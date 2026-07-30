আবাসের সেল্ফ সার্ভে-তে দক্ষিণকে টেক্কা উত্তরবঙ্গের, তথ্য যাচাইয়ে শীর্ষে মালদা

আবাসের সেল্ফ সার্ভে-তে দক্ষিণকে টেক্কা উত্তরবঙ্গের, তথ্য যাচাইয়ে শীর্ষে মালদা
প্রকল্পের তালিকায় থাকা যোগ্য পরিবারগুলি যাতে নিজেরাই অনলাইনে নিজেদের তথ্য যাচাই ও আপলোড করতে পারেন, তার জন্য শুরু হয়েছে 'সেল্ফ সার্ভে' বা নিজস্ব সমীক্ষা।
Published : July 30, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর নবগঠিত শুভেন্দু অধিকারী সরকার নতুন উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা চালু করেছে। পূর্বতন সরকারের আমলে আবাসন বণ্টন নিয়ে যে নানা অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছিল, তা দূর করতে শুরু থেকেই তৎপর নতুন রাজ্য সরকার।
আবাসে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছিল। এবার উপভোক্তাদের হয়রানি কমাতে এবং প্রক্রিয়াকে দুর্নীতিমুক্ত করতে আরও একটি বড় সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। প্রকল্পের তালিকায় থাকা যোগ্য পরিবারগুলি যাতে অনলাইনে নিজেদের তথ্য যাচাই ও আপলোড করতে পারে, তার জন্য শুরু হয়েছে 'সেল্ফ সার্ভে' বা নিজস্ব সমীক্ষা।
প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, স্বজনপোষণ এবং কাটমানির অভিযোগ পুরোপুরি নির্মূল করতেই এই ডিজিটাল ব্যবস্থার উপর বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। যে কোনও সাধারণ স্মার্টফোন থেকেই এখন মানুষ এই সমীক্ষার কাজ করতে পারছেন। এর জন্য উপভোক্তাদের মোবাইলে 'আবাস প্লাস 2024' (Awass Plus 2024) এবং 'আধার ফেস আরডি' (AadhaarFaceRD) অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে ৷ প্রথম অ্যাপটি খুলে ভাষা নির্বাচন করার পর আধার নম্বর দিয়ে রেজিস্টার করার পর নিজের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের জব কার্ডের তথ্য এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঠিক নম্বর পূরণ করতে হবে।
নতুন এই প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি রুখতে ডিজিটাল ছবির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাখা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, তথ্য পূরণের পর উপভোক্তাকে তাঁর বর্তমান কাঁচা বা ভাঙা ঘরের ছবি তুলে অ্যাপে আপলোড করতে হবে। পাশাপাশি, নতুন বাড়িটি যেখানে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে, সেই নির্দিষ্ট জায়গাটির ছবিও দিতে হবে। সব প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর স্ক্রিনে 'সার্ভে কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি' (Survey Completed Successfully) বার্তাটি ভেসে উঠবে।
সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে জানানো হয়েছে, আগামী 15 অগস্ট পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার সময়সীমা রাখা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারে অনভিজ্ঞরা প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। নতুন সরকারের এই ডিজিটাল উদ্যোগে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে রাজ্যজুড়ে।
প্রশাসনিক পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট 2 লক্ষ 35 হাজার 955 জন উপভোক্তা নিজেদের তথ্য অনলাইনে সাফল্যের সঙ্গে আপলোড করেছেন। এই তালিকায় সবচেয়ে সফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে।
- শীর্ষে রয়েছে মালদা জেলা। সেখানে রেকর্ড 55 হাজার 632 জন উপভোক্তা নিজেদের সমীক্ষা সম্পন্ন করেছেন।
- দ্বিতীয় স্থানে জলপাইগুড়ি (46 হাজার 366)
- তৃতীয় কোচবিহার (25 হাজার 874)।
- উত্তর দিনাজপুর (17 হাজার 208)
- নদিয়াতেও (12 হাজার 472) উল্লেখযোগ্য সাড়া মিলেছে।
- দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদে 10 হাজার 881 জন
- পশ্চিম মেদিনীপুরে 10 হাজার 867 জন
- দক্ষিণ 24 পরগনায় 10 হাজার 407 জন উপভোক্তা অনলাইনে তথ্য জমা দিয়েছেন।
- তবে পার্বত্য অঞ্চল ও কিছু শিল্পাঞ্চলে এই সমীক্ষার হার তুলনামূলকভাবে কম।
- কালিম্পংয়ে মাত্র 25 জন,
- দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলে 131 জন
- শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে 391 জন সেল্ফ সার্ভে করেছেন।
- অন্যদিকে শিল্পাঞ্চল, পশ্চিম বর্ধমানে 396 এবং হাওড়ায় 544 জন তথ্য জমা দিয়েছেন।
- এই জায়গাগুলিতে প্রচার বাড়াতে পঞ্চায়েত ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের স্পষ্ট লক্ষ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এড়িয়ে প্রতিটি প্রকৃত যোগ্য উপভোক্তার তালিকা চূড়ান্ত করা।