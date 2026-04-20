মোদি-দিদির মধ্যে গোপন বোঝাপড়া চলছে ! রাজ্যে এসে ইন্ডি-জোটের প্রসঙ্গ টেনে তোপ খাড়গের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করারও অভিযোগ তোলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷

Mallikarjun Kharge
কোচবিহারে ভোট প্রচারে মল্লিকার্জুন খাড়গে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 20, 2026 at 7:16 PM IST

কোচবিহার/শিলিগুড়ি, 20 এপ্রিল: রাজ্যে ভোট প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একযোগে আক্রমণ করলেন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ কোচবিহারে তাঁর নিশানায় মূলত প্রধানমন্ত্রী থাকলেও, শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকেও একহাত নেন তিনি ৷

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "ইন্ডিয়া ব্লক দিল্লিতে এক হলেও, বাংলায় কেন তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছে ? যারা বিজেপিকে রুখতে চায়, তারা কখনও কংগ্রেসের বিরোধিতা করে না । আসলে মোদি এবং দিদির মধ্যে গোপন বোঝাপড়া চলছে ।" তিনি ভোটারদের সতর্ক করে বলেন, "তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানেই বিজেপির হাত শক্ত করা ।"

Mallikarjun Kharge
জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে (নিজস্ব ছবি)

সোমবার দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে কোচবিহারে প্রথম সভা করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে । সেখান থেকে এদিন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশনের মদতে কারচুপি করে বিভিন্ন ভোটে জিতছেন নরেন্দ্র মোদি । তিনি কি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে চান ? না হলে তিনি কেন দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে বারবার পশ্চিমবঙ্গে এসে বিধানসভা নির্বাচনে প্রচার করছেন ?"

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন তিনি ৷ মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "মোদি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি করছেন ৷ হিন্দু-মুসলমান ইস্যু তুলে সমাজে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছেন । কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, এই ধরনের রাজনীতি বাংলায় চলবে না ।"

বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, "জাতীয় কংগ্রেস সবসময় নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে । আমরা জোটে থেকেও অনেক কিছু হারিয়েছি, তাই এখন নিজেদের আদর্শে বিশ্বাস রেখে এগোচ্ছি । কংগ্রেস সবসময় দেশের সেবা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে । তাই আমরা এই নির্বাচনে লড়াই করছি মানুষের স্বার্থে ।"

Mallikarjun Kharge
নকশালবাড়িতে ভোট প্রচারে মল্লিকার্জুন খাড়গে (নিজস্ব ছবি)

সম্প্রতি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আইনসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল পাশ করানোর জন্য বিশেষ অধিবেশন বসেছিল সংসদে ৷ কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলির বিরোধিতা ও বিপক্ষে ভোটের জন্য লোকসভায় সেই বিল পাশ করাতে পারেনি মোদি সরকার ৷ পরে সেই নিয়ে কংগ্রেসকে তোপ দেগেছিল বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী ৷

এদিন কোচবিহারে দাঁড়িয়ে মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল ইস্যু নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণের পালটা জবাব দেন মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ তিনি বলেন, "মোদিজি বলছেন, কংগ্রেস নাকি অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে মিলে মহিলা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে । আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, আমরা মহিলাদের বিরুদ্ধে নই, বরং সবসময় তাদের অধিকারের পক্ষে । আমরা 2010 সালেই মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর চেষ্টা করেছিলাম, যদিও তখন তা সম্ভব হয়নি । পরে 2023 সালে সব দলের সমর্থনে বিলটি পাশ হয়েছে । তাহলে প্রশ্ন ওঠে, যদি আমাদের ইচ্ছা না থাকত তাহলে 2023 সালে এই বিলটি কীভাবে পাশ হল ।"

তিনি আরও বলেন, "এখন ডিলিমিটেশন নিয়ে যেভাবে নির্বাচন ক্ষেত্র পুনর্গঠন করার কথা বলা হচ্ছে, তা নিয়েও মানুষের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে । সিএএ নিয়েও মানুষ উদ্বিগ্ন । নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে বিভিন্ন নির্বাচনে ঘোটালা করছে । এসব বিষয় গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয় । আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট, আমরা মহিলাদের অধিকার রক্ষা করব, দেশের ঐক্য বজায় রাখব এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করব ।"

Mallikarjun Kharge
নকশালবাড়িতে ভোট প্রচারে মল্লিকার্জুন খাড়গে (নিজস্ব ছবি)

এদিন কোচবিহারে আধঘণ্টার বক্তব্যের পুরোটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি । তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে কোচবিহারের সভা থেকে একটা কথাও এদিন খরচ করতে দেখা যায়নি তাঁকে ৷ যদিও পরে নকশালবাড়ির সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ শানান তিনি ৷ এদিন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির কংগ্রেস প্রার্থী অমিতাভ সরকার ও শিলিগুড়ির প্রার্থী অলোক ধারার সমর্থনে জনসভা করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷

এখান থেকে কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যের বিরুদ্ধে সরব হন কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি । খাড়গে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সংকট এবং সংবিধান রক্ষার লড়াইকে প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেন । তাঁর প্রায় প্রতিটি বাক্যেই মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা এবং রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের প্রতি কড়া সতর্কবার্তা ছিল ।

বক্তব্যের শুরুতেই খাড়গে ভারতের সংবিধানকে বিপন্ন বলে অভিহিত করেন । তিনি বলেন, "বাবাসাহেব আম্বেদকরের তৈরি সংবিধানের কারণেই আজ আমি আপনাদের সামনে এই পদে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি । কিন্তু আরএসএস এবং বিজেপি এই সংবিধান বদলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে । তারা যদি আবারও ক্ষমতায় আসে, তবে দেশের গরিব ও দলিতদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে ।" তিনি এই নির্বাচনকে 'গণতন্ত্র রক্ষার শেষ লড়াই' বলে উল্লেখ করেন ।

পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদির ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সমালোচনা করতে ছাড়েননি তিনি । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে খাড়গে বলেন, "মোদিজি সবসময় নিজেকে 'ফকির' বলেন, কিন্তু তাঁর কোটি কোটি টাকার স্যুট আর চশমা দেখে বোঝা যায় তিনি কার বন্ধু । তিনি আদানি ও আম্বানিদের জন্য কাজ করছেন, দেশের সাধারণ মানুষের জন্য নয় ।"

খাড়গে আরও অভিযোগ করেন যে, বিজেপি সরকার দেশের সম্পত্তি একের পর এক বিক্রি করে দিচ্ছে । তাঁর কথায়, "রেল, বন্দর, বিমানবন্দর সবকিছুই আজ আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে । দেশ বিক্রি করার এই প্রক্রিয়া রুখতে হবে ।" দেশের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব ইস্যুতে তিনি বলেন, "মোদি বছরে 2 কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 10 বছরে 20 কোটি চাকরি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়েছে কি? বদলে যুবকদের হাতে লাঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।"

উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের বঞ্চনার কথা খাড়গের বক্তব্যে বিশেষ জায়গা পায় । তিনি বলেন, "চা বাগানের মালিকদের লাভ বাড়ছে, অথচ শ্রমিকরা আজও ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত । আমরা ক্ষমতায় এলে চা শ্রমিকদের বাসস্থানের অধিকার এবং কেন্দ্রীয় হারে বেতন নিশ্চিত করব ।" এছাড়া রেল কর্মীদের বঞ্চনা ও উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামোগত খামতি নিয়েও তিনি সরব হন ।

শেষে ইলেকটোরাল বন্ড বা নির্বাচনী বন্ড ইস্যু নিয়ে খাড়গে বলেন, "এটি পৃথিবীর বৃহত্তম দুর্নীতি । সিবিআই এবং ইডি-র ভয় দেখিয়ে বিজেপি হাজার হাজার কোটি টাকা কোম্পানিগুলোর থেকে আদায় করেছে । অথচ তারা কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে আমাদের প্রচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে । কিন্তু জনতা আমাদের সঙ্গে আছে ।" ভাষণের শেষে খাড়গে বলেন, "এই লড়াই মল্লিকার্জুন খাড়গে বা রাহুল গান্ধির নয়, এই লড়াই আপনাদের নিজের অধিকার রক্ষার ।"

