নিউটাউনে জৈন মন্দিরের জন্য 5 একর জমি ঘোষণা মমতার, প্রাক-দোল উৎসবে তোপ কমিশনকে
দোল উৎসবের প্রাক্কালে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠান থেকে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : March 2, 2026 at 7:28 PM IST
কলকাতা, 2 মার্চ: দোল উৎসবের প্রাক্কালে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠান থেকে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি, জৈনদের জন্য ধর্মস্থান নির্মাণের জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একইসঙ্গে, ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন তিনি ।
এক্ষেত্রে এদিন কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এদিন ক্ষোভ উগরে দেন । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যের প্রায় 1 কোটি 20 লক্ষ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে বলে তিনি মারাত্মক অভিযোগ করেন ।
এদিন দোল ও হোলির শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জৈন সম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় ঘোষণা করেন । তিনি জানান, নিউটাউনে একটি নতুন জৈন মন্দির নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জমি দেওয়া হবে । এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি সেদিন যখন মান স্তম্ভ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম, তখন ওই টাইমে জৈন কমিউনিটির জন্য আপনারা আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করেছিলেন - যদি নিউ টাউনে আপনাদের কোনও জায়গা পাওয়া যায়, তো আপনারা একটা জৈন মন্দির বানানোর জন্য চেষ্টা করবেন । জমি আমি খুঁজে নিয়েছি । বিশ্ববাংলা গেটের কাছে, 600 মিটারের ভেতরে 5 একর জমি কনসেশনাল রেটে আপনাদের দেওয়া হবে । এতে আপনারা আপনাদের ট্রাস্টকে দিয়ে এই মন্দির বানিয়ে নিন ।"
বাংলার বুকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়ে তিনি আরও জানান যে, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই জগন্নাথ ধাম, মহাকাল মন্দির, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ থেকে শুরু করে জল্পেশ ও মদন মোহন মন্দিরের উন্নয়নে কাজ করেছে । হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন-সহ সব ধর্মের মানুষের জন্য শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখাই তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন ।
তবে উৎসবের আবহের মাঝেই এসআইআর নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী । ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ আনেন । মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই বহু প্রকৃত ভোটারের নাম 'ডাউটফুল' বা সন্দেহজনক তালিকায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে । এর জেরে মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটছে রাজ্যে ।
ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের বেঙ্গলে প্রায় 1 কোটি 20 লক্ষ লোককে আজ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে । আমার মন ভালো নেই । যে লোকগুলো আজ সব হারিয়ে ঘরে বসে আছে, কালকেও এক লোকের মৃত্যু হল যখন দেখল ওর নাম ‘অ্যাবজুড রিভিশন’-এ দেওয়া হয়েছে । মানে ‘ডাউটফুল’। ওরা সব প্রমাণ দিয়েছে । পাসপোর্ট দিয়েছে, সার্টিফিকেট দিয়েছে, সবকিছু দিয়েছে । গত দুই বছর ধরে ভোটও দিয়েছে ওর পরিবার ।" বিয়ের পর মেয়েদের ঠিকানা পরিবর্তন হলে তাদের নামও বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্কে এক মহিলার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে এবং বিএলও-র মৃত্যুর ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন ।
এই পরিস্থিতির জন্য তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণকে দায়ী করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত কড়া ভাষায় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সমালোচনা করেন । তিনি বলেন, "এই দেশের প্রতিটি জেনুইন ভোটারদের অধিকার আছে ভোটার হওয়ার । কিন্তু এই বায়াসড ভারত সরকার এবং বায়াসড নির্বাচন কমিশন - জ্ঞানেশ কুমার, ওঁরা মানুষের নাম ভ্যানিশ করতে চাইছে । আজ আমাদের দেশের সংবিধান সংকটে, আর মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বিপদে । আমি এর নিন্দা করছি ।"
এদিনের বক্তব্য থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোনও ভেরিফিকেশন ছাড়াই এর আগে অষ্টাশি লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও আরও 60 লক্ষ নাম বাদ পড়েছে । স্থানীয় বিএলও (BLO), ভিআরও (VRO) বা ইআরও (ERO)-দের পক্ষে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁরা দিনরাত এক করে কাজ করেছেন । অথচ ফাইভ স্টার হোটেলে বসে মাইক্রো অবজার্ভাররা দিল্লির নির্দেশে ইচ্ছেমতো নাম কাটছে ।
বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই রথযাত্রা আপনাদের শেষ যাত্রা হবে, বিদায় যাত্রা হবে - দেখে নেবেন ।" সব মিলিয়ে, দোল উৎসবের মঞ্চ থেকেই নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ।