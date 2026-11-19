সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরা ! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের 24 ঘণ্টার মধ্যেই শুরু সাংসদ হামলার তদন্ত
Reopen nagrakata case file: ঘনিষ্ঠ মহলে সাংসদ বলেছেন, এখনও সেদিনের কথা মনে পড়লে শিউরে উঠি । যারা সেদিন হামলা চালিয়েছিল, তারা প্রত্যেকে তৃণমূলের গুণ্ডা ।
Published : November 19, 2026 at 7:20 PM IST
মালদা, 19 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে বিজেপির প্রতিনিধি দলের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল । সেই ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু । প্রায় এক বছর পর সেই পুরনো মামলার ফাইল ফের খোলার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার আলিপুরদুয়ারে গিয়ে উত্তরবঙ্গের আইজিকে এই নির্দেশ দেন তিনি । মামলায় অভিযুক্তদের আবার গ্রেফতারের কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন খগেন মুর্মু । সাংসদের দাবি, সেদিনের হামলায় জড়িত প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন ।
এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে 24 ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানালেন উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশ জৈন । এদিন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে আসন্ন উৎসব এবং প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর ভিমলা, উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশ জৈন, দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার ইয়েলওয়াড় শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক । হামলার মামলাটি পুনরায় খোলা হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশ জৈন জানান, "হ্যাঁ সাংসদের ওপর হামলার ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ।"
2025 সালে টানা বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বিপর্যস্ত হয়েছিল । দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে 6 অক্টোবর জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় গিয়েছিল বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল । সেই দলে ছিলেন শিলিগুড়ির তৎকালীন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু, শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের একাধিক নেতা । সঙ্গে ছিল ত্রাণসামগ্রীও ।
অভিযোগ, নাগরাকাটার বামনডাঙা গ্রামে পৌঁছতেই তাঁদের উপর হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী । রক্তাক্ত হন খগেন মুর্মু । কোনওরকমে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে শিলিগুড়ির একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয় তাঁকে । প্রায় 20 দিন চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিল সাংসদকে ।
ওই ঘটনায় তদন্তের পরে 19 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ । গ্রেফতার করা হয়েছিল 10 জনকে । যদিও পরবর্তী সময়ে অভিযুক্তেরা জামিনে মুক্তি পান । বিজেপির অভিযোগ, তৎকালীন রাজ্য সরকারের আমলে মামলার তদন্তে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি হয়নি । বরং অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা হয়েছিল ।
বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন খগেন মুর্মু । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের খবর পেয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি বলেন, "এখনও সেদিনের কথা মনে পড়লে শিউরে উঠি । যারা সেদিন আমাদের উপর হামলা চালিয়েছিল, তারা প্রত্যেকে তৃণমূলের গুণ্ডা । নেতৃত্বের নির্দেশেই আমাদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল । পুলিশ ঘটনাস্থলে থাকলেও কোনও পদক্ষেপ করেনি । শুধু ইট-পাথর ছোড়া নয়, কাঠের বাটাম দিয়েও হামলা চালানো হয়েছিল । আমার চোখের নীচের হাড় ভেঙে গিয়েছিল । সেদিন দৈবক্রমে প্রাণ বেঁচেছে ।"
সাংসদের আরও অভিযোগ, পুলিশ প্রথমে কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেও পরে মামলাটি কার্যত ধামাচাপা পড়ে যায় । তাঁর কথায়, "তৎকালীন সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি । উলটে তাদের আড়াল করেছে । বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ওই মামলা ফের খোলার কথা বলেছেন । তাঁকে ধন্যবাদ । আমরা চাই, ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন ঘটনা ঘটানোর আগে দু'বার ভাবে ।"
মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ও । তাঁর বক্তব্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় দলমত নির্বিশেষে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত । সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই বিজেপির প্রতিনিধি দলের সদস্যদের উপর হামলা হয়েছিল বলে তাঁর অভিযোগ ।
অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "যখন এই ঘটনা ঘটেছিল, তখন খগেন মুর্মু সাংসদ হিসেবে বিপর্যস্ত মানুষের কাছে গিয়েছিলেন । তাঁদের উপর তৃণমূলের বাহিনী হামলা চালায় । তৎকালীন সরকার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার পরিবর্তে তাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছিল । অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযুক্তদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন । তাঁর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই ।"
এ ব্যাপারে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "এটা তো খুব স্বাভাবিক । 15 বছর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে যে সমস্ত অন্যায় হয়েছে, যেখানে অপরাধীরা সঠিক শাস্তি পায়নি, তাদের শাস্তি পেতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী সেই কাজটাই করছেন । সেই সময় সাংসদ বা বিধায়ক হিসেবে যে আক্রমণ, বিশেষত আদিবাসী সমাজের একজন সাংসদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল, তাতে অপরাধীরা সেই অর্থে শাস্তিই পায়নি । এবার তারা শাস্তি পাবে ।"
অন্যদিকে, এদিনের বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পর্যটনমন্ত্রী জানান, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে আসন্ন বেশ কিছু উৎসব নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে । ইতিমধ্যেই তিস্তা-তোর্সা উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে এবং পরবর্তীকালে শিলিগুড়িতেও উৎসব হবে ।