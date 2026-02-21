বৈঠক করবেন মন্ত্রী, নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি দেওয়া হল স্কুলে, বিতর্ক মালদায়

বৈঠক করবেন মন্ত্রী, নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি দেওয়া হল স্কুলে, বিতর্ক মালদায়
কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের গঙ্গাধর হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে৷ মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, স্কুল ছুটির বিষয়টি তিনি জানেন না৷
কালিয়াচক (মালদা), 21 ফেব্রুয়ারি: মন্ত্রী আসবেন৷ আসবেন জেলা ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারাও৷ মিটিং হবে৷ তাতে যোগ দেবেন সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলারা৷ তাই স্কুল ছুটি৷ শনিবারের এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে গোটা কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লক জুড়ে৷
মন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্তারা দাবি করেছেন, তাঁরা কেউ স্কুল ছুটি দেওয়ার কথা জানাননি৷ স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ তবে ভোটের মুখে এই ঘটনাকে হাতিয়ার করছে বিরোধী কংগ্রেস৷
ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরাপুর গঙ্গাধর হাইস্কুলে৷ এদিন ওই স্কুলে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলিকে নিয়ে আনন্দধারা প্রকল্পের একটি বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন৷ সেই বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল জেলাশাসক, বিডিও এবং এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের৷ প্রশাসন ঠিক করে, শনিবার দুপুরের মধ্যেই স্কুলে পঠনপাঠন শেষ হয়ে যাবে৷ তারপর সেই বৈঠক করা হবে৷
কিন্তু ‘অতি উৎসাহী’ হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক দুই পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি দিয়ে দেন৷ তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরেই দেখা দিয়েছে বিতর্ক৷ যদিও এদিন বৈঠকে জেলাশাসক কিংবা বিডিও উপস্থিত থাকেননি৷ তাঁদের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন৷ তবে দুপুরে অল্প কিছু সময়ের জন্য বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী৷ তবে প্রথম থেকেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বেশ কিছু তৃণমূল নেতা৷
সাবিনা ইয়াসমিন বলছেন, “এদিন ওই স্কুলে কোনও দলীয় বৈঠক ছিল না৷ আনন্দধারা প্রকল্পে যুক্ত সেলফ হেল্প গ্রুপগুলিকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছিল প্রশাসন৷ সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল৷ দুপুরে অল্প কিছু সময়ের জন্য আমি বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম৷ এই বৈঠকের জন্য স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না আমার জানা নেই৷ প্রশাসন সেটা বলতে পারবে৷” যদিও অনেক চেষ্টা করেও এদিন জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল কিংবা কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের বিডিও কৈলাস প্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি৷
এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য, কংগ্রেসের সায়েম চৌধুরির বক্তব্য, “প্রশাসনের তরফে এই বৈঠক ডাকা হলেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন৷ তিনি গোটা বিষয়টি জানতেন৷ তাহলে তিনি কেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বলেননি? আজ ওই স্কুলে পরীক্ষাও ছিল৷ পরীক্ষা চলাকালীন প্রচুর মহিলা স্কুল প্রাঙ্গনে ভিড় জমিয়েছিলেন৷ চিৎকার চেঁচামেচি চলছিল৷ এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীরা কীভাবে পরীক্ষা দেবে?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আসলে এই সরকার শিক্ষাকে সবসময় পিছিয়ে রাখতে চায়৷ সেই কারণেই এবার তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ এরা চায় না, মানুষ শিক্ষিত হোক৷ চায়, মানুষ তাদের কাছে ভিক্ষা নিক৷ তবে মানুষ সব দেখছে৷ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এরা মানুষের জবাব পেয়ে যাবে৷”
স্কুলের প্রধান শিক্ষক লুৎফর হক প্রথমে সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেন, “প্রশাসনের নোটিশে দুই পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি দিয়েছি৷ স্কুলে আজ মিটিং আছে৷ সেই কারণেই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে৷” পরে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে অবশ্য তাঁর সুর বদলে যায়৷ তিনি বলেন, “স্কুলে আজ টেস্ট পরীক্ষা ছিল৷ মিটিং শুরু হওয়ার অনেক আগেই মহিলারা স্কুলে চলে আসায় সেই পরীক্ষা 15 মিনিট পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি৷ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই মিটিং শুরু হয়৷ আজ শনিবার৷ এমনিতেই চার পিরিয়ড হয়৷ মিটিং-এর জন্য আজ দুই পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে৷”