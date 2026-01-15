শারীরিক অবস্থার উন্নতি, ভেন্টিলেশনের বাইরে নিপা আক্রান্ত পুরুষ নার্স
বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি ভর্তি রয়েছেন৷ ওই হাসপাতালে আরও একজন তরুণী নার্স নিপা আক্রান্ত হয়ে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন৷ নিপা সন্দেহে দু’জন চিকিৎসাধীন বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে৷
January 15, 2026
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন দুই নার্সের একজনকে ভেন্টিলেশন থেকে বাইরে নিয়ে আসা হল৷ বুধবার রাতে ওই রোগীকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা হয়৷ তিনি একজন পুরুষ নার্স৷ তিনি ভর্তি রয়েছেন উত্তর 24 পরগনার সদর শহর বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে৷ সূত্রের খবর, তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো৷
ওই হাসপাতালে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও একজন নার্স ভর্তি হয়েছিলেন৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওই তরুণী নার্সকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়৷ তিনি এখনও ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন৷ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, ভেন্টিলেশনে থাকলেও ওই তরুণীর শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে৷ তাই তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন চিকিৎসকরা৷
নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দুই নার্সের চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার বিষয়টিকে মিরাকেল বলেই মনে করছেন চিকিৎসকরা৷ অন্যদিকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে ভর্তি হয়েছেন দু’জন। তাঁদের মধ্যে একজন নার্স এবং দ্বিতীয়জন হাউজ স্টাফ৷ তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।
হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু’জন রোগীর নমুনা পাঠানো হয়েছে কল্যাণী এইমসে। সেখানেই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে ওই দু’জন নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত কি না! আপাতত রিপোর্ট আসার অপেক্ষায় রয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ৷ তবে তার আগেই দু’জন রোগীকেই বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের আইবি-II ওয়ার্ডে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরাও পিপিই কিট পরেই তাঁদের চিকিৎসা করছেন। ওই ওয়ার্ডের সকলকে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
এদিকে হঠাৎ করে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দেওয়ায় চিন্তিত প্রশাসন৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয় প্রকাশ নাড্ডা ইতিমধ্যে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে৷ নিপা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর৷ জানা হিয়েছে, নিপা ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালকে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে৷
চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, বাদুড় থেকেই ছড়ায় এই ভাইরাস। তাই বাদুড় যা কিছু খায়, তা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। মূলত উঁচু গাছের ফল খেয়ে থাকে বাদুড়। সেই তালিকায় আছে লিচু, খেজুর, তাল। তবে এই শীতকালে যেটা থেকে সতর্ক থাকতে হবে, তা হল খেজুরের রস। জ্বর, গা হাতে পায়ে ব্যাথা, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, গলা ব্যথা, খিঁচুনি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঠিকমতো কাজ না-করা নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গ। চিকিৎসকরা বলছেন, শরীরে ভাইরাস প্রবেশ করলে 4 থেকে 14 দিন লেগে যায় উপসর্গ বুঝতে। মৃত্যুর হার 40 থেকে 75 শতাংশ৷