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4 লুপ্তপ্রায় প্রজাতি-সহ মালদার নানা ধরনের আমের পসরা বসছে কলকাতার এই উৎসবে

কলকাতায় 27 জুন বসছে আম উৎসব৷ সেই উৎসবে পরিচিতের পাশাপাশি মালদার চারটি লুপ্তপ্রায় প্রজাতির আমের স্বাদ পাবেন কলকাতাবাসী৷ কিনতেও পারবেন৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন৷

Mango festival in Kolkata
কলকাতার আম উৎসবে মালদার আম (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 5:31 PM IST

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মালদা, 26 জুন: এবার জেলা থেকে হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন প্রজাতির আম বাঁচাতে নতুন ভাবনা প্রশাসনের৷ এসব প্রজাতির আমকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ৷ আগামী 27 জুন থেকে কলকাতায় শুরু হতে চলা আম উৎসবে ঠাঁই পাবে মালদার চার বিরল প্রজাতির আম৷

প্রশাসনের লক্ষ্য, হারিয়ে যেতে বসা প্রজাতির আম মানুষের কাছে সমাদৃত করা৷ তারপর সেসব আমের জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন জানানো৷ এতে ভবিষ্যতে একদিকে যেমন এসব প্রজাতির আম সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে, তেমনই এই প্রজাতিগুলিও দেশে ও বিদেশে রফতানির পথ সুগম হবে৷ প্রশাসনের এহেন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলার আমচাষি ও ব্যবসায়ীরা৷

Mango festival in Kolkata
মালদার আম (নিজস্ব ছবি)

একটা সময় মালদা জেলায় প্রায় সাড়ে তিনশো প্রজাতির আম পাওয়া যেত৷ প্রাচীন নথিপত্রে সেসব আমের নাম এখনও পাওয়া যায়৷ তবে সময়ের সঙ্গে অনেক প্রজাতির আম পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছে৷ কিছু প্রজাতি এখন শুধু নামেই জীবিত৷ এই আমগুলিকেই এবার পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন৷

উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের উদ্যোগে আগামী 27 জুন থেকে কলকাতার নিউটাউন অরগানিক হাটে আয়োজিত হতে চলেছে আম মেলা৷ এই মেলা চলবে আগামী 5 জুলাই পর্যন্ত৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “গত কয়েক বছর ধরে প্রতিবারই কলকাতায় এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে৷ এবারও সেই মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে৷ ওই মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার উৎপাদিত আম প্রদর্শিত ও বিক্রি হবে৷ মালদা থেকেও বেশ কিছু প্রজাতির আম ওই মেলায় পাঠানো হচ্ছে৷’’

কী কী আম থাকবে? সেই নিয়ে ওই আধিকারিক বলেন, ‘‘এর মধ্যে ফজলি, ল্যাংড়া, হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ, আম্রপালি, মল্লিকার মতো আম তো থাকবেই, সঙ্গে লুপ্তপ্রায় মিশরিকন্দ, নবাব কুসুম, আশুদাগি ও রাখালভোগ প্রজাতির আমও সেখানে পাঠানো হবে৷ মেলায় যাবে থাই ব্যানানা, মিয়াজাকির মতো বিদেশি আমও৷ মালদা জেলার বেশ কিছু প্রজাতির আম এখন লুপ্তপ্রায়৷ এমনই চারটি প্রজাতির আম এবার আমরা মেলায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি৷ মানুষের কাছে এই প্রজাতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা বাড়লে জেলার আমচাষিরাও এসব প্রজাতির চাষ করতে উৎসাহী হবেন৷ তাতে এই প্রজাতিগুলি আবার বেঁচে উঠবে৷ আশা করি, এই চার প্রজাতির আমের স্বাদ ও গন্ধ কলকাতাবাসীর পছন্দ হবে৷”

Mango festival in Kolkata
মালদার আম এবার মিলবে কলকাতার আম উৎসবে (নিজস্ব ছবি)

সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই নয়, লুপ্তপ্রায় প্রজাতির আমগুলির জিআই ট্যাগ পাওয়ার ভাবনাও এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে৷ এখনও পর্যন্ত মালদার হিমসাগর, ফজলি ও লক্ষ্মণভোগ জিআই ট্যাগ পেয়েছে৷ এই তিন প্রজাতির আম এখন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে৷ রফতানির পাশাপাশি মালদার ব্র্যান্ডিংও হচ্ছে৷ রফতানিকারকদের ক্ষেত্রেও জিআই ট্যাগ থাকা আম দেশ ও বিদেশে বাজারজাত করতে সুবিধে হচ্ছে৷ তাই নতুন করে আরও কিছু প্রজাতির আম সেই ট্যাগ পেলে ভবিষ্যতে এই জেলার আম অর্থনীতির পরিসর আরও বৃদ্ধি পাবে৷

শুধু আমই নয়, কলকাতার আম মেলায় মালদার আমের পাশাপাশি এই জেলার আমসত্ত্ব, আমের আচার, আমপানা থেকে শুরু করে আমজাত বিভিন্ন মিষ্টিরও স্বাদ নিতে পারবেন মানুষজন৷ তবে প্রবল গরমে আমের মিষ্টির গুণমান বজায় থাকবে কি না, তা নিয়ে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা রয়েছে৷

আমের উপজাত সামগ্রী প্রস্তুতকারক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, “আমি আমসত্ত্ব আর আমের আচার তৈরি করে থাকি৷ গতবার কলকাতার মেলায় আমার উৎপাদিত সামগ্রী মানুষের মন জয় করেছিল৷ এবারও আমার তৈরি আমসত্ত্ব আর আচার কলকাতার মেলায় যাবে৷ আশা করছি, এবারও সেখানকার মানুষজন এই দু’টি সামগ্রীর স্বাদ উপভোগ করবেন৷”

জেলা প্রশাসনের এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মালদা ম্যাঙ্গো অ্যাসোসিয়েশের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা৷ তিনি বলেন, “মালদার আমের গুণগত মানবৃদ্ধি করতে গত এক বছর ধরেই নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করে চলেছে উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর৷ এর জন্য একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে৷ বিগত কয়েক বছর কলকাতা ও দিল্লির মেলায় মালদার আমের যথেষ্ট চাহিদা লক্ষ্য করা গিয়েছে৷ এবারও দিল্লির মেলায় এই জেলার আমের যথেষ্ট চাহিদা ছিল৷’’

উজ্জ্বল সাহা আরও বলেন, ‘‘জেলার বেশকিছু আমচাষি এখন জৈব পদ্ধতিতে চাষের পাশাপাশি ব্যাগিং পদ্ধতি ব্যবহার করছেন৷ এতে তাঁদের বাগানে উৎপাদিত আমের আকার, স্বাদ ও গন্ধ আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে৷ আমরা আশা করি, কলকাতার মানুষ এবার মালদার আমের প্রকৃত স্বাদ ও গন্ধ পাবেন৷ তাঁদের কাছে জেলার আম সমাদৃত হবে৷ মালদায় উৎপাদিত অনেক প্রজাতির আমের নামই অনেকে শোনেননি৷ তেমনই চারটি প্রজাতি হল নবাব কুসুম, রাখালভোগ, আশুদাগি ও মিশরিকন্দ৷ প্রতিটি প্রজাতির আমেরই দুর্দান্ত স্বাদ৷ বাস্তবিকই এসব প্রজাতির আমের স্বাদের কোনও ভাগ হয় না৷”

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