পুলিশের জালে মালদা শহরের ‘শাহজাহান’ অমরদীপ
তোলা আদায়, বস্তি এলাকার গরিব মানুষ, বিশেষত মহিলাদের ফাঁদে ফেলে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য করা- অমরদীপের কীর্তি এখন আতশকাচের তলায় ৷
Published : August 12, 2026 at 12:28 PM IST
মালদা, 12 অগস্ট : অবশেষে পুলিশের জালে মালদা শহরের ‘শাহজাহান’ বলে পরিচিত অমরদীপ সাহা ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ অমরদীপের কীর্তি সামনে আসার পর থেকেই চর্চায় তিনি ৷ কৃষ্ণেন্দুবাবুর এলাকাতেই তিনি যেন হয়ে উঠেছিলেন সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের আরেক রূপ ৷ মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
সরকারি জমি দখল করে রেস্তরাঁ খোলা, এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা আদায় , বস্তি এলাকার গরিব মানুষ, বিশেষত মহিলাদের ফাঁদে ফেলে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য করা- অমরদীপের একের পর এক কীর্তি এখন শুধুমাত্র শহরবাসীর নয়, পুলিশের আতশকাচের তলায় ৷ তৃণমূল আমলে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস দেখাতে পারেননি ৷ রাজ্যে বিজেপির জমানা শুরু হতেই ইংরেজবাজার থানায় অমরদীপের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ তার ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
43 বছরের অমরদীপের বাড়ি শহরের দক্ষিণ বালুচর এলাকায় ৷ কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছেন, অমরদীপের সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে ৷ করোনা কালে অমরদীপের জন্যই তাঁরা প্রাণে বেঁচেছেন ৷ অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে তাঁর পরিবার কোনও সম্পর্ক রাখবে না ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এত ঘনিষ্ঠতা ও একই এলাকার বাসিন্দা হয়েও কৃষ্ণেন্দুবাবু কি অমরদীপের অবৈধ কাজকর্মের কথা কিছুই জানতেন না ?
অমরদীপকে নিয়ে পুলিশের ভূমিকাতেও প্রশ্ন উঠছে জনমানসে ৷ গত 5 অগস্ট অমরদীপের সুদ ব্যবসার জালে আটকে যাওয়া মাম্পি ভৌমিক নামে এক নির্যাতিতা ইংরেজবাজার থানার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ এর ভিত্তিতে 6 অগস্ট পুলিশ অমরদীপের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে ৷ এরপরেই গা ঢাকা দেন অভিযুক্ত ৷ একাধিকবার পুলিশ দাবি করে, অমরদীপের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ কিন্তু বালুচর এলাকার বাসিন্দারা প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছেন, অভিযুক্ত এলাকাতেই ঘোরাঘুরি করছেন ৷ অবশেষে গতকাল রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেছেন, “নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অমরদীপ সাহাকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
এখন শহরবাসীর প্রশ্ন, তবে কি কাগজপত্র সরিয়ে ফেলার সুযোগ দিতেই পুলিশের একাংশ এতদিন অমরদীপের খোঁজ পাচ্ছিল না ? নাকি অমরদীপের সঙ্গে আরও কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা চলেছে ? এখানেও কি পুলিশের ‘সেটিং’ কাজ করছে ? 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে এদিন সকালেই অমরদীপকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ আদালতে ঢোকার সময় ধৃতের মন্তব্য, "সবই রাজনীতি" ৷
এদিকে গতকাল অমরদীপের গ্রেফতারির পরেই ফোন ধরা বন্ধ করে দিয়েছেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ৷ তবে, ইংরেজবাজারের বিধায়ক তথা এই পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিজেপির অম্লান ভাদুড়ি বলেন, “সরকারি জায়গা দখল করে ব্যবসা, সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শন, চড়া সুদে বেআইনি ব্যবসা সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই অমরদীপ সাহাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ তৃণমূল সরকারের আমল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকলেও কেউ সাহস করে অভিযোগ জানাতে পারতেন না ৷ কিন্তু এখন রাজ্যে ভয় আউট, ভরসা ইনের রাজত্ব চলছে ৷ পুলিশের কাছে একের পর এক অভিযোগ দায়ের হচ্ছে ৷ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে কেউ ছাড় পাবেন না ৷”