আগুন নিভলেও সব হারানোর আতঙ্কে মল্লিকবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি
Mallickbazar Fire: বুধবার মল্লিকবাজারের একটি তিনতলা বাড়িতে থাকা একটি গোডাউনে আগুন লাগে ৷ সেই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত 20টি পরিবার ৷
Published : November 26, 2026 at 10:25 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও জানতেন না, কয়েক ঘণ্টা পর সেই চেনা ঠিকানাটাই হয়ে উঠবে আতঙ্কের নাম । সাড়ে 9টা নাগাদ অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ওই বাড়ির বাসিন্দা এক যুবক । তাঁর ভাই গিয়েছিল স্কুলে । বাড়িতে ছিলেন বাবা, মা ও কাকিমা । কিন্তু বেলা সাড়ে 11টা নাগাদ আচমকাই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে চিৎকার ।
মল্লিকবাজারে বহুতলের নীচে কাপড়ের গোডাউন থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে কালো ধোঁয়া । মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন । প্রাণ বাঁচাতে কোনোরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা । কিন্তু ফেলে আসতে হয় তাঁদের সাজানো সংসার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, এমনকী বেঁচে থাকার জন্য জরুরি ওষুধটুকুও ।
ওই যুবকের দুশ্চিন্তা এখন অন্য জায়গায় । তাঁর বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত। নিয়মিত হার্টের ওষুধ খেতে হয় । চিকিৎসকেরাও তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিয়েছেন । অথচ সেই প্রয়োজনীয় ওষুধ বাড়ির ভিতরেই আটকে রয়েছে । পুলিশ ও দমকলের নিষেধাজ্ঞায় ভিতরে ঢোকার উপায় নেই ।
ওই যুবকের কথায়, “আমাদের একটাই বাড়ি । অন্য কোথাও গিয়ে থাকার মতো কোনও ব্যবস্থা নেই । বাবার হার্টের ওষুধ চলে । ওষুধ না পেলে সমস্যা হতে পারে । চিকিৎসকেরা জরুরি ভিত্তিতে ভর্তি করার কথা বলেছেন । এখন কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না ।” একদিকে অসুস্থ বাবার চিকিৎসার চিন্তা, অন্যদিকে মাথার উপর ছাদ হারানোর আশঙ্কা, সব মিলিয়ে দিশেহারা পরিবারটি ।
শুধু ওই যুবক নন, করুণা রায়, রাজু হরিরামানি, কার্তিক রায়, রাজবীর হরিরামানিদের মতো আরও বহু মানুষের জীবনেও নেমে এসেছে অনিশ্চয়তা । কারও প্রয়োজনীয় ওষুধ বাড়িতে পড়ে রয়েছে, কারও সংসারের জিনিসপত্র, কারও আবার দীর্ঘদিনের সঞ্চয় । দৃষ্টিহীন কার্তিক রায় ও তাঁর স্ত্রীকে প্রতিবেশীদের সাহায্যে কোনোরকমে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়েছে । অন্যদিকে, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র রাজবীর হরিরামানির চিন্তা, আগুন ও দমকলের জলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তার পড়াশোনার বইপত্র । যে বয়সে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা, সেই বয়সেই চোখের সামনে অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে নিজের বাড়িতে ফেরার ভবিষ্যৎ ।
এই বহুতলের 20টি পরিবারের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে । বুধবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত 13টি দমকল ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে লড়াই চালায় । আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও বাসিন্দাদের জীবনে স্বস্তি ফেরেনি । কারণ, আগুনের শিখা নিভলেও তাঁদের সংসারের ক্ষত এখনও দগদগে ।
এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপির বালিগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার সাউ । তিনি বলেন, “এই মুহূর্তে রাজনীতি সরিয়ে রেখে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের কাজ । 100 জনের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য পাশের একটি হোটেলে অর্ডার দিয়েছি । তাঁদের রাতে থাকার ব্যবস্থাও করছি । যতটা সম্ভব আমরা পাশে থাকব ।”
অন্যদিকে, আবাসিক এলাকায় গোডাউন রাখার বৈধতা ও অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ড. সৈয়দা সামিমা নাসরিন । তাঁর বক্তব্য, “আবাসিক এলাকা, দোকানপাট কিংবা স্কুলের আশপাশে বেআইনি গোডাউন থাকা উচিত নয় । লাইসেন্স ও ফায়ার লাইসেন্স নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন । অন্তত বছরে একবার এই ধরনের পরিদর্শন হওয়া উচিত ।”
তবে সমস্ত আশ্বাসের মাঝেও মল্লিকবাজারের ওই বহুতলের বাসিন্দাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তাঁদের পুরনো জীবনে ফেরা সম্ভব হবে কবে ? যে বাড়িতে সকালে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ফিরে আসার কথা ছিল, সেই বাড়িতেই এখন প্রবেশের অনুমতি নেই । কারও প্রয়োজনীয় ওষুধ, কারও সংসারের জিনিসপত্র, কারও আবার সারা জীবনের সঞ্চয় — সবই অনিশ্চয়তার মধ্যে ।
আগুনের শিখা হয়তো নিভেছে, কিন্তু তার রেখে যাওয়া দগদগে ক্ষত এখনও শুকোয়নি । ওই যুবকের কাছে এখন সবচেয়ে জরুরি বাবার চিকিৎসা আর পরিবারের নিরাপদ আশ্রয় । মাথার উপর একটা ছাদ এবং অসুস্থ বাবার হাতে সময়মতো ওষুধটুকু তুলে দেওয়ার নিশ্চয়তা — এই মুহূর্তে সেটুকুই তাঁর কাছে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন ।
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