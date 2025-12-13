মেসি বরণে বিশৃঙ্খলায় ক্ষমা চাইলেন 'ক্ষুব্ধ' মমতা, উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন

মেসি বরণে বিশৃঙ্খলায় ক্ষমা চাইলেন 'ক্ষুব্ধ' মমতা, উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন
Published : December 13, 2025 at 1:51 PM IST
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে বিশ্বজয়ী ফুটবলার লিওনেল মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ঘিরে চরম অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সল্টলেক স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে যে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলার সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা, তাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত । ঘটনার গুরুত্ব বুঝে মুখ্যমন্ত্রী খোদ ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি এবং অগণিত ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন । পাশাপাশি, কার গাফিলতিতে এমন ঘটনা ঘটল, তা খুঁজে বের করতে তড়িঘড়ি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
এদিন সল্টলেক স্টেডিয়ামে হাজার হাজার মানুষ মেসিকে একঝলক দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন । কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর আগেই স্টেডিয়াম চত্বরে চরম বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থাপনার ছবি উঠে আসে । এই ঘটনায় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে নিজের ক্ষোভ গোপন রাখেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতির মাধ্যমে তিনি জানান, "সল্টলেক স্টেডিয়ামে আজকের এই অব্যবস্থাপনা দেখে আমি গভীরভাবে ব্যথিত এবং মর্মাহত ।" তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনিও হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমীর মতো মাঠে যাচ্ছিলেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, কিন্তু তার আগেই এই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে, যা তাঁকে বাকরুদ্ধ করেছে ।
I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025
এই ঘটনা যে আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের এবং দেশের ভাবমূর্তিতে আঘাত হানতে পারে, তা অনুধাবন করেই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি লিওনেল মেসির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন । তিনি লিখেছেন, "এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি লিওনেল মেসি, সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী এবং তাঁর ভক্তদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি ।"