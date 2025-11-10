জিএসটিকে সমর্থন করা বড় ভুল, কেন্দ্রকে দুষে কর প্রত্যাহারের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

ETV Bharat / state

শিলিগুড়ি, 10 নভেম্বর: জিএসটিকে সমর্থন করা সবথেকে বড় ভুল হয়েছিল। এখন জিএসটি তুলে দেওয়াই ভালো ৷ সোমবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে কথা বলার সময় এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে দফায় দফায় কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপর্যয় মোকাবিলা থেকে শুরু করে বন্যা, ধস, আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ-সহ একাধিক খাতে কেন্দ্রর কাছ থেকে বকেয়া পাওনার বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরেন ৷

তাঁর দাবি, কেন্দ্রের কাছ থেকে শুধুমাত্র উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন যোজনায় 1 লক্ষ 20 হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে রাজ্যের। বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বকেয়া রয়েছে আরও অন্তত 15 হাজার কোটি টাকা ৷ আর এসব নিয়েই এদিন ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্য়ের প্রশাসনিক প্রধান।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমার তো মনে হয় জিএসটিটাই তুলে দেওয়া উচিত। আমরা প্রথম পার্টি ছিলাম যারা বলেছিলাম জিএসটি হওয়া উচিত। কারণ অমিত মিত্র আমাকে বুঝিয়েছিলেন ৷ আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বড় ভুল হয়েছে। বিগ ব্লান্ডার। কর বাবদ কেন্দ্র সরকার রাজ্য থেকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে।" উল্লেখ্য, রাজ্য়ের তৃণমূল সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এখন রাজ্যের বিশেষ আর্থিক পরামর্শদাতা ৷

বক্তব্যের অন্য একটি অংশে মমতা বলেন, "বিদেশে গিয়ে সোনার মালা পরে আসছেন এবং তাদের সাহায্য করছেন ৷ কিন্তু দেশের মানুষকে সাহায্য করছেন না। আমি মনে করি রাজ্যের করের টাকা রাজ্যকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ। করবাবদ কেন্দ্র যে আদায় করে তা নিয়ে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। একমাত্র প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত এলাকা ছাড়া।" কিন্তু এখন অন্য ঘটনাই ঘটছে বলে মমতার দাবি ৷

মোদি সরকারকে আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "তারা অনুষ্ঠানের নাম ঠিক করবে ৷ অনুষ্ঠান চাপিয়ে দেবে ৷ কে কী খাবে চাপিয়ে দেবে, কে কী পরবে চাপিয়ে দেবে, আর আমাদের টাকা ধ্বংস করবে। আবার আমাদেরই নামে অপপ্রচার করবে ! " এরপরই বীমা খাতে কেন্দ্র সরকার জিএসটি মুক্ত করে দেওয়া নিয়েও আক্রমণ শানেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে। বীমা খাতে কোন কর মুকুব করেনি। বীমা খাতে রাজ্য থেকে প্রতি বছর 2 হাজার কোটি টাকা রাজ্য থেকে কেটে নেয় কেন্দ্র।"

স্বাধীন ভারতের অন্যতম বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত জিএসটি ৷ 2017 সালের জুন মাসে কর কাঠামোয় সম্পূর্ণ বদল এনে এই নতুন কর চালু ৷ ব্রিটিশ আমল থেকেই একাধিক কর দিতে হত দেশের নাগরিকদের ৷ সেই ব্যবস্থায় বদল আনে জিএসটি ৷ বিভিন্ন ধাপ তৈরি হয় ৷ সেই সমস্ত ধাপ অনুয়ায়ী বিভিন্ন জিনিসের উপর কর দিতে হয় ৷ অতিসম্প্রতি জিএসটিতে একটি বড় সংস্কার করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তার জেরে বেশ কিছু জিনিসের দাম কমে বলে দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের ৷

