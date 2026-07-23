ETV Bharat / state

বরুণ-খুনে 'ষড়যন্ত্রী' মমতাও ! বনগাঁর পুলিশ সুপারের কাছে জমা পড়ল অভিযোগ

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যে বরুণ খুনের মামলায় সিট গঠন করেছেন। বনগাঁর পুলিশ সুপার সিটের তদন্তকারীদের কাছে ওই অভিযোগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

Mamata Barun Biswas murder case
বরুণ-খুনে 'ষড়যন্ত্রী' মমতাও (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 6:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বনগাঁ, 23 জুলাই: প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস খুনে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও অভিযুক্তের তালিকায় আনার আবেদনপত্র জমা পড়ল। নিহত শিক্ষকের সহকর্মী নন্দদুলাল দাস বনগাঁর পুলিশ সুপারের কাছে সেই মর্মে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বরুণ বিশ্বাসের খুনে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যে বরুণ খুনের মামলায় সিট গঠন করে দিয়েছেন। বনগাঁর পুলিশ সুপার সিটের তদন্তকারী আধিকারিকদের কাছে ওই অভিযোগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া সুটিয়া গ্রাম বাম জমানায় দুষ্কৃতীদের মুক্তরাজ্য হয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। গ্রামের অসংখ্য কিশোরী ও গৃহবধূ দুষ্কৃতীদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের মাথায় রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদের হাত থাকায় পুলিশ সে সময় কিছু করেনি।

Mamata Barun Biswas murder case
বরুণ-খুনে 'ষড়যন্ত্রী' মমতাও (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনায় সুটিয়ার বাসিন্দা শিয়ালদা মিত্র ইস্টিটিউশনের শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মঞ্চ গড়ে তোলেন। গ্রামের নৈরাজ্যের কথা জানিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে তিনি চিঠিও লিখেছিলেন। এরপরই রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদল গ্রামে ছুটে গিয়েছিল। 2002 সালে গাইঘাটা থানায় মোট 33টি ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছিল। বুদ্ধদেববাবুর নির্দেশে তৎপর হয়েছিল পুলিশও। ধর্ষকদের একে একে গ্রেফতারও করা হয়েছিল।

এরপর বরুণ বিশ্বাস খুন হলেন 2012 সালের 5 জুলাই। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে গোবরডাঙা রেলস্টেশনে দুষ্কৃতীরা তাঁকে গুলি করে খুন করে। তখনও পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু, নিহত শিক্ষকের পরিবারের অভিযোগ ছিল, মূল অভিযুক্তকে আড়াল করতে অন্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃণমূল সরকার বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয়। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, তদন্তকারীরা একবারের জন্যও তাঁদের সঙ্গে কথা বলেননি। নিহত শিক্ষকের দিদি প্রমীলা বিশ্বাস বারবার অভিযোগ করেছেন, তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই তাঁর ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের মূল ষড়যন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পুলিশ বারবার তাঁকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিহত শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের খুনের মামলায় নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশকে তিনি সিট গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন। সিটের আধিকারিকরা ইতিমধ্যে সুটিয়া গ্রামে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। তারই মধ্যে গত মঙ্গলবার বরুণ বিশ্বাসের সহকর্মী নন্দদুলাল দাস বনগাঁর পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্তের কাছে একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। তাতে তিনি লিখেছেন বরুন বিশ্বাসের খুনে শুধুমাত্র জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একা জড়িত ছিলেন না। জড়িত ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। নন্দদুলালবাবু পুলিশ সুপারের কাছে ওই খুনের এফআইআরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নথিভুক্ত করারও আবেদন জানিয়েছেন।

নন্দদুলাল দাস বলেন, "বরুণ বিশ্বাসের খুন একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। তার নেপথ্য নায়ক ছিলেন রাজ্যের তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর মাথার ওপরে ছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই, তড়িঘড়ি খুনের ঘটনার আসল অপরাধীদের আড়াল করতে মুখ্যমন্ত্রী সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিআইডি তদন্তে নেমে বরুণ বিশ্বাসের দাদা অসিত বিশ্বাস-সহ প্রতিবাদী মঞ্চের সদস্যদের তদন্তে সহযোগিতা করার পরিবর্তে হুমকি দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। আমি বনগাঁর পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেছি, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বাঁচানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিআইডিকে মাঠে নামিয়ে খুনের আসল অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। তাই, মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামও ষড়যন্ত্রীদের তালিকায় নথিভুক্ত করা হোক।" বনগাঁ জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দদুলালবাবুর অভিযোগ পত্র বরুন বিশ্বাসের খুনের ঘটনায় নিযুক্ত সিটের আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

TAGGED:

BARUN BISWAS MURDER CASE
শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস খুন
বরুণ বিশ্বাস খুনে মমতা
MAMATA BANERJEE
MAMATA BARUN BISWAS MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.