বিপর্যয় মোকাবিলায় এক টাকা দিয়েও সাহায্য করে না কেন্দ্র: মমতা

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর অভিযোগ, কোনও ক্ষেত্রেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি কেন্দ্র ৷

উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read
শিলিগুড়ি, 10 নভেম্বর: বিপর্যয়ের সময় বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগে ফের সুর চড়ালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । উত্তরবঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁর অভিযোগ, পাহাড়ে এত বড় ধস ও বন্যার ঘটনার পরও এক টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও ক্ষেত্রেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি কেন্দ্র ৷

উত্তরের বন্যা ও ধসে বিপর্যস্ত পরিস্থিতির পর সোমবার আবাস, কৃষি, বিমা-সহ একাধিক বিষয়ে প্রশাসনিক বৈঠক সারতে একদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের আট জেলার প্রশাসনিক এবং পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে রিভিউ মিটিং সারেন তিনি । আর সেই বৈঠকের পরই সম্প্রতি ধস ও বন্যার কারণে রাজ্যের ক্ষতি ও বিগত কয়েক বছরের খতিয়ান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, 2021 সালের অগস্টে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 1288.44 কোটি, 21 সালের অক্টোবরে 1402.8 কোটি, 2023 সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 181.31 কোটি, 2024 সালে 1049.89 কোটি, ওই বছরের সেপ্টেম্বরের বিপর্যয়ে 4233.43 কোটি ও চলতি বছরের অক্টোবরের বিপর্যয়ে 1685.01 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে । যার মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার একটা টাকাও দেয়নি বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)

তিস্তার উপর সিকিম সরকারের একের পর এক হাইডেল প্রজেক্ট নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন তিনি । তাঁর কথায়, "বিপর্যয় মোকাবিলায় এক টাকাও দেয় না । এদিকে সিকিম তিস্তা ব্লক করে দিচ্ছে । এটা ক্রিমিনাল অফেন্স নয় ? এভাবে চলতে পারে না । তাও আমরা করে যাচ্ছি । আর মীরজাফররা খালি মিথ্যা বলে চলেছে ।"

এদিনের প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী 4 নভেম্বর ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্তদের বাংলার আবাস যোজনায় ঘর, শস্যবিমা-সহ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ তুলে দেন ও পাট্টা বিতরণ করেন । বৈঠক সূত্রে জানা যায়, এদিন 161 কোটি 33 লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় 15 হাজার পরিবারকে বাংলার বাড়ি যোজনায় ঘর, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 1 লক্ষ 37 জন শষ্য-কৃষককে 10 কোটির ক্ষতিপূরণ, 807 জন সবজি চাষিকে 47 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এছাড়াও 14টি চা বাগানে ক্রেশের উদ্বোধন করেন । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা মিলিয়ে 3,491টি পরিবারকে পাট্টা প্রদান করেন । গ্রামীণ আবাস যোজনায় 14 হাজার 40 লক্ষ বাড়ি দেওয়া হয় ।

