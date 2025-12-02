ETV Bharat / state

বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, বললেন মমতা ! আর্থিক সাহায্য মৃত BLO-কর্মীদের

আতঙ্কে বা কর্মক্ষেত্রের চাপে মৃত বিএলও এবং এসআইআর তালিকাভুক্ত কর্মীদের পরিবারের জন্য আর্থিক প্যাকেজও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
December 2, 2025

কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: এসআইআর আবহে নাগরিকত্ব বা নথিপত্র সংক্রান্ত আতঙ্কে আতঙ্কিত রাজ্যবাসী । এই অবস্থায় রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার নবান্ন সভাঘর থেকে তিনি বলেন, "রাজ্যে ডিটেনশন সেন্টার করতে দেব না ।" রাজ্যের 15 বছরের উন্নয়নের খতিয়ান পেশ করার মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন 'ডিটেনশন ক্যাম্প' রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন, তেমনই সেই আতঙ্কে বা কর্মক্ষেত্রে চাপে মৃত বিএলও এবং এসআইআর তালিকাভুক্ত কর্মীদের পরিবারের জন্য আর্থিক প্যাকেজও ঘোষণা করলেন ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এসআইআর আবহে নাগরিকত্ব নিয়ে অহেতুক ভীতি ছড়ানোর ফলে বহু মানুষ মানসিক অবসাদে ভুগছেন, এমনকি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন । এই প্রসঙ্গেই তিনি কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, "বাংলায় সবার জন্য মনে রাখবেন নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা । এখানে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প ট্যাম্প করে আমরা কাউকে দুর্ভোগে বা অরাজকতা সৃষ্টি করতে দিই না ।" তিনি আশ্বস্ত করেন যে, এই রাজ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আশ্রয় রয়েছে এবং রাজ্য সরকার বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না ।

প্রশাসনিক কাজের চাপ এবং নথিপত্র সংক্রান্ত আতঙ্কে যে সমস্ত সরকারি কর্মী, বিশেষত বিএলও এবং অন্যান্যরা মারা গিয়েছেন বা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "অনেক মানুষ মারা গিয়েছে ইতিমধ্যেই, দুঃখে সুইসাইড করে...এসআইআরে ৷ তাঁদের জন্য আমরা পুরো সমবেদনা জানাই ।" পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, তাঁর জানা মতে এখনও পর্যন্ত 39 জন মারা গিয়েছেন এবং 13 জন হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় ভর্তি আছেন । এঁদের মধ্যে বিএলও-রাও রয়েছেন ।

এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার তাৎক্ষণিক আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী:
1. যে সমস্ত কর্মী (বিএলও বা এসআইআর তালিকাভুক্ত) মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ।
2. যাঁরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বা গুরুতর আহত (স্ট্রোক বা নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন), তাঁদের এক লক্ষ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে ।

ইতিমধ্যেই দুটি পরিবারকে এই অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান । মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সরিয়ে দ্রুত যেন এই অর্থ দুর্গত পরিবারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয় । তিনি বলেন, "তাঁদের পরিবারগুলো অন্তত ভাবুক যে সরকার দুর্দিনে তাঁদের পাশে আছে । আমরা যখন অ্যাকসিডেন্টেও থাকি, দুর্যোগেও থাকি...তখন এটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ।"

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন, ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হচ্ছে, অত্যাচার করা হচ্ছে । এমনকি ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অনেককে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে । এই প্রেক্ষিতেই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, এখানে কোনও মানুষের অধিকার হরণ করতে দেওয়া হবে না । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমরা গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ, আমরা সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ, আমরা নাগরিক অধিকারের কাছে দায়বদ্ধ ।"

সামনে শীতকাল আসছে, তাই পুলিশ ও প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন, রাজনৈতিক লড়াই চলবে, কিন্তু মানুষের প্রাণরক্ষা ও তাঁদের মানসিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই তাঁর সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার । নথিপত্রের জুজুতে যাতে সাধারণ মানুষ বা সরকারি কর্মীরা ভীত না-হন, সেই বার্তাই এদিন নবান্ন থেকে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

