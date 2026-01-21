রাজ্যের মুকুটে ফের নয়া পালক ! জাতীয় স্তরে সম্মানিত 'বাংলার শিক্ষা 3.0' পোর্টাল

রাজ্যের মুকুটে ফের নয়া পালক ! জাতীয় স্তরে সম্মানিত 'বাংলার শিক্ষা 3.0' পোর্টাল
Published : January 21, 2026 at 3:35 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: শিক্ষাক্ষেত্রে ফের বড় স্বীকৃতি পেল পশ্চিমবঙ্গ । ফের জাতীয় মঞ্চে প্রশংসিত রাজ্যের উদ্যোগ । এবার বিশেষ সম্মানে ভূষিত হল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতরের 'বাংলার শিক্ষা 3.0' (BanglarSiksha 3.0) পোর্টাল । রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রযুক্তিগতভাবে আরও উন্নত ও আধুনিক করার লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ করা হয়েছিল, তা এবার জাতীয় স্তরের স্বীকৃতি পেল । 'গভর্ন্যান্স নাও' (Governance Now)-এর ষষ্ঠ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সামিট ও অ্যাওয়ার্ডস-এ এই বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে ।
বুধবার এই খুশির খবরটি নিজেই সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যের এই সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতরের আধুনিকীকৃত পোর্টাল 'বাংলার শিক্ষা 3.0' (BanglarSiksha 3.0) 'গভর্ন্যান্স নাও'-এর ষষ্ঠ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সামিট ও অ্যাওয়ার্ডস-এ পুরস্কৃত হয়েছে । 'এক্সিলেন্স ইন ই-লার্নিং, অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম' বিভাগে এই সম্মান পেয়েছে প্রকল্পটি ।"
কী এই 'বাংলার শিক্ষা 3.0' পোর্টাল ?
রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের এই পোর্টালটি আসলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার । একটা সময় ছিল যখন স্কুল বা পড়ুয়াদের তথ্য জানতে কাগজ-কলমের ফাইলের ওপর নির্ভর করতে হতো । কিন্তু ডিজিটালাইজেশনের যুগে সেই ধারণা বদলে দিয়েছে রাজ্য সরকার । 'বাংলার শিক্ষা' পোর্টালে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলের পড়ুয়াদের তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথিভুক্ত থাকে ।
মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে - ই-লার্নিং বা অনলাইন শিক্ষা, অ্যাসেসমেন্ট বা মূল্যায়ন এবং ডিজিটাল এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এর কার্যকারিতা । কোভিড পরিস্থিতিতে যখন স্কুল বন্ধ ছিল, তখন এই পোর্টাল ও তার আনুষঙ্গিক অ্যাপের মাধ্যমেই ই-লার্নিং বা অনলাইন পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 'বাংলার শিক্ষা 3.0' হল এই পোর্টালটিরই আধুনিক বা 'রিভ্যাম্পড' সংস্করণ । এখানে আরও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই তথ্য পেতে পারেন ।
ডিজিটাল দুনিয়ায় এগিয়ে বাংলা
'গভর্ন্যান্স নাও' পুরস্কারটি মূলত দেওয়া হয় সেই সব সরকারি উদ্যোগকে, যা প্রযুক্তির সাহায্যে সাধারণ মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেয় এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনে । প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, এই পোর্টালটির মাধ্যমে শুধুমাত্র পড়ুয়াদের ট্র্যাকিং বা মিড-ডে মিলের তথ্যের নজরদারিই হয় না, বরং পঠনপাঠনের গুণমান বাড়াতেও এটি সাহায্য করে । কোনও স্কুলে কতজন শিক্ষক আছেন, কোথায় শিক্ষকের অভাব রয়েছে, বা পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার কেমন - সবটাই এক ক্লিকে জানা সম্ভব এই পোর্টালের মাধ্যমে । ফলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে ।
রাজ্য সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে । কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, সবুজ সাথীর মতো প্রকল্পগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে আগেই সমাদৃত হয়েছে । বিশেষ করে ইউনেস্কোর মতো মঞ্চে কন্যাশ্রী প্রকল্পের স্বীকৃতি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল 'বাংলার শিক্ষা 3.0'। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই শিক্ষা মহলের অনেকেই সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, তার আগে শিক্ষা দফতরের এই সাফল্য দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের কাজে আরও উৎসাহ জোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে ।