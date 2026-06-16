ভবানীপুরে হারকে চ্যালেঞ্জ, হাইকোর্টের দ্বারস্থ মমতা
ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে 15 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন মমতা ৷ এই ফলাফলের বিরুদ্ধে আদালতে গেলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷
Published : June 16, 2026 at 3:05 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: নিজের গড়ে পরাজয়কে মেনে নেননি তিনি ৷ তাই নির্বাচনী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে পৌঁছলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা হাইকোর্টে হাজির হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন এবং আইনজীবী তথা লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শীর্ষ স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা ৷ ছিলেন বিঘায়ক কুণাল ঘোষও ৷
এদিন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আইনজীবীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মামলার নথিপত্রে প্রয়োজনী স্বাক্ষর করতে আদালতে এসেছিলেন তিনি ৷
গত 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ দ্বিতীয় দফায় হাইভোল্টেজ ভবানীপুর কেন্দ্রে ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সকাল থেকেই দুই নেতা-নেত্রীকে কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে ঘুরতে দেখা যায় ৷ পরে 4 মে ফল ঘোষণায় জানা যায় ভবানীপুরে মমতাকে 15 হাজার 105টি ভোটে পরাজিত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তৃণমূল নেত্রী পেয়েছিলেন 58 হাজার 812 ভোট, প্রাপ্য ভোটের হার 42.19 ৷ অন্যদিকে শুভেন্দু পেয়েছিলেন 73 হাজার 917 ভোট, যা মোট ভেটের 53.02 শতাংশ ৷
এই ফলাফল নিয়ে প্রথম থেকে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী ৷ ফল ঘোষণার দিন বারবার থমকে যাচ্ছিল ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোটগণনা ৷ তার কারণ জানতে বিকেলে নিজে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে হাজির হন মমতা ৷ প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাদে সেখান থেকে বেরিয়ে মমতা বলেন, "3টে থেকে ওখানে আমাদের মারধর করা হয়েছে ৷ আমাকেও মেরেছে ৷ আমাকে লাথি মেরেছে ৷ সিসিটিভি অফ করে দিয়েছে ৷ আমি সবজায়গায় অভিযোগ করেছি ৷"
বিজেপির এই জয়কে 'অনৈতিক' বলে দাগিয়েছিলেন তিনি ৷ সাংবাদিকদের কাছে বলতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন সেদিনের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ তিনি বলেছিলেন, "এসআইআর থেকে শুরু করে, নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ভোট জিতেছেন ৷ ওরা ভোট লুট করেছে ৷" তাঁর অভিযোগ, (অধুনা প্রাক্তন) রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে নালিশ করে কোনও লাভ হয়নি ৷ 4মে মমতা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "আমরা ফিরে আসব ৷"
পরদিন অর্থাৎ 5 মে সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ার প্রসঙ্গটি খারিজ করে দেন । তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, "আমরা তো হারিনি যে ইস্তফা দিতে যাব । হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম, তাহলে আমি রেজিগনেশনটা (পদত্যাগ) করতাম । এখন তো সেই প্রশ্নই ওঠে না ।"
এই নির্বাচনী ফলাফলকে জনতার স্বাভাবিক রায় বলে মানতে তিনি একেবারেই নারাজ । এই পুরো বিষয়টিকে একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "জোর করে দখল করে... যদি কেউ মনে করে আমাকে গিয়ে রেজিগনেশন দিতে হবে, না, সেটা হবে না । আমি এখনও বলছি যে আমরা নির্বাচনে হারিনি । এটা জোর করে আমাদের হারিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা মাত্র ।"
মানুষের রায় তিনি এবং তাঁর সতীর্থরা পরাজিত হননি, তাঁদের জোর করে হারানো হয়েছে- এমন দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফাও দেননি তৃণমূল নেত্রী ৷ নতুন সরকার গঠিত হওয়ার আগে সংসদীয় রীতিমেনে রাজ্যপাল মমতার সরকারকে বরখাস্ত করেন ৷ এবার সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এদিন আদালত চত্বরে তাঁকে ঘিরে ধরে সাংবাদিকরা ৷ কিন্তু তাঁর চেনা ছন্দ এড়িয়ে কোনও উত্তর না-দিয়ে মমতা শুধু বলেন, "কল্য়াণকে জিজ্ঞেস করুন ৷"
তৃণমূলের ভরাডুবির পর প্রথমবার গত 14 মে প্রথমবার কলকাতা হাইকোর্টে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেদিন তাঁর পরনে ছিল আইনজীবীর কালো কোর্ট ৷ রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় সওয়াল করতে কলকাতা হাইকোর্টে আসেন সদ্য-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কোর্ট গাউন পরে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে তিনি প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে সওয়াল করেন ৷ কিন্তু তাঁর আইনজীবী হওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ শুধু তাই নয়, আদালত চত্বরে তাঁকে 'চোর চোর স্লোগানও' শুনতে হয় ৷