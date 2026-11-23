মোথাবাড়ি কাণ্ডে দ্বিতীয়বার NIA তলবে হাজিরা স্বামী-সহ বিধায়কের, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ
Sabina Yeasmin on Mothabari Case: এনআইএ সূত্রে খবর, বিধায়ক ও তাঁর স্বামী কোনওভাবেই দায় এড়াতে পারেন না ৷ সেই কারণেই দ্বিতীয় দফায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ ।
Published : November 23, 2026 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: মালদার মোথাবাড়িতে অশান্তির ঘটনায় দ্বিতীয়বারের জন্য জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র মুখোমুখি হলেন সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাঁর স্বামী ।
সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলবে সাড়া দিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই কলকাতার সল্টলেকের এনআইএ দফতরে হাজিরা দেন তাঁরা ৷ দফতরে প্রবেশের আগে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিধায়কের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তাঁদের বারবার ডেকে পাঠানো হচ্ছে ।
এদিন এনআইএ দফতরের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাবিনা জানান, ঘটনার দিন তিনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিডিও অফিসের বাইরে শান্তিপূর্ণভাবে ধরনায় বসেছিলেন । এলাকার কোনও অশান্তি বা বিশৃঙ্খলার ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগসূত্র নেই বলে দাবি করেছে‘ ৷
যদিও এনআইএ সূত্রে খবর, এই ঘটনার দায় বিধায়ক ও তাঁর স্বামী কোনওভাবেই এড়াতে পারেন না ৷ আর সেই কারণেই দ্বিতীয় দফায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে ।
মালদার মোথাবাড়িতে জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে দীর্ঘ সময় ধরে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে সমস্ত রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল । প্রথমে রাজ্য পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও পরবর্তীতে নতুন করে এফআইআর (Re-FIR) দায়ের করে তদন্তভার নিজেদের হাতে নেয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ ।
সংস্থার দাবি, তদন্তে নেমে তারা জানতে পেরেছে মোথাবাড়ির ওই অশান্তি মোটেই তাৎক্ষণিক কোনও ঘটনা ছিল না, বরং তা ছিল সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত । ঘটনাস্থলে আগে থেকেই শামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল এবং বাঁশ, মাইক ও পর্যাপ্ত শুকনো খাবার ও পানীয় জল মজুত করে রাখা হয়েছিল ।
এনআইএ-র গোয়েন্দাদের মতে, দীর্ঘ সময় ধরে এলাকা অশান্ত করে রাখার ছক কষেই এই সমস্ত আয়োজন করা হয়েছিল । সেই পরিকল্পনার নেপথ্যে কারা ছিলেন এবং বিধায়ক ও তাঁর স্বামীর কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখতেই এই দফায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছেন তদন্তকারীরা । সেই কারণেই দ্বিতীয় তলব ৷