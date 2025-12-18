কমিশনের শুনানির আগেই BLA-দের নিয়ে বৈঠকে মমতা-অভিষেক

কমিশনের শুনানির আগেই BLA-দের নিয়ে বৈঠকে মমতা-অভিষেক
খসড়া তালিকায় দেখা গিয়েছে শহরতলি এলাকায় বাদ পড়েছে বহু ভোটারের নাম ৷ নির্বাচন কমিশনের শুনানির আগেই হাইভোল্টেজ বৈঠক দলনেত্রীর ৷ থাকবেন অভিষেকও ৷
Published : December 18, 2025 at 9:35 AM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: রাজ্যে প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা । নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, খসড়া তালিকা থেকে রাজ্যজুড়ে প্রায় 58 লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে । এত বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়া নিয়ে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক শুনানি শুরু হওয়ার আগেই দলের সাংগঠনিক শক্তি ঝালিয়ে নিতে কোমর বেঁধে নামছে ঘাসফুল শিবির ।
আগামী 22 ডিসেম্বর, সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের 'বুথ লেভেল এজেন্ট' বা বিএলএ (BLA)-দের নিয়ে এক 'হাইভোল্টেজ' বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠকের সময়কাল বা টাইমিং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । নির্বাচন কমিশনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, আগামী 23 ডিসেম্বর মঙ্গলবার থেকে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত শুনানি শুরু হওয়ার কথা । তার ঠিক 24 ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ 22 তারিখ এই বৈঠক করে বিএলএ-দের চূড়ান্ত বার্তা দিতে চাইছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব । খসড়া তালিকায় নাম থাকা ভোটারদেরও প্রয়োজনে শুনানিতে ডাকা হতে পারে বলে জানিয়েছে কমিশন । এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ যাতে কোনওরকম হয়রানির শিকার না হন এবং কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতেই এই বৈঠক ।
সূত্রের খবর, সোমবারের এই বৈঠকে মূলত কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলি জেলার একাংশের বিএলএ-দের ডাকা হয়েছে । খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন ভবানীপুরে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তখনই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া নিয়ে দল অত্যন্ত সতর্ক । 22 তারিখের মঞ্চ থেকে মমতা ও অভিষেক বিএলএ-দের স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন যে, বিএলও-দের (BLO) সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাইয়ের কাজ আরও নিখুঁতভাবে করতে হবে । মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও, তার আড়ালে যাতে কোনও বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার হরণ না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে ।
অন্যদিকে, ভোটার তালিকা নিয়ে এই সাংগঠনিক তৎপরতার মাঝেই রাজ্য রাজনীতির নজর রয়েছে বীরভূমের সুনালি খাতুনের দিকে । বিএসএফ-এর হাতে 'পুশব্যাক' হওয়া এবং পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফেরা সুনালির সঙ্গে চলতি সপ্তাহেই দেখা করতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । দলীয় সূত্রে খবর, আগামী 19 বা 20 ডিসেম্বর কালীঘাটে এই সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
উল্লেখ্য, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সুনালি খাতুনকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে । দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে তিনি দেশে ফেরেন । শীর্ষ আদালত এই ঘটনায় মানবিকতার নজির স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্ৎসনাও করেছিল । আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল— সুনালির বাবা যদি ভারতীয় হন, তবে মেয়েকে কোন যুক্তিতে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে ? আদালতের এই রায় তৃণমূলের কাছে বড় নৈতিক জয় । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন তিনি সুনালির সঙ্গে দেখা করবেন ।
তবে বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুনালি । বাংলাদেশ থেকে ফেরার পরেই পেটে ব্যথা নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন । হাসপাতাল সূত্রে খবর, তিনি এখন 'স্পেশাল অবজারভেশন'-এ রয়েছেন । চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে থাকায় পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না । তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেই কলকাতায় এসে অভিষেকের সঙ্গে দেখা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে ।
একদিকে 58 লক্ষ নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কমিশনের শুনানির আগে বিএলএ-দের সতর্ক করা, আর অন্যদিকে সুনালি খাতুন ইস্যুকে সামনে রেখে মানবাধিকার ও নাগরিকত্বের প্রশ্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ানো— সব মিলিয়ে বছর শেষের আগেই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠছে তৃণমূল কংগ্রেস । 22 তারিখ নেতাজি ইনডোরের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।