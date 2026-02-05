ভোটাররা অনুপ্রবেশকারী হলে মোদি কেন পদত্যাগ করছেন না? বিধানসভায় বিস্ফোরক মমতা

ভোটাররা অনুপ্রবেশকারী হলে মোদি কেন পদত্যাগ করছেন না? বিধানসভায় বিস্ফোরক মমতা
মমতার দাবি, বাংলা দিয়ে নয়, অনুপ্রবেশ ঘটে মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অসম সীমান্ত দিয়ে। অন্য রাজ্যে সমস্যা থাকলেও বারবার বাংলাকেই টার্গেট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর৷
Published : February 5, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী বেড়েছে বলে বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলছেন, তা নস্যাৎ করতে গিয়ে এবার খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবার বিধানসভা অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণের উপর জবাবি বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যের ভোটার তালিকায় যদি অনুপ্রবেশকারীরাই থাকে, তবে সেই তালিকায় ভোট দিয়ে কীভাবে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হন ? নাগরিকত্ব, সীমান্ত রক্ষা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা - এদিন বিধানসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে একের পর এক ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
এদিন বক্তব্যের শুরু থেকেই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিজেপিকে কোণঠাসা করার কৌশল নেন তৃণমূল নেত্রী । বিজেপি বিধায়কদের হট্টগোলের মধ্যেই তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, "অনুপ্রবেশকারী কথাটা আপনাদের মাথায় ঢুকে গেছে । একটাও অনুপ্রবেশকারী খুঁজে পেয়েছেন বাংলায় ? আমি চ্যালেঞ্জ করছি ।"
তাঁর যুক্তি, 2024-এর লোকসভা নির্বাচন বা তার আগের 2014 ও 2019-এর নির্বাচন - সবই বর্তমান ভোটার তালিকার ভিত্তিতে হয়েছে । বিরোধীদের দাবি মতো সেই তালিকায় যদি সত্যিই ভূরি ভূরি অনুপ্রবেশকারী থাকে, তবে সেই ভোটে জিতে গঠিত সরকারেরও কি বৈধতা থাকে ? এই প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, "আপনার প্রধানমন্ত্রী তাহলে কেন পদত্যাগ করছেন না ? তার মানে তিনিও অনুপ্রবেশকারীর ভোটেই জিতেছেন । আপনার গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে, আপনি এটা বলতে চান ? প্লিজ কন্ট্রোল ইওরসেলফ ফার্স্ট । চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম ।"
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বাংলা দিয়ে নয়, বরং অনুপ্রবেশ ঘটে মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অসম সীমান্ত দিয়ে । অন্য রাজ্যে সমস্যা থাকলেও বারবার রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ।
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সংক্ষিপ্ত ভাষণ নিয়ে বিরোধীরা যে কটাক্ষ করেছিলেন, এদিন তারও জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী । বিধানসভার রীতিনীতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজ্যপালের গলায় সমস্যা ছিল, তাই তিনি স্পিকারের অনুমতি নিয়ে বাকি ভাষণটি সভার টেবিলে 'লে' (Lay) করেছেন । বিরোধীদের নিয়ম না-জানার খোঁচা দিয়ে মমতা বলেন, "সিস্টেমটা পার্লামেন্টারি সিস্টেমে আছে । আমিও রেল মিনিস্টার থাকাকালীন স্পিকারের অনুমতি নিয়ে বাজেট বক্তৃতার অনেক অংশ 'লে' করেছি । রাজ্যপালের বলার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর থ্রোট-এ একটা প্রবলেম ছিল । তিনি স্পিকারের অনুমতি চেয়েছিলেন বাকিটা 'লে' (Lay) করার জন্য এবং চেয়ার তাঁকে অনুমতি দিয়েছে । এটা নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করা হচ্ছে ।" রাজ্যপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, বিরোধীরা বলার মতো কিছু না-পেয়ে অকারণ সমালোচনা করছে ।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বলতে গিয়ে এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চরম অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার সিআরপিএফ, সিআইএসএফ থেকে শুরু করে বিএসএফ - সবাইকে জমি দিয়েছে । কিন্তু বিএসএফ এখন তাদের এক্তিয়ার 15 কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে 50 কিলোমিটার করে গ্রামের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে ।
মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "বর্ডারে নিয়ম ছিল 15 কিলোমিটারের মধ্যে বিএসএফ ঢুকতে পারে, আর এখন 50 কিলোমিটার ঢুকে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করছে । আমি এই অত্যাচার মানব না । যা জমি দিয়েছি আগে কাজ কমপ্লিট করুন, বাদবাকি জমি আমরা দিয়ে দেব । কিন্তু আগে আপনাদের রুল চেঞ্জ করুন ।"
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অর্ধেক জমি কেন্দ্র দখল করে রেখেছে । এমনকি আর্মির কারণে মহাত্মা গান্ধির মূর্তির পাদদেশেও তাঁদের সই করতে দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করেন তিনি । পাশাপাশি 10 বছর ধরে বর্ডার এলাকার কাস্টমস ও এভিয়েশন ডেটা রাজ্যের সঙ্গে শেয়ার করা হচ্ছে না বলেও জানান তিনি ।
কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বলতে গিয়ে এদিন ফের জিএসটি এবং আটকে থাকা ফান্ডের প্রসঙ্গ টানেন মমতা । তিনি অভিযোগ করেন, ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য 15 বছর অপেক্ষা করেও কেন্দ্রের থেকে এক পয়সা পাওয়া যায়নি । বাধ্য হয়ে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে 1000 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং কাজও শুরু হয়েছে । কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেন, "মাছের তেলে মাছ ভাজা হচ্ছে । একটাই ট্যাক্স - জিএসটি । সেই ট্যাক্সের সব টাকা তুলে নিয়ে যায় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট । সেখান থেকেই আমাদের ভাগের টাকা দেয় । এটা আপনাদের পকেটের টাকা নয়, দয়া দক্ষিণাও নয় । বাংলার মানুষের হকের টাকা আটকে রাখা হচ্ছে ।" 100 দিনের কাজ, গ্রামীণ সড়ক যোজনা এবং আবাসের টাকা বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে এদিন তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিজেপি বিধায়কদের ।
বক্তৃতার শেষে রাজনৈতিক স্লোগান দিতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে । বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে তাঁর মন্তব্য, "আপনারা জিরো ছিলেন, জিরো থাকবেন । বাংলা হিরো ছিল, বাংলা হিরো থাকবে ।" তিনি আরও বলেন, "চলবে না হামলা, এটার নাম বাংলা । চলবে না জুমলা, এটার নাম বাংলা ।" পাশাপাশি আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো এবং 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি ।