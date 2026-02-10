বাজেটের ঘোষণা মতো যুবসাথী ও কৃষকবন্ধুর জন্য ক্যাম্পের নির্ঘণ্ট ঘোষণা মমতার
মমতা বলেন, বাজেটে যে প্রস্তাবগুলো আনা হয়েছিল, তা দ্রুত বাস্তবায়িত করতে 15 ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে বিশেষ ক্যাম্প করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
Published : February 10, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য বাজেটে ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত পৌঁছে দিতে তৎপর নবান্ন । মঙ্গলবার রাজ্য সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন যে, আগামী 1 এপ্রিল থেকে রাজ্যে নতুন প্রকল্পের সুবিধাগুলি কার্যকর হতে শুরু করবে । মূলত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য বিশেষ স্কলারশিপ এবং ভূমিহীন কৃষকদের জন্য আর্থিক সহায়তার যে প্রস্তাব বাজেটে আনা হয়েছিল, তাকেই দ্রুত বাস্তবায়িত করতে 15 ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে বিশেষ ক্যাম্প করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট করে দেন, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র জমা নিলে তবেই নতুন অর্থবর্ষের শুরু থেকে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো সম্ভব হবে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী, যে সমস্ত যুবক-যুবতী মাধ্যমিক পাশ করেছেন এবং 21 থেকে 40 বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন, তাঁরা যদি অন্য কোনও সরকারি স্কলারশিপ না-পেয়ে থাকেন, তবেই এই নতুন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন ।
তিনি বলেন, "মেধাশ্রী, ঐক্যশ্রী বা স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ যাঁরা পাচ্ছেন, তাঁরা সকলেই এই আবেদন করার সুযোগ পাবেন । তাঁদের জন্য এই দেড় হাজার টাকার মাসিক ভাতা আগামী পাঁচ বছর বা চাকরি না-পাওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে । কিন্তু যুব সমাজের যে সদস্যরা এগুলি ছাড়া অন্য কোনও প্রকল্পে নাম লিখিয়েছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবেন ৷" শিক্ষিত বেকারদের হাতে আর্থিক রসদ পৌঁছে দিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ।