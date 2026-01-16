সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ বৈধ, রাজনৈতিক উসকানিতেই হিংসা বেলডাঙায় ! বিজেপিকে দুষলেন মমতা

সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ বৈধ, রাজনৈতিক উসকানিতেই হিংসা বেলডাঙায় ! বিজেপিকে দুষলেন মমতা
সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে মমতা বলেন, "আপনারা শান্ত থাকুন ও ধৈর্য ধরুন । আমরা পাশে আছি । সরকার প্রতিটি কেস গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে।"
Published : January 16, 2026 at 4:16 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: উত্তরবঙ্গ সফরের প্রাক্কালে বেলডাঙার অশান্তি নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুক্রবার কলকাতা ছাড়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বেলডাঙার সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করলেন ৷
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপির 'পরিকল্পিত উসকানি'তেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে এনআরসি (NRC) এবং এসআইআর-এর কারণে ভোটার কার্ড বাতিলের ভীতি থেকে সংখ্যালঘুদের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা 'স্বাভাবিক' এবং সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিরোধীরা ।
শুক্রবার বেলডাঙার অশান্তি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শুক্রবার জুম্মাবার, সংখ্যালঘুদের কাছে এটি একটি আবেগের দিন । সেখানে কেউ যদি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে উসকানি দেয়, তবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়া স্বাভাবিক ।" তিনি অভিযোগ করেন, ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলায় সাম্প্রদায়িক হিংসা বাধানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । মমতার কথায়, "সংখ্যালঘুদের ক্ষোভটা স্বাভাবিক । আমি নিজেও ক্ষুব্ধ । তাঁদের একতরফাভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে - আদিবাসী, মতুয়া, রাজবংশী কাউকেই রেহাই দেওয়া হচ্ছে না ।"
এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ দেওয়া নিয়ে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও এদিন তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি দাবি করেন, মালদা জেলাতেই প্রায় 90 হাজার মানুষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । এমনকি অমর্ত্য সেন, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, দেব, জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামও বাদ যাওয়ার তালিকায় রয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন । মমতার কথায়, বিজেপি শাসিত 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারগুলো একদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করছে, আর অন্যদিকে এখানে নাম কেটে মানুষকে দেশছাড়া করার চক্রান্ত করছে ।
তিনি বলেন, "বিহারে আমাদের লোককে পিটিয়ে মারা হয়েছে । বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চলছে । সেখানে সব 'অ্যালাউড', আর বাংলায় কিছু হলেই দোষ ?"
বেলডাঙার ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের উপর আক্রমণ এবং এক মহিলা সাংবাদিকের নিগ্রহ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি কোনওভাবেই এই ঘটনা সমর্থন করেন না । তবে তিনি সংবাদকর্মীদের সতর্ক করে বলেন, "মবের (উত্তেজিত জনতা) মধ্যে ঢোকা বিপজ্জনক । এটা আমার হাতেও থাকে না । যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষোভ নিয়ে রাস্তায় নামে, তখন তাদের আটকানো কঠিন ।" তিনি আরও বলেন, গত দু'মাসে 200 বার নিয়ম পরিবর্তন করে এবং নোটিশ পাঠিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, যার ফলে বিএলআরও অফিসগুলোতেও প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে ।
বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মমতা বলেন, "এরা ভোটে জিততে পারবে না জেনেই বাংলায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে । এর পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সিরও হাত রয়েছে।" তবে সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁর বার্তা ছিল সংযমের । তিনি আবেদন করেন, "আপনারা শান্ত থাকুন, ধৈর্য ধরুন । আমরা আপনাদের পাশে আছি । সরকার প্রতিটি কেস গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্য করছে।"
উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, যতই ভয় দেখানো হোক, তিনি মানুষের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাবেন । তাঁর কথায়, "লড়াইতেই আমার জন্ম, লড়াইয়েই মৃত্যু । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেল বা ফাঁসির পরোয়া করে না, মানুষের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ।"