বৈঠক করবেন মন্ত্রী, নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি দেওয়া হল স্কুলে, বিতর্ক মালদায়

কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের গঙ্গাধর হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে৷ মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, স্কুল ছুটির বিষয়টি তিনি জানেন না৷

নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি স্কুলে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক মালদায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
কালিয়াচক (মালদা), 21 ফেব্রুয়ারি: মন্ত্রী আসবেন৷ আসবেন জেলা ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারাও৷ মিটিং হবে৷ তাতে যোগ দেবেন সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলারা৷ তাই স্কুল ছুটি৷ শনিবারের এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে গোটা কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লক জুড়ে৷

মন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্তারা দাবি করেছেন, তাঁরা কেউ স্কুল ছুটি দেওয়ার কথা জানাননি৷ স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ তবে ভোটের মুখে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করছে বিরোধী কংগ্রেস৷

কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের গঙ্গাধর হাইস্কুল (নিজস্ব ছবি)

ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরাপুর গঙ্গাধর হাইস্কুলে৷ এদিন ওই স্কুলে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলিকে নিয়ে আনন্দধারা প্রকল্পের একটি বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন৷ সেই বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল জেলাশাসক, বিডিও এবং এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের৷ প্রশাসন ঠিক করে, শনিবার দুপুরের মধ্যেই স্কুলে পঠনপাঠন শেষ হয়ে যাবে৷ তারপর সেই বৈঠক করা হবে৷

কিন্তু ‘অতি উৎসাহী’ হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক দুই পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি দিয়ে দেন৷ তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরেই দেখা দিয়েছে বিতর্ক৷ যদিও এদিন বৈঠকে জেলাশাসক কিংবা বিডিও উপস্থিত থাকেননি৷ তাঁদের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন৷ তবে দুপুরে অল্প কিছু সময়ের জন্য বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী৷ তবে প্রথম থেকেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বেশ কিছু তৃণমূল নেতা৷

নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি স্কুলে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক মালদায় (নিজস্ব ছবি)

সাবিনা ইয়াসমিন বলছেন, “এদিন ওই স্কুলে কোনও দলীয় বৈঠক ছিল না৷ আনন্দধারা প্রকল্পে যুক্ত সেলফ হেল্প গ্রুপগুলিকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছিল প্রশাসন৷ সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল৷ দুপুরে অল্প কিছু সময়ের জন্য আমি বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম৷ এই বৈঠকের জন্য স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না আমার জানা নেই৷ প্রশাসন সেটা বলতে পারবে৷” যদিও অনেক চেষ্টা করেও এদিন জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল কিংবা কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের বিডিও কৈলাস প্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি৷

নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি স্কুলে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক মালদায় (নিজস্ব ছবি)

এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য, কংগ্রেসের সায়েম চৌধুরির বক্তব্য, “প্রশাসনের তরফে এই বৈঠক ডাকা হলেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন৷ তিনি গোটা বিষয়টি জানতেন৷ তাহলে তিনি কেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বলেননি? আজ ওই স্কুলে পরীক্ষাও ছিল৷ পরীক্ষা চলাকালীন প্রচুর মহিলা স্কুল প্রাঙ্গনে ভিড় জমিয়েছিলেন৷ চিৎকার চেঁচামেচি চলছিল৷ এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীরা কীভাবে পরীক্ষা দেবে?’’

নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি স্কুলে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক মালদায় (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘আসলে এই সরকার শিক্ষাকে সবসময় পিছিয়ে রাখতে চায়৷ সেই কারণেই এবার তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ এরা চায় না, মানুষ শিক্ষিত হোক৷ চায়, মানুষ তাদের কাছে ভিক্ষা নিক৷ তবে মানুষ সব দেখছে৷ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এরা মানুষের জবাব পেয়ে যাবে৷”

নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি স্কুলে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক মালদায় (নিজস্ব ছবি)

স্কুলের প্রধান শিক্ষক লুৎফর হক প্রথমে সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেন, “প্রশাসনের নোটিশে দুই পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি দিয়েছি৷ স্কুলে আজ মিটিং আছে৷ সেই কারণেই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে৷” পরে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে অবশ্য তাঁর সুর বদলে যায়৷ তিনি বলেন, “স্কুলে আজ টেস্ট পরীক্ষা ছিল৷ মিটিং শুরু হওয়ার অনেক আগেই মহিলারা স্কুলে চলে আসায় সেই পরীক্ষা 15 মিনিট পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি৷ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই মিটিং শুরু হয়৷ আজ শনিবার৷ এমনিতেই চার পিরিয়ড হয়৷ মিটিং-এর জন্য আজ দুই পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে৷”

