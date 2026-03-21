রেড রোডে ঈদের নমাজে মমতা, শুভেন্দু পুজো দিলেন কালীঘাটে
দেশজুড়ে পালন হচ্ছে ঈদ ৷ একদিকে রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে পৌঁছন ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারী গেলেন কালীঘাটে ৷
Published : March 21, 2026 at 10:03 AM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: শিয়রে বঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন ৷ দিকে দিকে রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীরা প্রচারে নেমে পড়েছেন ৷ আর শনিবার পবিত্র ঈদের সকালে তৃণমূল-বিজেপির ভিন্ন ছবি ৷ আজ সকালে রেড রোডের নমাজে সামিল হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অন্যিদকে, 'জয় মা ভবানী' ধ্বনি দিতে দিতে মাথায় পুজোর ডালি নিয়ে কালীঘাটের মন্দিরে পৌঁছন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
প্রতি বছরের মতো এদিন সকালে কলকাতার রেড রোডে পড়া হয় ঈদের নমাজ। এবারও রেড রোডের পবিত্র ঈদের নমাজে শামিল হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গী ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
রেড রোডে মমতা
এদিন রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, "SIR থেকে অনেকের নাম মুছে ফেলা হয়েছিল । এর জন্য আমি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছি। আশা করি মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। আমি বাংলার মানুষের পাশে আছি, সকল জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষের পাশে আছি। আমি এই লড়াই চালিয়ে যাব ৷ আপনি (প্রধানমন্ত্রী মোদি) আর আপনার সরকার সবথেকে বড় অনুপ্রবেশকারী ৷ জো ডর গ্যায়া উয়ো মর গ্য়ায়া ৷"
এদিন তিনি আরও বলেন, "আমরা মোদিজীকে আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না ৷ আপনারা জোর করে আমাদের সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন ৷ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে চান। তবুও আমরা ভয় পাব না। যারা ভয় পায়, তারা মরে। যারা লড়াই করে, তারাই জীবনে সফল হয় ৷ বিজেপি চোর ও গুন্ডাদের দল, বিশ্বাসঘাতকদের দল ৷ এমন বিশ্বাসঘাতকও আছে যারা ভোট ভাগ করার জন্য বিজেপির কাছ থেকে টাকা নেয়।" পাশাপাশি, রাজ্যের সকল নাগরিকরা যাতে একসঙ্গে শান্তিতে সহবস্থান করেন সেই বার্তাই দেন রাজ্য়ের প্রশাসনিক প্রধান ৷ মনে করিয়ে দেন বাংলার ঐতিহ্যের কথাও ৷ সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করে এসেছেন - এ কথাও মনে করিয়ে দেন মমতা ৷
কালীঘাটে শুভেন্দু-
অন্যদিকে, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী, গলায় ফুলের মালা পরে কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছন শুভেন্দু ৷ তাঁকে ঘিরে ছিলেন গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থক থেকে অনুরাগীরা ৷ গেরুয়া ধ্বজা সঙ্গে নিয়ে সমর্থকরাও এদিন ছিলেন বিরোধী দলনেতার পাশে ৷ আশপাশ থেকে স্লোগান ওঠে, 'হিন্দু ঐক্য জিন্দাবাদ' ৷ কালীঘাট মন্দির চত্বরে ভিড় জমান একাধিক সাধুসন্ত। মন্দিরে পৌঁছে মা কালীর বিগ্রহে গিয়ে মাথা ঠেকান শুভেন্দু ৷ আরতিও করেন ৷ ওঠে 'জয় মা ভবানী' ধ্বনি ৷
মন্দিরে প্রবেশের আগে তিনি বলেন, "আজ শনিবার এসেছি কালীঘাটে। মা কালী সঙ্গে থাকবেন ৷" কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে আজকের প্রচার শুরু করেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামের পাশাপাশি, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও ভোটে লড়বেন শুভেন্দু ৷ নন্দীগ্রামে এবারের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর ৷ তিনি শুভেন্দুর অতি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন রাজনৈতিক মহলে ৷ কালীঘাট থেকে গত 17 মার্চ মমতা প্রার্থী ঘোষণার দিনই তিনি তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জোড়া ফুল চিহ্নের পতাকা হাতে তুলে নেন ৷ তাই ভবানীপুর যেমন হাই ভোল্টেজ কেন্দ্র তেমনই নন্দীগ্রামও ৷
আজ ঈদ-
উল্লেখ্য, মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ঈদ আজ পালন হচ্ছে দেশজুড়ে ৷ ঈদ-উল-ফিতর কথাটির অর্থ উপবাস ভঙ্গের উত্সব। টানা এক মাস ধরে পবিত্র রমজান মাস পালনের পর আসে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব খুশির ঈদ (Eid) বা ঈদ উল-ফিতর (Eid Ul-Fitr) ৷ গতকালই শেষ হয়েছে রমজান মাসের উপবাস ৷ আজ পালিত হচ্ছে খুশির ঈদ ৷