে নাম না-করে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর অতীত রাজনৈতিক জীবনের কথাও মনে করিয়ে দেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারী, একদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মীও ছিলেন। এদিন সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "আপনিও কংগ্রেস করতেন একদিন ৷ নির্বাচনে অনেকবার হেরেছেন ৷ তার জন্য আপনার এলাকায় বার বার গিয়েছি আপনার হয়ে প্রচারে ৷ এরপর 10, 11 বছর তৃণমূলেও ছিলেন আপনি ৷ পরিবহণ, সেচমন্ত্রীও ছিলেন ৷ হলদিয়া ডেভলপমেন্ট বোর্ড, দিঘা ডেভলপমেন্ট বোর্ডের কাজ আপনাদের হাত দিয়েই তো আমাদের সরকার করেছে ৷ পঞ্চায়েত, গ্রামসভা, পুরসভাও সামলেছেন ৷ ছ'টা জেলার দায়িত্ব আপনার হাতেই তো ছিল ৷" শেষে তাঁর সাবধানবাণী, "ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালালে তার ফল ভুগতেই হবে।"

​নির্বাচন কমিশন এবং বিশেষত জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেও এদিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যঙ্গ করে তাঁকে 'ভ্যানিশ কুমার' আখ্যা দিয়ে মমতা জানান, নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূলের প্রতীক কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে ৷ দলে থেকে যারা বিজেপি'র হয়ে কাজ করছেন, সেই 'গদ্দার'দের উদ্দেশে তাঁর চ্যালেঞ্জ, সাহস থাকলে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিন। দলের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা দলত্যাগীদের মনে করিয়ে দেন যে, তাঁরা তৃণমূলের টিকিটে এবং তাঁর সই করা প্রতীকেই জিতেছিলেন।

প্রতীক কাড়তে চাওয়া প্রসঙ্গে মমতার দৃঢ় বার্তা, "যদি ভ্যানিশ কুমারবাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য ইলেকশনটাও করেছেন, যদি সিম্বল দিয়েও দেয়, তাতে কি যায় আসে ? প্রতীক সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে। আর এখন দরকার হলে আমি গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরব, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন ? অত সস্তা নয়।"

​রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, প্রতিহিংসার বশে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ৷ তাঁর দাবি, প্রায় আড়াই কোটি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকের মধ্যে দেড় কোটির বেশি মহিলার নাম ইতিমধ্যেই কেটে দেওয়া হয়েছে ৷ স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং মিড ডে মিল কর্মীদের বেহাল দশার কথাও তুলে ধরেন তিনি। বগটুইয়ের একটি পরিবারের উল্লেখ করে তিনি জানান, তাঁর দেওয়া স্থায়ী চাকরিও বর্তমান সরকার কেড়ে নিয়েছে। বিজেপি'র রাজনীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, "নিট পরীক্ষা নিয়ে অনেক রকম ঝামেলা চলছে, কোনও বিচার আপনারা পাননি, রাম মন্দির নিয়েও বিচার পাননি, প্রণামীর বাক্স চাইছে, কি বাকি আছে ? আর মাত্র দুমাসে এত লুট ?"

TAGGED:

CM SUVENDU ADHIKARI
MAMATA BANERJEE
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে খোঁচা মমতার
MAMATA ATTACKED CM SUVENDU

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