গম্ভীরার মুখোশ-শ্রীচৈতন্যের মূর্তি, মোদির আগমনকে ঘিরে ভোল বদলাচ্ছে মালদা টাউন স্টেশনের
অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় থাকা মালদা টাউন স্টেশনে এই কাজ হচ্ছে ৷ এই স্টেশন থেকেই দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : January 13, 2026 at 9:26 PM IST
মালদা, 13 জানুয়ারি: মালদা টাউন স্টেশনের মূল প্রবেশপথের দু'পাশে বসানো হয়েছে বিশালাকার দু’টি মুখোশ ৷ মালদা তার নিজস্ব লোকশিল্প গম্ভীরার জন্য বিখ্যাত ৷ ওই মুখোশ দুটিও গম্ভীরা শিল্পের আঙ্গিকেই তৈরি করা হয়েছে ৷ স্টেশনের বাইরে সবুজ ঘাসের উপর বসেছে শ্রীচৈতন্যের ফাইবারের মূর্তি ৷ বসানো হয়েছে বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্পের কিছু ম্যুরাল ৷ নতুন চারাগাছও বসানো হচ্ছে সেখানে ৷ অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় থাকা মালদা টাউন স্টেশনের খোলনলচে প্রায় বদলে ফেলা হয়েছে ৷
কারণ মধ্যে আর মাত্র তিনদিন ৷ তারপরেই মালদায় পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মালদা টাউন স্টেশন থেকে তিনি দেশের প্রথম স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন ৷ সেদিকে লক্ষ্য রেখে আপাদমস্তক বদলে ফেলা হচ্ছে স্টেশনের সামনের অংশ ৷ রাতদিন এক করে চলছে কাজ ৷ সেসব কাজের তদারকি করছেন শীর্ষস্থানীয় রেলকর্তারা ৷ কারও নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই ৷ রেলের তরফে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মালদায় পা রাখার আগেই পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবে মালদা টাউন স্টেশন ৷
পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি বলেন, "15 জানুয়ারি মালদা টাউন স্টেশনের 1 ও 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে যাবে স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের দুটি রেক ৷ ইতিমধ্যে কাটিহার থেকে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে রেক দুটি ৷ 15 থেকে 17 জানুয়ারি স্টেশনের 1 ও 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনও ট্রেন চলাচল করবে না ৷"
তিনি আরও বলেন, "16 জানুয়ারি মালদা পৌঁছচ্ছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ প্রধানমন্ত্রী আসার আগে তিনি নিজে স্টেশনের সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবেন ৷ নতুন বন্দে ভারতের রেক দুটিও তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন ৷ আমরা প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিকে সফল করতে কাজ করে যাচ্ছি ৷ প্ল্যাটফর্মের বেশ কিছু জায়গায় নতুন টাইলস বসানো হয়েছে ৷ রং-এর কাজও প্রায় শেষের দিকে ৷ স্টেশনের সামনের অংশে বিউটিফিকেশনের কাজ চলছে ৷ আশা করছি, 15 জানুয়ারির মধ্যে সেই কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷"
মঙ্গলবার দুপুরে ট্রেন ধরতে গিয়েছিলেন মালদা শহরের বাসিন্দা শ্যামল চক্রবর্তী ৷ তাঁর কথায়, "রেল কর্তৃপক্ষও অবশেষে মালদার গম্ভীরা আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা ভেবেছে ৷ খুব ভালো লাগল ৷ সাধারণত আমরা দেখি, যে কোনও রেল স্টেশন সেই এলাকার লোকশিল্প কিংবা ইতিহাস নিয়ে সাজানো হয় ৷ গম্ভীরা শুধু মালদা নয়, গোটা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন লোকশিল্প ৷ মহাপ্রভুর মালদায় আগমনও পেরিয়ে গিয়েছে 500 বছর ৷ তবে এর সঙ্গে মালদার আরও কিছু লোকশিল্প, যেমন, মানব পুতুল নাচ, ডোমনি কিংবা রেশম শিল্পের মতো বিষয়গুলি নিয়েও মডেল তৈরি করলে ভালো লাগত ৷"
মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মণীশকুমার গুপ্তা বলেন, "সাধারণত কোনও রেল স্টেশনকে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সেই এলাকার লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই সাজানো হয় ৷ এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ গম্ভীরার মুখোশ, শ্রীচৈতন্যের মূর্তিতে মালদা টাউন স্টেশনকে সাজানো হচ্ছে ৷ স্টেশনের আলোকসজ্জার কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে ৷ আগামী 17 জানুয়ারি এই স্টেশন থেকে স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ আমরা তাঁর সেই কর্মসূচির দিকে তাকিয়ে রয়েছি ৷"