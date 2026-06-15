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SIR ট্রাইব্যুনালে কাজের গতি বাড়াতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের কংগ্রেস সাংসদের

ঈশা খান এদিন কলকাতা হাইকোর্টে এসে জানান রাজ্যের এবং বিশেষ করে মালদা-মুর্শিদাবাদে বহু লোকের নাম এসআইআরে বাদ গিয়েছে ৷

Cal High Court SIR
হাইকোর্টে মামলা দায়ের কংগ্রেস সাংসদের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 8:50 PM IST

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কলকাতা, 15 জুন: এসআইয়ার (SIR) ট্রাইব্যুনালের কাজের গতি বৃদ্ধি, বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী।

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হয়ে মালদা দক্ষিণের সাংসদ জানান, রাজ্যের এবং বিশেষ করে মালদা মুর্শিদাবাদে বহু লোকের নাম এসআইআরে বাদ গিয়েছে ৷ মালদাতেই প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ ভোট দিতে পারেননি বলে তাঁর অভিযোগ। সারা রাজ্যে 30 লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে ৷ তাঁরা কেউই ভোট দিতে পারেননি। যদি মানুষ ভোট দিতে না-পারেন তাহলে তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রয়োজন কি, সেই প্রশ্ন তুলে মামলা দায়ের করেছেন কংগ্রেস সাংসদ ৷

তিনি বলেন,"বাংলায় বিশেষত মালদা ও মুর্শিদাবাদে ভারতীয়রা ভোট দিতে পারেনি ৷ 30 লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে ৷ আমরা আদালতের কাছে দাবি জানিয়েছি, এখন পর্যন্ত কতজনের নামের নিস্পত্তি হয়েছে, মোট কতজনের নাম বাদ গিয়েছে, কতজনের নাম বিচারাধীন ৷ তার তালিকা প্রকাশের জন্য হবে। বিধানসভা ও জেলাভিত্তিক সেই তালিকা দিতে হবে।"

পাশাপাশি ট্রাইব্যুনাল নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ তাঁর কথায়,"ট্রাইবুনালগুলো ঠিক মতো কাজ করছে না ৷ সেখানে পর্যাপ্ত বিচারপতি নেই, পর্যাপ্ত বেঞ্চ নেই ফলে শুনানি এগোচ্ছে না।" তিনি আরও বলেন, "আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছি। একজন জনপ্রতিনিধি হয়েও অন্ধকারে আছি ৷ তাহলে সাধারণ মানুষ তাহলে কী করবে ?

তিনি জানান,ট্রাইব্যুনালগুলোয় পর্যাপ্ত বিচারপতি নিযুক্ত করা হোক ৷ বাড়ানো হোক বেঞ্চের সংখ্যা। ভারতের নাগরিক হওয়ার সত্ত্বেও এরা অসুবিধায় রয়েছে ৷ আবার রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, ভারতীয় নাগরিক না-হলে অর্থাৎ এসআইআর-এ নামের নিস্পত্তি না-হলে তারা সরকারি প্রকল্পের সুবিধাও পাবে না। এভাবে তাদের আরও অসুবিধায় ফেলা হচ্ছে ৷ ফলে অবিলম্বে যাতে সমস্যার সমাধান করা যায় সে জন্যই আমরা আবেদন জানিয়েছি।

প্রসঙ্গত, 4 নভেম্বর 2025 সালে স্পেশাল ইনসেনটিভ রিভিশন(এসআইআর) শুরু হয়েছিল। রাজ্যে প্রথম দফায় এসআইআরে 16 নভেম্বর প্রথম তালিকা প্রকাশিত হয়। তাতে 58 লক্ষ মানুষের নাম বাদ যায়। দ্বিতীয় দফায় অর্থাৎ 28 ফেব্রুয়ারি ফের তালিকা প্রকাশিত হয়। সেই তালিকায় বহু মানুষের নাম ডিলিট হয়ে যায়।

TAGGED:

CONGRESS MP
SIR TRIBUNAL
কংগ্রেস সাংসদ
ঈশা খান চৌধুরী
CAL HIGH COURT SIR

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