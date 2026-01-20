খরা-বন্যায় চাষযোগ্য 4 নতুন প্রজাতির ধান তৈরিতে সফল রাজ্য, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

খরা-বন্যায় চাষযোগ্য 4 নতুন প্রজাতির ধান তৈরিতে সফল রাজ্য, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী
এই নিয়ে মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিস্তারিত তথ্য দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: বাংলার কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা, কখনও খরা, আবার কখনও বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে চাষাবাদ টিকিয়ে রাখতে এবার বড় সাফল্য পেল রাজ্যের কৃষি দফতর। রাজ্যের জলবায়ুর উপযোগী চারটি নতুন উচ্চফলনশীল ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন করেছেন কৃষিবিজ্ঞানীরা। সোশাল মিডিয়ায় (এক্স হ্যান্ডেলে) পোস্ট করে রাজ্যবাসীকে এই খবর দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
দীর্ঘ কয়েক বছরের নিরলস পরিশ্রমের ফল এই নতুন ধান। পুরুলিয়ার খরা প্রতিরোধ গবেষণা কেন্দ্র এবং চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণার মাধ্যমে এই প্রজাতিগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীদের এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের কৃষি দফতর রাজ্যের আবহাওয়া/জলবায়ুর উপযোগী চারটি নতুন ভ্যারাইটির উচ্চফলনশীল ধান উদ্ভাবন করেছে। আমি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী-সহ সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"
নতুন উদ্ভাবিত এই চারটি প্রজাতির মধ্যে তিনটিই তৈরি করা হয়েছে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের রুক্ষ আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য ‘সুভাষিণী’, ‘লছমন্তি’ ও ‘মুসাফির’ নামে তিনটি প্রজাতি রয়েছে, যা খরিফ মরসুমে হেক্টর প্রতি 52 থেকে 55 কুইন্টাল ফলন দিতে সক্ষম।" অর্থাৎ, বৃষ্টির অভাব বা জলের টান থাকলেও এই ধানের ফলন হবে যথেষ্ট, যা কৃষকদের আর্থিক সুরাহা দেবে।
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতি বছর বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সেই সমস্যার সমাধানে আনা হয়েছে চতুর্থ প্রজাতিটি। এই ধানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "দক্ষিণবঙ্গের বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য ‘ইরাবতী’ নামে একটি প্রজাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা দীর্ঘক্ষণ জলমগ্ন অবস্থায় নষ্ট হয় না এবং ঝড়ে হেলে পড়ে না।"
পরিসংখ্যান বলছে, কৃষকদের সুবিধার্থে ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট তৎপর। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2011 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে গবেষণার মাধ্যমে মোট 25টি নতুন ফসলের প্রজাতি তৈরি করল, যার মধ্যে 15টিই ধানের ভ্যারাইটি।" জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যের কৃষিকে আরও লাভজনক করে তোলাই যে সরকারের লক্ষ্য, এই উদ্ভাবন তারই প্রমাণ।