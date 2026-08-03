হতাশা থেকেই এসব করাচ্ছে পিসি-ভাইপো ! জঙ্গিদের গ্রেফতারি নিয়ে বিস্ফোরক অর্জুন

হতাশা থেকেই এসব করাচ্ছে পিসি-ভাইপো ! জঙ্গিদের গ্রেফতারি নিয়ে বিস্ফোরক অর্জুন
এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে অর্জুন সিং বলেন, চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদানই রাজ্য সরকারের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য ৷
Published : August 3, 2026 at 1:15 PM IST
দার্জিলিং, 3 অগস্ট: পাহাড়ের চা-বাগানগুলির সমস্যা সমাধান ও বন্ধ বাগান পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে পাহাড় সফরে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । সোমবার কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি । বিমানবন্দর থেকে নেমেই তিনি পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দেন । তবে পাহাড়ে যাওয়ার আগে চা-বাগানের সমস্যা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান অর্জুন ৷ সম্প্রতি ধৃত জঙ্গিদের নিয়ে তোলপাড় রাজ্য ৷ বাংলার বিভিন্ন মন্ত্রী ও নেতারা টার্গেটে ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এ প্রসঙ্গে অর্জুনের দাবি, হতাশা থেকে এসব করাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিন বিমানবন্দরে অর্জিন সিং-কে স্বাগত জানান দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নোমান রাই, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ । বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং জানান, উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলির সার্বিক উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের বকেয়া অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াই তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য । চা-বাগানের শ্রমিকদের 'ন্যূনতম মজুরি' নিয়ে দীর্ঘদিনের দাবি এবার মিটবে বলে আশ্বাস দেন তিনি ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর চা-বাগানের শ্রমিকদেরও পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে কি না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, "পরিবর্তন নয়, শ্রমিকরা তাঁদের প্রকৃত অধিকার পাবেন । আমাদের প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য হল শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি লাগু করা । এতে কোনওরকম আপস বা কম্প্রোমাইজ করা হবে না । অধিকার মিললেই শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাবে ।"
বন্ধ চা-বাগানগুলি খোলার বিষয়ে সরকার ও প্রশাসনের তৎপরতার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, "আমরা বন্ধ চা-বাগান খুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । একাধিক বৈঠক ইতিমধ্যেই করা হয়েছে । যে সমস্ত অসাধু প্রোমোটার বাগান পরিচালনা নিয়ে গোলমাল পাকাচ্ছিল, তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । শিল্পকে আমাদের চালু রাখতেই হবে, কারণ শিল্প না-চললে বাংলাকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় ।"
সম্প্রতি রাজ্যে ধরা পড়া জঙ্গির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে টার্গেট করা এবং রাজ্য রাজনীতির একাধিক হাই-প্রোফাইল নেতার নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলার অভিযোগ উঠেছে ৷ এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিস্ফোরক দাবি করেন অর্জুন সিং । শুভেন্দুকে টার্গেট করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এর পেছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে । এর আগেও যখন আমি শুভেন্দু অধিকারীর প্রাণ সংশয়ের কথা তুলে ধরেছিলাম, তখন উলটে আমার বিরুদ্ধেই এফআইআর করা হয়েছিল । তবে তদন্তের মুখোমুখি হয়েও আমি একই কথা বলেছিলাম এবং আজও বলছি - যে কথা আমি বলেছি তা সম্পূর্ণ সত্য । হতাশা থেকেই 'পিসি-ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি' এসব করাচ্ছে ।"
একই সঙ্গে বীরভূমে উদ্ধার হওয়া বিপুল অঙ্কের বেআইনি নগদ অর্থ ও মাদক চক্র নিয়েও পূর্বতন রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি । অর্জুন বলেন, "এখনও প্রচুর কালো টাকা বাজারে ছড়িয়ে আছে, আগামীতে আরও অনেকেই গ্রেফতার হবে । তবে সাধারণ মানুষের স্বস্তি ও খুশি সেদিনই আসবে, যেদিন পিসি-ভাইপোর দুর্নীতি ও বেআইনি টাকা উদ্ধার হবে ।"
এদিন বিমানবন্দরে উপস্থিত দলীয় কর্মী সমর্থক ও স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে সরাসরি পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হন মন্ত্রী । পাহাড়ে গিয়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও চা-শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর একাধিক বৈঠক করার কথা রয়েছে ।