মোদিজিকে অধিকার কাড়তে দেব না, রেড রোড থেকে হুংকার মমতার; হিন্দুস্তান কারও বাবার নয়: অভিষেক
বিধানসভা নির্বাচনের আগে রেড রোডে ঈদের নমাজ থেকে এসআইআর নিয়ে সরব ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রকে কড়া ভাষায় আক্রমণ মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : March 21, 2026 at 11:37 AM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন ৷ তার আগে শনিবার রেড রোডে ঈদের নমাজ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই ঐতিহ্যবাহী মঞ্চ থেকে সাধারণ মানুষকে উৎসবের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের 'বিভাজনের রাজনীতি'র বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ।
এদিন সকাল থেকেই শহরের আকাশ ছিল মেঘলা, নমাজের মাঝেই শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি । সেই প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করেই রেড রোডে উপস্থিত হন হাজার হাজার মানুষ ৷ তাঁদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই এসআইআর এবং নাগরিকত্ব হারানোর ইস্যুতে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করেন । তিনি বলেন, "যতই বিপদ আসুক না কেন, সেই বিপদ আপনারা সহজেই সামলে নিতে পারবেন । এসআইআর-এ অনেক মানুষের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে... যার জন্য আমরা কলকাতা থেকে দিল্লি, সুপ্রিম কোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত ছুটেছি । এরপরেও যাদের নাম কাটা গিয়েছে, আমরা আশা রাখি যে মানুষের সম্মান রক্ষা হবে ।"
সংখ্যালঘু মানুষদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, "যদি আপনাদের পাশে কেউ না থাকে, তবে আমরা বাংলার সমস্ত নাগরিকের সঙ্গে, সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, সমস্ত জাতি ও ধর্মের সঙ্গে আছি ৷ আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে থেকে আপনাদের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব ।" এদিন রেড রোড থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম করে তাঁকে কড়া ভাষায় নিশানা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিদেশের মাটিতে প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক সৌজন্য এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভাজনের রাজনীতির চরম বৈপরীত্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী তীব্র কটাক্ষ করেন । তিনি হুংকার দিয়ে বলেন, "আলোতে যদি বাধা থাকে... তবে... তার থেকে বরকত ছিনিয়ে নিতে হবে । আমাদের অধিকার আমরা মোদিজিকে কেড়ে নিতে দেব না ।"
মোদির বিদেশ সফরের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, "আপনি সৌদি আরবে গিয়ে হাত মেলান...আপনি যখন দুবাই যান-দুবাইয়ের মানুষ আমাদের ভারতের বন্ধু ৷ আপনি যখন সেখানে গিয়ে বন্ধুত্ব পাতান, কোলাকুলি করেন...তখন আপনার মনে পড়ে না যে সে হিন্দু না মুসলমান । আর ভারতে এসে আপনি সব ভুলে যান ! আপনি বলেন এর নাম কেটে দাও, ওর নাম কেটে দাও ।"
রাজ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি গুলির অতিসক্রিয়তা এবং সরকারের কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেও এদিন সোচ্চার হন মুখ্যমন্ত্রী । সরাসরি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ এনে তিনি বলেন, "আপনি জোর করে আমাদের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছেন ৷ যেন রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে...তবুও আমরা ভয় পাব না । যারা ভয় পায়, তারা ব্যর্থ হয়...যারা লড়াই করে, তারাই সফল হয় ।"
এই মঞ্চকে ব্যবহার করে বিরোধীদেরও এদিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী । রাজ্যে ভোট ভাগের চক্রান্ত নিয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, "বিজেপি চাইছে সব দখল নিতে । শুধু তাদের নেতারা থাকবে । চোর, ডাকাত, গুন্ডাদের পার্টি...ওটা গদ্দারদের পার্টি ! আমাকে ক্ষমা করবেন...কিছু কিছু গদ্দারও আছে... যারা বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভোট ভাগের খেলায় মেতেছে । কোনওভাবেই তাদের সমর্থন করবেন না ।"
এরপর বিরোধীদের এই ষড়যন্ত্র রুখতে তিনি বিখ্যাত উর্দু শায়েরি উদ্ধৃত করে বলেন, "মুদ্দই লাখ বুরা চাহে তো ক্যায়া হোতা হ্যায়...ওহি হোতা হ্যায় জো মনজুরে খুদা হোতা হ্যায় ।" আসন্ন নির্বাচনে বিরোধী শক্তিকে সমূলে উৎখাত করার ডাক দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের ইচ্ছা একটাই...বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও ।"
এদিকে দেশভাগের রাজনীতি এবং দেশের মালিকানা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানাতে এদিন বিশিষ্ট উর্দু কবি রাহাত ইন্দোরির বিখ্যাত পঙ্ক্তি ব্যবহার করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "যেকোনো সরকারই নির্বাচিত হয়ে আসুক না কেন, দেশ চালানোর জন্য তারা ভাড়াটেই হয়, তারা মালিক নয় । সবার রক্ত এই মাটিতে মিশে আছে-হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিষ্টান । সবার রক্ত এই মাটিতে মিশে আছে, হিন্দুস্তান তো আর কারও বাবার নয় !" তাঁর এই বক্তব্য শুনে রেড রোডের জমায়েতে উপস্থিত জনতার মধ্যে তুমুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় ।
এরপর বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অনন্য নজির তুলে ধরে তিনি বলেন, "যারা নাম কেটে দিয়ে, গৃহহীন করে, এই দেশ থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়ার কথা ভাবছে, তাদের গলা কাটা গেলেও বাংলা মাথা নোয়াবে না । একইসঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তিনি বলেন, "গোটা দেশ হিন্দুস্তান আজ বিপদে আছে ।"