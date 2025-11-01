ETV Bharat / state

SIR শুরুর দিনই পথে মমতা ও অভিষেক, মঙ্গলে মেগা-শো তৃণমূলের

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের আশঙ্কা, ভোটার তালিকার সংশোধন প্রক্রিয়ার নামে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হতে পারে।

Mamata Banerjee on SIR
কলকাতার পথে নামছে মমতা ও অভিষেক (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 5:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 নভেম্বর: রাজ্যের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) শুরু হতে চলেছে আগামী মঙ্গলবার 4 নভেম্বর থেকে। সেদিন থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা (BLO) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার তথ্য যাচাই ও সংশোধনের কাজ শুরু করবেন। আর সেদিনই রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনও সরগরম হতে চলেছে। কলকাতায় মিছিলে হাঁটবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ রেড রোডে বিআর আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে জমায়েত করবেন কর্মী-সমর্থকরা। দুপুর আড়াইটে নাগাদ শুরু হবে মিছিল ৷ পৌঁছবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। তৃণমূল নেতৃত্বের মতে, আম্বেদকর এবং রবীন্দ্রনাথ সংবিধান ও মানবিকতার প্রতীক ৷ এই দুই ব্যক্তিত্বকে যুক্ত করে দল একদিকে গণতন্ত্রের পক্ষে, অন্যদিকে, বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতীকী বার্তা দিতে চায়।

তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, “যেদিন থেকে বিএলওরা ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করবেন, সেদিনই আমরা গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নিয়ে পথে নামব। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে যদি কারও নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয় তাহলে তৃণমূল তার বিরোধিতা করবে।” রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, এই মিছিল কেবল একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি নয়, বরং আগামী নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনেরও প্রস্তুতি বটে। শাসক শিবির মনে করছে, 4 নভেম্বরের এই কর্মসূচি থেকে বিজেপির ‘বিভাজনের রাজনীতি’র বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের সূচনা হবে।

অন্যদিকে, ওই দিনই উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় বিজেপি মিছিলের ডাক দিয়েছে ৷ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে হবে মিছিল। তাঁদের দাবি, ‘এসআইআর’-এর মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। সবমিলিয়ে রাজনৈতিকভাবে দিনটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে ৷ একই দিনে দুই মিছিলের ঘোষণা রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপও বাড়িয়ে তুলেছে।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের আশঙ্কা, ভোটার তালিকার সংশোধন প্রক্রিয়ার নামে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হতে পারে। এই প্রেক্ষিতেই গত শুক্রবার প্রায় 18 হাজার নেতা-কর্মীকে নিয়ে হওয়া ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আগামী ছ’মাস আমাদের অ্যাসিড টেস্ট। বিএলও-রা যখন ভোটার তালিকার কাজ করবেন, তখন আমাদের বুথ লেভেল এজেন্টদের তাঁদের সঙ্গে ছায়াসঙ্গীর মতো থাকতে হবে। গাছাড়া মনোভাব চলবে না।” তাঁর আরও বার্তা, “যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ফর্মও অসম্পূর্ণ থাকবে, ততক্ষণ মাঠে থাকতে হবে আমাদের। 100 শতাংশ ফর্ম পূরণ নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যেন বাদ না পড়েন।”

বিজেপির দাবি, তৃণমূল আগেভাগেই ভয় পেয়েছে। তাদের অভিযোগ, রাজ্যে বহু ভুয়ো ভোটার রয়েছে। এবার কমিশন কঠোরভাবে কাজ শুরু করতেই তৃণমূল মিছিল করে চাপ সৃষ্টি করছে। এই দুই বিপরীত সুরেই স্পষ্ট, এসআইআর প্রক্রিয়া রাজ্যে প্রশাসনিক বিষয় না থেকে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবারের মিছিল ঘিরে শহরে থাকবে নজিরবিহীন নিরাপত্তা। রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত থাকবে কড়া পুলিশি নজরদারি ৷ ড্রোনের মাধ্যমেও হবে পর্যবেক্ষণ। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্যও তৈরি হয়েছে বিশেষ পরিকল্পনা।

TAGGED:

MAMATA BANERJEE ABHISHEK BANERJEE
SPECIAL INTENSIVE REVISION SIR
SIR শুরুর দিনই পথে মমতা ও অভিষেক
TMC MEGA RALLY ON SIR
TMC RALLY ON SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.