নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশনে উদ্ধার প্রায় 3 লক্ষ টাকার জাল নোট, গ্রেফতার 2 পাচারকারী

নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশনে উদ্ধার প্রায় 3 লক্ষ টাকার জাল নোট, গ্রেফতার 2 পাচারকারী
নিউ ফরাক্কা জংশনে জাল নোট হাতবদল হওয়ার কথা ছিল ৷ তার আগেই জিআরপি-র জালে ধরা পড়ে দুই পাচারকারী ৷
Published : October 24, 2025 at 9:04 PM IST
মালদা, 24 অক্টোবর: চোরাকারবারিরা মালদা জেলাকে যে জাল নোটের করিডর হিসাবে ব্যবহার করছে, আবারও তার প্রমাণ মিলল ৷ বৃহস্পতিবার রাতে প্রায় তিন লক্ষ টাকার জাল নোট-সহ রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে দুই পাচারকারী ৷ নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশন থেকে তাদের হাতেনাতে ধরে জিআরপি ৷ এই ঘটনার পর ওই সেকশনে সমস্ত প্যাসেঞ্জার ও এক্সপ্রেস ট্রেনে নজরদারি আরও বাড়িয়েছে মালদা টাউন জিআরপি ৷
গোপন সূত্রে রেল পুলিশের কাছে খবর আসে বৃহস্পতিবার রাতে নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশনে থেকে মোটা অংকের জাল নোট পাচার হবে ৷ খবর পেয়ে ফাঁদ পাতেন নিউ ফরাক্কা স্টেশনের জিআরপি-র আধিকারিকরা ৷ দীর্ঘক্ষণ নজরদারি চালানো পর পুলিশকর্মীদের নজরে পড়ে, দুই যুবক স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছে ৷ দু’জনেরই আচরণ সন্দেহজনক ছিল ৷ আর তাঁদের পীঠে একটি ব্যাগ দেখতে পায় পুলিশ ৷
আরও কিছুক্ষণ নজর রাখার পর জিআরপি তাদের পাকড়াও করে ৷ তাদের স্টেশনের মধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ ৷ কিন্তু, পুলিশের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি ওই দুই যুবক ৷ এরপরেই তাঁদের পীঠে থাকা ব্যাগ খুলে তল্লাশি শুরু হয় ৷ তল্লাশিতে পুলিশ দু’টি 500 টাকার নোটের বান্ডিল উদ্ধার করে ৷ পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সেগুলি জাল নোট ৷ মালদা টাউন জিআরপি-র তরফে জানানো হয়েছে, জাল নোটগুলি সব 500 টাকার নোটে ছিল ৷ সেখানে মোট 595টি জাল নোট বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷ যার আর্থিক পরিমাণ 2 লক্ষ 97 হাজার 500 টাকা ৷
এরপর জিআরপি জেরা করে ধৃতদের পরিচয় জানতে পারে ৷ জানা যায় ধৃতেরা হলেন, সুজিত দাস এবং মহম্মদ রবিউল ৷ তাঁরা খালতিপুর স্টেশন থেকে কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেসে নিউ ফরাক্কা জংশনে এসেছিলেন জাল নোট নিয়ে ৷ স্টেশনেই এক ব্যক্তির হাতে সেই জালনোট তুলে দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু, সেই পাচারকারী আসেনি ৷ তাই তাঁরা 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করছিলেন ৷ বদলে পুলিশের অভিযানে জাল নোট-সহ এই দু’জন ধরা পড়ে ৷ পুলিশ জানতে পেরেছে সুজিতের বাড়ি বৈষ্ণবনগরে এবং রবিউল কালিয়াচকের বাসিন্দা ৷
এ নিয়ে মালদা টাউন জিআরপি-র এক আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনায় ধৃত দু’জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 179 ও 180 ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের আজ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ তাঁদের জেরা করে এই চক্রের শিকড়ের খোঁজ চালানো হবে ৷"