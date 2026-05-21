কাটমানি ফেরতের দাবিতে তৃণমূল পরিচালিত প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভ

কাটমানি ফেরতের দাবিতে তৃণমূল পরিচালিত প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভ
Published : May 21, 2026 at 5:36 PM IST
মালদা, 21 মে: বাংলা আবাস যোজনায় গরিব মানুষকে সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রত্যেকের কাছ থেকে টাকা তুলেছিলেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর ঘাসফুল নেতা স্বামী ৷ তেমনটাই অভিযোগ মানিকচক ব্লকের ভূতনি চরের উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের ৷ শুধু আবাস যোজনাই নয়, যে কোনও সরকারি সহায়ক প্রকল্পের সুবিধে পেতে গেলেই নাকি তাঁদের দিতে হত টাকা ৷ কিন্তু টাকা নিয়েও কারও কোনও কাজ করতে পারেননি তাঁরা ৷ সরকারি ঘর কেউ পাননি, নাম ওঠেনি অন্যান্য সরকারি সহায়ক প্রকল্পেও ৷ ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা বৃহস্পতিবার প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷
তাঁদের দাবি, পঞ্চায়েত প্রধানকে দ্রুত টাকা ফেরত দিতে হবে ৷ তা না-হলে তাঁরা আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন ৷ এদিকে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাড়ি ছেড়ে উধাও পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর স্বামী ৷
তৃণমূল পরিচালিত উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা মণ্ডল ৷ তাঁর স্বামী বিফল মণ্ডল এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ৷ স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ক’দিন আগেও তাঁর কথায় বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত ৷ কিন্তু নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই তাঁকে সেভাবে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না ৷
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার নামে মণ্ডল দম্পতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন ৷ টাকা না-দিলে কোনও কাজই হত না ৷ আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নামে তাঁরা কারও কাছে দু’হাজার, কারও কাছে 10 অথবা 15 হাজার, আবার অনেক মানুষকে ব্যক্তিগত ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে 30 হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন ৷ একটু সুখের আশায় সেই টাকা তাঁদের দিয়েও দিয়েছেন গ্রামের সবাই ৷ কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও কারও কোনও কাজ হয়নি ৷ তাই এদিন কয়েকশো গ্রামবাসী প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ভূতনি থানার পুলিশ ৷ শেষ পর্যন্ত পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷
এদিন মূলত উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনটোলা বুথের বাসিন্দারাই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৷ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক গ্রামবাসী কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, "বাংলা আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রধান ও তাঁর স্বামী ভোটার পিছু দু’হাজার টাকা করে নিয়েছেন ৷ অনেকের কাছ থেকে আরও বেশি টাকা তুলেছেন ৷ যার কাছে যেমন পেয়েছেন তেমন টাকা তুলেছেন ৷ আমাদের বুথে 608 জন ভোটার ৷ প্রত্যেকের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন তাঁরা ৷ মোট 13 লাখ টাকা পেয়েও তাঁরা কারও জন্য কিছু করতে পারেননি ৷ আমরা কেউ সরকারি ঘর পাইনি ৷ আমরা ওই টাকা ফেরত চাই ৷ তার জন্য আজ আমরা প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছি ৷ তিনি বলেছেন, আমরা যা ইচ্ছে করে নিতে পারি ৷ আমরা আইনের দ্বারস্থ হতে চলেছি ৷"
আরেক গ্রামবাসী লালচাঁদ মণ্ডল জানান, "আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নামে প্রধান অনেকের কাছে 10 থেকে 30 হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন ৷ পার্সোনাল ঘর দেওয়ার নাম করে তিনি ওই টাকা তুলেছেন ৷ কিন্তু চাঁই সমাজের কিছু মানুষ সেই ঘর পেলেও বাঙালি সমাজের কেউ ঘর পায়নি ৷ তিনি গরিব মানুষের কাছ থেকেই বেশি টাকা তুলেছেন ৷ আজ গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৷ বিডিও জানিয়েছেন, তিনদিনের মধ্যে তিনি পদক্ষেপ করছেন ৷ আমরা এই ক’দিন অপেক্ষা করছি ৷ গ্রামবাসীরা টাকা ফেরত না-পেলে ফের বিক্ষোভ হবে ৷ আমরা চাই, গরিব মানুষের টাকা দ্রুত ফেরত দেওয়া হোক এবং পঞ্চায়েত প্রধানের শাস্তি হোক ৷"
এপ্রসঙ্গে মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "তৃণমূল মানেই চোর ৷ এর আগে যারা দুর্নীতি করেছে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছেন ৷ কেউ রেহাই পাবে না ৷ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তারা দলের ক্যাডারদের ঘর দিয়েছে ৷ দোতলা, তিনতলা ভবন থাকা সত্বেও অনেকে ঘর পেয়েছে ৷ এখানে সাধারণ মানুষকে ঘর দেওয়ার নামে দু’হাজার থেকে 20 হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে ৷ আজ গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে ৷ ব্লক অফিসে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে ৷ বিডিও জানিয়েছেন, তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে ৷ সাধারণ মানুষের টাকা ফেরত দিতেই হবে ৷ এটা অপরাধ ৷ শুধু এটাই নয়, ভূতনিতে বন্যা হয়েছিল ৷ উত্তর চণ্ডীপুরে ভুয়ো নৌকা, খিচুড়ি, রাস্তা ঠিক করার নামেও প্রচুর টাকার বিল করা হয়েছে ৷ তা নিয়েও প্রধান ও পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে ৷ নিশ্চিত থাকুন, প্রত্যেকের জেল হবে ৷"