SIR শুনানিতে জেলাশাসকদের সুপ্রিম নির্দেশ মেনে চলার বার্তা নবান্নের

রাজ্যের সব জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী । সেখানেই কিছুক্ষণের জন্য হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

SIR hearing
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ নবান্নের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 21, 2026 at 10:30 AM IST

4 Min Read
​কলকাতা, 21 জানুয়ারি: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, আর তার আগে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে উত্তাপ বাড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে । একটিও বৈধ ভোটারের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতে এবার কোমর বেঁধে নামল রাজ্য প্রশাসন । মঙ্গলবার নবান্নে জেলাশাসকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা ভোটার তালিকার অসঙ্গতি দূরীকরণ নিয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে । স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এসআইআর (SIR) শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাই শেষ কথা । সেই গাইডলাইন মেনেই পদক্ষেপ করতে হবে জেলাশাসকদের ।

​মঙ্গলবার বিকেলে নবান্নের সভাঘরে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসককে নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী । সেখানেই কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও । প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জেলাশাসকদের জানিয়ে দেন, ভোটার তালিকা ঝাড়াই-বাছাইয়ের সময় যেন কোনওভাবেই সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার না হন ।

​লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে হয়রানি চলবে না

বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া বা তথ্যের গরমিল সংক্রান্ত লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি । অতীতে দেখা গিয়েছে, এই টেকনিক্যাল কারণে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, যা নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলাও কম হয়নি । মঙ্গলবার নবান্নের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ডিসক্রিপেন্সি'র দোহাই দিয়ে যেন কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম কাটা না যায় । জেলাশাসকদের ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়টি তদারকি করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এই বিষয়ে তিনি সাফ জানান, তালিকা সংশোধনের কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে, যাতে কোনও নাগরিক তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন ।

সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন: কী কী করতে হবে ?

সম্প্রতি ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বেশ কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে । নবান্নের বৈঠকে সেই নির্দেশিকাগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কথা বলা হয়েছে । জেলাশাসকদের উদ্দেশে দেওয়া নির্দেশগুলি হল:

তালিকা প্রকাশ: যাঁদের নামে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের তালিকা গোপন রাখা যাবে না । স্বচ্ছতার স্বার্থে সেই তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস, মহকুমা শাসকের দফতর এবং শহরাঞ্চলে পুরসভার ওয়ার্ড অফিসে নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দিতে হবে । যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই তা দেখতে পান ।

নথি জমার সুবিধা: সাধারণ মানুষ যাতে সহজেই নিজেদের নাগরিকত্ব বা বাসস্থানের প্রমাণ দাখিল করতে পারেন, তার জন্য পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসে আলাদা করে কাউন্টার বা কেন্দ্র খুলতে হবে । মানুষকে যাতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে বা দফতরে দফতরে ঘুরে হয়রান হতে না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে ।

রসিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক: কোনও ব্যক্তি যখন শুনানির জন্য বা নাম সংশোধনের জন্য নথি জমা দেবেন, তখন প্রশাসনকে অবশ্যই তার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র বা রসিদ (Acknowledgement Receipt) দিতে হবে । সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে, যাতে পরে নথি হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ না ওঠে ।

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড: বয়সের প্রমাণ বা পরিচয়পত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও মান্যতা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত । শুনানির সময় কেউ এই নথি পেশ করলে তা গ্রহণ করতে হবে ।

বিকল্প ব্যবস্থা: শুনানির দিনে যদি কোনও ব্যক্তি শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণে উপস্থিত হতে না পারেন, তবে তাঁর নাম সরাসরি বাদ দেওয়া যাবে না । তাঁর জন্য শুনানির বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে প্রশাসনকে । যারা শুনানি কেন্দ্রে আসতে অক্ষম, তাঁদের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন ।

এদিনের বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে । একদিকে ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সময়সাপেক্ষ কাজ, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প—জেলাশাসকদের এই দু'য়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব । নবান্নের বার্তা, এসআইআর-এর কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু তার জন্য যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষক বন্ধু বা দুয়ারে সরকারের মতো প্রকল্পের পরিষেবা ব্যাহত না হয় । সাধারণ মানুষ যেন প্রশাসনিক পরিষেবা পেতে গিয়ে ফিরে না যান তাও দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

জেলাশাসকদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখে জেলাশাসকরা যাতে মনোবল না হারান, সেদিকেও নজর ছিল মুখ্যমন্ত্রীর । সূত্রের খবর, বৈঠকে তিনি জেলাশাসকদের আশ্বস্ত করে বলেন, "রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে ।" ভোটার তালিকা নিয়ে বিরোধী দলগুলি এবং কমিশনের কড়া নজরদারির মধ্যে কাজ করতে গিয়ে জেলাশাসকরা যাতে চাপে না পড়েন, সেজন্যই মুখ্যমন্ত্রীর এই 'অভয়বাণী' বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল । ​সব মিলিয়ে, মঙ্গলবারের এই বৈঠক থেকে নবান্ন বুঝিয়ে দিল, আসন্ন নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্য । সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচকে সামনে রেখেই এবার নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে প্রশাসন ।

