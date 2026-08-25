গঙ্গা মাত্র 6 মিটার দূরে, ভাঙনের মুখে 1968-র স্কুল ! ভূতনিতে পুনর্বাসনের আশ্বাস বিধায়কের

গঙ্গা মাত্র 6 মিটার দূরে, ভাঙনের মুখে 1968-র স্কুল ! ভূতনিতে পুনর্বাসনের আশ্বাস বিধায়কের
প্রশাসনের সামনে এখন দু'টি বড় চ্যালেঞ্জ, গঙ্গার ভাঙন থামিয়ে স্কুল ও বসতবাড়ি রক্ষা করা এবং ঘরহারা পরিবারগুলিকে দ্রুত স্থায়ী ঠিকানা দেওয়া ।
Published : August 25, 2026 at 8:40 PM IST
মালদা, 25 অগস্ট: গঙ্গার ভাঙন ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে মালদার মানিকচক ব্লকের ভূতনি দিয়ারার পশ্চিম রতনপুরে । নদীর পাড় থেকে মাত্র 5-6 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এলাকার একমাত্র প্রাথমিক স্কুল । 1968 সালে প্রতিষ্ঠিত ওই স্কুলভবনও এখন ভাঙনের মুখে । যে গতিতে নদী এগিয়ে আসছে, তাতে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই স্কুলটি নদীগর্ভে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার এলাকা পরিদর্শন করেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল । সঙ্গে ছিলেন সেচ দফতরের আধিকারিক এবং ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ।
গত বছরই গঙ্গার ভাঙনে পশ্চিম রতনপুর গ্রামের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল । এ বছর বর্ষা শুরু হতেই ফের ভাঙন শুরু হয়েছে । প্রতিদিনই নদীর পাড় থেকে মাটি ধসে পড়ছে । বাড়িঘর হারিয়ে বহু পরিবার এখন বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছে । তাঁদের দাবি, দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । পাশাপাশি, স্থায়ী ভাবে গঙ্গার ভাঙন রোধের কাজও শুরু করতে হবে ।
ভাঙনের পরিস্থিতি দেখতে প্রথমে উত্তর চণ্ডীপুরের বাঁধে যান বিধায়ক । পরে পশ্চিম রতনপুর গ্রামে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন । সেখানেই ভাঙন দুর্গতেরা তাঁর কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানান । বিধায়ক তাঁদের আশ্বাস দেন, ভাঙনে ঘরছাড়া পরিবারগুলির জন্য ভূতনিতে একটি 'মডেল ভিলেজ' তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
গৌরচন্দ্র বলেন, "ভাঙনে ঘরছাড়া মানুষগুলোর এক কাঠা জমিও নেই । ভূতনিতে সরকারি জমি পাওয়া গিয়েছে । জমির পরিমাণ সাড়ে 10 থেকে 12 বিঘা । সেখানে মডেল ভিলেজ তৈরি করা হবে । এর পরিকল্পনাও তৈরি হয়ে গিয়েছে । জেলাশাসকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে । দুর্গতদের নামের তালিকাও তৈরি ।"
বিধায়কের দাবি, প্রস্তাবিত মডেল ভিলেজে 515টি পরিবারকে থাকার ব্যবস্থা করা হবে । সেখানে বাড়ির পাশাপাশি বাথরুম, টিউবওয়েল, সৌরবাতি এবং স্কুল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । তাঁর কথায়, "আমরা নির্বাচনী ইস্তাহারেও মডেল ভিলেজ তৈরির কথা বলেছিলাম । নির্বাচনের সময় মানুষকে যে কথা দিয়েছি, তা রাখতে হবে ।"
এ দিকে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে পশ্চিম রতনপুর প্রাথমিক স্কুলকে ঘিরে । গৌরচন্দ্র বলেন, "স্কুল থেকে 6-7 মিটার দূর দিয়ে গঙ্গা বইছে । স্কুলটি কী ভাবে রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে এসআই এবং ডিআই-এর সঙ্গে আলোচনা করব । স্কুল নদীগর্ভে চলে গেলে বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে । নতুন স্কুলভবন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে গাছতলায় পড়ানোর ব্যবস্থাও করা হবে ।"
তাঁর দাবি, বর্তমানে যে অংশে ভাঙন চলছে সেখানে সেচ দফতর কাজ করছে । স্কুলটিকে রক্ষা করার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে । আশা, এই কাজের মাধ্যমে আপাতত স্কুলটি বাঁচানো সম্ভব হবে ।
তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, শুধু অস্থায়ী ভাবে ভাঙন ঠেকালে হবে না । দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে স্থায়ী ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করতে হবে । কারণ প্রতি বছর বর্ষা এলেই নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয় । এক বার বাড়ি হারিয়ে বাঁধে আশ্রয় নেওয়ার পর ফের অন্য জায়গায় ঘর তৈরি করলেও পরের বছর সেই ঘরও নদীর গ্রাসে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
ভাঙনে সর্বস্ব হারানো হারাধন মাহাতো এদিন বিধায়কের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানান । তাঁর অভিযোগ, এর আগে ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজের জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে বার বার আবেদন করা হলেও কাজ হয়নি । তাঁর কথায়, "আগে ফান্ডের কথা বলে সময় পার করা হয়েছে । এ বার বিধায়ক এসেছেন । তাঁকে স্থায়ী ভাঙন রোধের কাজের কথা বলা হয়েছে । পুনর্বাসনের দাবিও জানিয়েছি । তিনি মডেল ভিলেজ তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন ।"
ভাঙন নিয়ে সোমবারই অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) অনিন্দ্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে সিপিআইএম । স্কুলটি রক্ষা করার পাশাপাশি ভাঙন দুর্গতদের পুনর্বাসনের দাবিও জানানো হয়েছে দলের তরফে ।
সব মিলিয়ে ভূতনিতে এখন একসঙ্গে দু'টি সংকট-এক দিকে নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় শতাধিক ঘরবাড়ি, অন্য দিকে এলাকার একমাত্র প্রাথমিক স্কুল । প্রশাসনের সামনে তাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, গঙ্গার ভাঙন থামিয়ে স্কুল ও বসতবাড়ি রক্ষা করা এবং ঘরহারা পরিবারগুলিকে দ্রুত স্থায়ী ঠিকানা দেওয়া ।