রাজ্য বা জাতীয় সড়কে টোটোয় নিষেধাজ্ঞা পুলিশের, মানতে নারাজ চালকরা

রাজ্য বা জাতীয় সড়কে টোটোয় নিষেধাজ্ঞা পুলিশের, মানতে নারাজ চালকরা
টোটোর সংখ্যা আগের থেকে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ তাই জাতীয় বা রাজ্য় সড়কে টোটো চালানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করছে পুলিশ ৷ কিন্তু কী বলছেন টোটোচালকরা ?
Published : August 11, 2026 at 8:07 PM IST
মালদা, 11 অগস্ট: হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে, পুলিশের নজরদারিও রয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও জাতীয় সড়কে যাত্রী নিয়ে বহাল তবিয়তে চলাচল করছে টোটো ৷ টোটো দুর্ঘটনায় আহত হলে এবং মৃত্যুর ঘটনায় আর্থিক সহায়তা পাবে না ক্ষতিগ্রস্ত ব্য়ক্তি বা তাঁর পরিবার ৷ এবার মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং সতর্ক করেছেন, জাতীয় কিংবা রাজ্য সড়কে টোটো চালালে তা বাজেয়াপ্ত করবে পুলিশ ৷ চালকদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷
এদিকে সেই যান কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে জাতীয় সড়কে চলছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ পুলিশ প্রশাসনের তরফে বারবার বিষয়টি নিয়ে টোটোচালকদের সতর্ক করা হলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে না ৷ পুলিশ সুপার এবিষয়ে কড়া অবস্থান নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ৷
জাতীয় সড়কে টোটোর দাপাদাপি চলছে মালদার সর্বত্রই ৷ এর মধ্যে অবশ্য ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা ব্লকে টোটোচালকদের কিছুটা লাগাম পরাতে পেরেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ কিন্তু চাঁচল কিংবা কালিয়াচকের মতো এলাকায় কোনও উপায়েই টোটোচালকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না পুলিশকর্মীরা ৷ এর ফলে জাতীয় সড়কে যানবাহনের গতি শ্লথ হচ্ছে ৷ বিভিন্ন এলাকায় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে ৷ কখনও কখনও 10 মিনিটের পথ যেতে দ্রুতগামী যানবাহনেরও 30-40 মিনিট কিংবা তারও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এতে প্রাণহানির আশঙ্কাও বাড়ছে ৷
পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "টোটো চালু করার সময় প্রশাসনের পরিকল্পনা ছিল গ্রামীণ রাস্তা ও ছোট অলিগলিতে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করা ৷ বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে শিশুরা উপকৃত হবেন ভেবেই এই যানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু এখন টোটোর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ চালকরা যাত্রী নিয়ে জাতীয় এবং রাজ্য সড়কে টোটো চালাচ্ছেন ৷ আমি একটা কথা স্পষ্ট করে দিচ্ছি, চালকরা যেন ভালো করে আইন দেখে টোটো চালান ৷
আইনে পরিষ্কার বলা রয়েছে, জাতীয় সড়ক কিংবা রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল করবে না ৷ এতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে ৷ সংবাদমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আমি টোটোচালকদের বলছি, আপনারা গ্রামীণ কিংবা অলিগলিতে টোটো চালান ৷ কোনও সমস্যা নেই ৷ কিন্তু জাতীয় কিংবা রাজ্য সড়কে টোটো চালালে আপনাদের যান পুলিশ বাজেয়াপ্ত করবে ৷ চালকদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷”
কালিয়াচকের এক টোটোচালক বলেন, “গ্রামেগঞ্জে কিংবা অলিগলিতে টোটো চালিয়ে দিনে কত টাকা রোজগার হবে ? সেই টাকায় কি একটা সংসার চলবে ? এখন টোটোর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ আমাদের প্রতিদিন প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয় ৷ সারাদিন টোটো চালিয়ে 500-600 টাকা রোজগার হয় ৷ জাতীয় বা রাজ্য সড়কে টোটো চালানো বন্ধ করে দিলে দিনে এক থেকে দেড়শো টাকার বেশি উপার্জন হবে না ৷ যদি আইন মেনেই আমাদের টোটো চালাতে হয় তবে পুলিশ সুপার আগে গ্রামীণ রাস্তায় অটো কিংবা ট্রেকারের মতো যান চলাচল বন্ধ করুন ৷ সেক্ষেত্রে আমাদের উপার্জন হয়তো খানিকটা বাড়বে ৷ তা না-হলে আমাদের রাজ্য কিংবা জাতীয় সড়কে টোটো চালানো ছাড়া উপায় নেই ৷ তাতে পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে যা পদক্ষেপ করার করতে পারে ৷”