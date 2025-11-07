গঙ্গার গ্রাসে নথি, নাম নেই 2002 ভোটার তালিকায় ! SIR নিয়ে কমিশনে ভাঙন দুর্গতরা

গঙ্গার গ্রাসে নথি, নাম নেই 2002 ভোটার তালিকায় ! SIR নিয়ে কমিশনে ভাঙন দুর্গতরা
মালদা, 7 নভেম্বর: গঙ্গা ভাঙন বিধ্বস্ত মালদা জেলা ৷ গঙ্গার তাণ্ডবে মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে একের পর এক জনপদ ৷ কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকে আস্ত একটি গ্রাম পঞ্চায়েতই চলে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে ৷ ভিটেমাটি হারিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছেন ভাঙন দুর্গতরা ৷ নিজেদের প্রাণ ছাড়া আর কিছু বাঁচাতে পারেননি ৷ নতুন জায়গায় বাসা বেঁধে তাঁরা এখনও লড়ে যাচ্ছেন বেঁচে থাকার লড়াই ৷ এসআইআর নিয়ে কথা শুরু হতেই সিঁদুরে মেঘ দেখেছিল এই মানুষগুলো ৷ নথিপত্র তো আর কিছুই নেই ৷ সব চলে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে ৷
2002 সালের ভোটার তালিকাতেও তাঁদের নাম ছিল না ৷ তার আগেই যে সব হারিয়েছেন ৷ এসআইআর-এর জন্য তাঁদের যে সমস্যায় পড়তে হবে, সেটা আগেই আন্দাজ করেছিল ইটিভি ভারত ৷ এনিয়ে প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল ৷ সেই প্রতিবেদনকে সত্যি প্রমাণিত করে এবার নিজেদের সমস্যা সমাধানে কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন দুর্গতরা ৷ গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে বুধবার তাঁরা কমিশনের অফিসে যান ৷ নিজেদের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও তাঁরা কমিশনে জমা দিয়েছেন ৷
কলকাতা থেকে গঙ্গা ভাঙন নাগরিক অ্যাকশন প্রতিরোধ কমিটির মুখপাত্র তারিকুল ইসলাম বলেন, "2002 সালের ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের বেশিরভাগই কাঁকড়বন্ধা ঝাউবোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ছিলেন ৷ গঙ্গার ভাঙনে কেবি ঝাউবোনা এখন জলের তলায় ৷ প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের যাবতীয় নথিপত্র বাড়িতে রেখেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল এই মানুষগুলোকে ৷ পরবর্তী সময়ে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বসবাস শুরু করেন ৷ পঞ্চানন্দপুর এলাকায় প্রায় দেড় হাজার মানুষের এই সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ তাঁদের কারও নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় নেই ৷ আমরা এই মানুষগুলোর সমস্যার কথা নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের জানিয়েছি ৷ ভাঙন দুর্গত মানুষের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছি ৷ কমিশনের তরফে বিষয়টি বিবেচনা করে যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷"
মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, "1998 থেকে 2000 সাল পর্যন্ত মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্ত পঞ্চানন্দপুর এলাকার মানুষ ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনের সাক্ষী থেকেছে ৷ সেই ভাঙনে কেবি ঝাউবোনা গ্রাম পঞ্চায়েত গঙ্গায় বিলীন হয়ে যায় ৷ ওই এলাকার মানুষের হাতে এমন কোনও নথিপত্র ছিল না, যা দিয়ে তাঁরা 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন ৷ শুধু পঞ্চানন্দপুরেই নয়, মানিকচক ও রতুয়াতেও অনেকের এই সমস্যা রয়েছে ৷ পরবর্তীতে অবশ্য এই মানুষগুলোর ভোটার কার্ড হয়েছে ৷ 2025 সালের ভোটার তালিকাতেও তাঁদের নাম রয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনে আলোচনা করেছি ৷ এসআইআর থেকে এঁদের নাম যাতে কিছুতেই বাদ না-যায় তার আবেদন করেছি ৷ তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা পদক্ষেপ করবেন ৷"