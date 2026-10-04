পুজোর মুখে ফের বানভাসি হওয়ার আশঙ্কায় মালদার ভূতনি ! ভাঙনে মত্ত ফুলহরও

পুজোর মুখে ফের বানভাসি হওয়ার আশঙ্কায় মালদার ভূতনি ! ভাঙনে মত্ত ফুলহরও
Rising water level of the Ganges: রবিবার সকাল আটটায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.20 মিটার ৷ বিপদসীমা থেকে 51 সেন্টিমিটার উপরে ৷
Published : October 4, 2026 at 7:50 PM IST
মালদা, 04 অক্টোবর: যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব ? ভূতনি চরে গঙ্গার অবস্থানও যেন ঠিক এমনটাই ৷ তবে এবার শুধু গঙ্গা নয়, মত্ত ফুলহরও ধাক্কা মারছে চরে ৷ যে কোনও সময় তার জল ভূতনি ভাসিয়ে দিতে পারে ৷ এই দুই নদীর তাণ্ডবে পুজোর মুখে আরও একবার বানভাসি হওয়ার শঙ্কায় ভূতনির লাখ দুয়েক মানুষ ৷
বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছিল 3 সেপ্টেম্বর সকালে ৷ গঙ্গার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে কালুটোনটোলায় ধসে পড়েছিল বাঁধ ৷ ভেসে গিয়েছিল চরের প্রায় 78টি গ্রাম ৷ 17 দিন ধরে সেই জল ছিল ঘরের ভিতরে ৷ চর থেকে জল নামাতে দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রামে ফুলহরের বাঁধ কেটে দেয় প্রশাসন ৷ তারপর থেকেই চর থেকে জল নামতে শুরু করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন মানুষজন ৷ রাস্তাঘাট থেকে জল নেমে গিয়েছিল ৷ শুরু হয়েছিল যানবাহন চলাচল ৷
দিন সাতেক ধরে পলিমাটি পরিষ্কার করে তাঁরা ঘরে ফিরতেও শুরু করেছিলেন ৷ কিন্তু বিধি বাম ৷ আবারও জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে গঙ্গার ৷ উত্তর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত এলাকার পুলিনটোলায় গঙ্গার জল চরের মূল রাস্তার উপর দিয়ে বইছে ৷ বন্ধ হয়ে গিয়েছে যানবাহন চলাচল ৷ 16টি গ্রাম ফের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ আবারও যাতায়াতের জন্য স্থানীয়দের নৌকায় চাপতে হচ্ছে ৷
এদিকে ভূতনি চরের আলাদিয়া গ্রামে ফুলহরের ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে ৷ নদী এখন বাঁধ কাটতে শুরু করেছে ৷ যদি ওই বাঁধ উড়ে যায় তবে ফুলহরের জল ঢুকে পড়বে চরে ৷ মিশবে গঙ্গার সঙ্গে ৷ সেক্ষেত্রে ভূতনি চরের অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে ৷ আশঙ্কায় মানুষ আবার ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন ৷ প্রশাসনের তরফে এলাকায় নতুন করে নামানো হয়েছে 10টি নৌকা ৷ সেই নৌকা নিয়েও অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের ৷
স্থানীয় বাসিন্দা সরাফ আলির অভিযোগ, "প্রশাসন এখানে 10টি নৌকা দিয়েছে ৷ কিন্তু সেসব নৌকায় মালপত্র নিতে দিচ্ছে না ৷ বাধ্য হয়ে আমাদের বেসরকারি নৌকায় মালপত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে ৷ কিন্তু সুযোগ বুঝে মাঝিরা মোটা ভাড়া হাঁকাচ্ছে ৷ সাতটি বস্তা নিয়ে যেতে 300 টাকা ভাড়া চাইছে ৷ এখানে তিনটি বেসরকারি নৌকা রয়েছে ৷ নৌকা বেশি থাকলে হয়তো আমাদের এত টাকা ভাড়া গুনতে হত না ৷"
তবে কি পুজোর মুখে আরও একবার বানভাসি হবে ভূতনি ? উত্তর চণ্ডীপুরের স্কুলপাড়ার বাসিন্দা ইতি মণ্ডল বলছেন, "পরিস্থিতি ভালো নেই ৷ এক সপ্তাহ আগে বাড়ি থেকে জল নেমেছিল ৷ সবাই পলিমাটি পরিষ্কার করে ঘরে ফিরেছিল ৷ আবার উঠোন পর্যন্ত জল চলে এসেছে ৷ এবারও মনে হচ্ছে ভালো বন্যা হবে ৷ দু'একদিনের মধ্যে আমাদের ঘরে আবার জল ঢুকে যেতে পারে ৷ আমাদের কাছে পুজো বলে কিছু নেই ৷ কোনও আনন্দ নেই ৷ আগামী কয়েকদিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় কিনা সেটাই এখন দেখার ৷ মুখ্যমন্ত্রী আগামী 8 অক্টোবর এখানে আসছেন ৷ তাঁর কাছে আমাদের কিছু চাওয়ার নেই ৷ শুধু নদীর বাঁধটা ঠিক করে তৈরি করে দিন ৷"
চরবাসী উৎপল মণ্ডল বলেন, "জলের পরিস্থিতি খুবই খারাপ ৷ জল দেখে ভীষণ ভয় লাগছে ৷ তিনদিন ধরে এভাবে জল ঢুকছে ৷ মানুষ মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে ৷ মনে হচ্ছে আবার বন্যা হবে ৷ আমাদের বাড়ির সামনে জল চলে এসেছে ৷ পুজোতে যে একটু আনন্দ করব তারও উপায় নেই ৷ আমাদের এখন দুঃখের শেষ নেই ৷"
এলাকার বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলছেন, "এবার আমরা বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই আমরা বন্যা মোকাবিলা করেছি ৷ এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি ৷"
একই সঙ্গে তিনি জানান, আবার গঙ্গা আর ফুলহরের জল বেড়েছে ৷ প্রায় দেড় ফুট জল বেড়েছে ৷ কিছু রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ তার উপর আলাদিয়ার কাছে ফুলহরের বাঁধের পরিস্থিতি খুব সংকটজনক ৷ সেখানে সেচ দফতর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে ৷ বিধায়ক বলেন, "জল যদি আরও বাড়ে তবে মানুষকে আগের মতোই সরকারি সুবিধে প্রদান করা হবে ৷ বন্যা কিংবা ভাঙন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৷ আমরা তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি ৷ নেপাল সহ-উত্তর ভারতের জল গঙ্গা দিয়ে বয়ে আসছে ৷ সেই জল ফরাক্কা দিয়ে নেমে যায় ৷ তার উপরে রয়েছে ভূতনি ৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই নদীর জল বাড়লে ভূতনি চরে জল ঢুকে পড়ে ৷ একে রোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই ৷ কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা রয়েছে ৷"
সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল আটটায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 25.20 মিটার ৷ বিপদসীমা থেকে 51 সেন্টিমিটার উপরে ৷ একই সময়ে ফুলহরের জলস্তর ছিল 26.74 মিটার ৷ তবে এখনও বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে অনেকটা নীচে রয়েছে ফুলহর ৷ কিন্তু তার জলস্তর যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তাতেই আশঙ্কা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে ৷ সেচ দফতরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, "ফুলহরের বাঁধ রক্ষা করতে আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তা করছি ৷ কিন্তু নদীর স্রোতের যে তীব্রতা, তাতে বালির বস্তা কতক্ষণ পাড় রক্ষা করতে পারবে সেটা বলা যাবে না ৷ গঙ্গায় আমাদের এখন করার কিছু নেই ৷ জল নেমে গেলে সেসব নিয়ে ভাবা হবে ৷"