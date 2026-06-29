মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণের উপসর্গে শনাক্ত বিরল রোগ, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টে নতুন জীবন
বোন ম্যারো পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্তকণিকা তৈরি করতে না-পারায় 'সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া'তে আক্রান্ত হন 22-এর যুবক ৷
Published : June 29, 2026 at 7:28 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: মাড়ি থেকে রক্ত পড়ার মতো সাধারণ একটি সমস্যাই শেষ পর্যন্ত সামনে এনে দিল বিরল ও প্রাণঘাতী এক রক্তরোগের অস্তিত্ব ৷ মালদার গৌড় কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান (স্নাতক)-এর 22 বছরের ছাত্র সায়ন ঘোষের শরীরে ধরা পড়ে 'সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া' ৷ এটি এমন একটি রোগ যেখানে বোন ম্যারো পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না ৷
তবে, দ্রুত রোগ নির্ণয় হওয়া, পরিবারের সহযোগিতা এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালে সফল বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের মাধ্যমে বর্তমানে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন সায়ন ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই সায়নের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ছিল ৷ প্রথমে বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ৷ পরে তিনি একজন দাঁতের চিকিৎসকের কাছে গেলে, চিকিৎসক তাঁকে একটি সিবিসি পরীক্ষার পরামর্শ দেন ৷
সেই পরীক্ষাতেই প্রথম ধরা পড়ে বড় বিপদের ইঙ্গিত ৷ দেখা যায়, সায়নের শরীরে প্লেটলেটের সংখ্যা নেমে আসে মাত্র 14 হাজারে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় অত্যন্ত কম ৷ এরপর মালদার এক চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে দ্রুত কলকাতায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ৷ একটি বেসরকারি হাসপাতালে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায়, তাঁর প্লেটলেটের সংখ্যা আরও কমে মাত্র সাত হাজারে নেমে এসেছে ৷
এরপর তড়িঘড়ি বিস্তারিত পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত হন যে তিনি 'সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া'তে আক্রান্ত ৷ মুকুন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজি, হেমাটো-অঙ্কোলজি ও বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিভাগের প্রধান চিকিৎসক রাজীব দে-এর তত্ত্বাবধানে শুরু হয় চিকিৎসা ৷
চিকিৎসকদের মতে, এই রোগে বোন ম্যারো পর্যাপ্ত পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং প্লেটলেট তৈরি করতে পারে না ৷ ফলে রোগীর শরীরে রক্তশূন্যতা, সংক্রমণের ঝুঁকি এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় ৷ সময়মতো চিকিৎসা না-হলে রোগটি প্রাণঘাতীও হয়ে উঠতে পারে ৷
সায়নের নানান উপসর্গ দেখা দিচ্ছিল সাম্প্রতিক সময়ে ৷ জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসে সায়নের টানা জ্বর শুরু হয় ৷ তাঁর শরীরে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই কমে গিয়েছে, এটি তারই সংকেত ছিল ৷ তবে, 'সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া' নির্ণয় হতেই চিকিৎসকরা দ্রুত বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের সিদ্ধান্ত নেন ৷ সেই মতো পরিবারের সদস্যদের এইচএলএ ম্যাচিং পরীক্ষা করা হয় ৷ সেই পরীক্ষায় দেখা যায়, সায়নের দাদা 28 বছরের শাশ্বত ঘোষের সঙ্গে তাঁর শরীরের একশো ভাগ এইচএলএ-র মিল রয়েছে ৷ তাই ভাইকে নতুন জীবন দিতে এক মুহূর্ত দেরি করেননি শাশ্বত ৷ তিনি দ্রুত বোন ম্যারো দান করতে রাজি হয়ে যান ৷
গত 11 মার্চ সফলভাবে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্পন্ন হয় সায়ন ঘোষের ৷ দীর্ঘ চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন সায়ন ৷ বর্তমানে ট্রান্সপ্ল্যান্ট-পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে চিকিৎসকদের নজরদারিতে রয়েছেন এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন ৷
এমন এক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সায়ন বলেন, "কখনও ভাবিনি, মাড়ি থেকে রক্ত পড়ার মতো একটি ছোট সমস্যার পিছনে এত বড় রোগ লুকিয়ে থাকতে পারে ৷ পরিবার, দাদা এবং চিকিৎসকদের সমর্থন না-পেলে এই লড়াই জেতা সম্ভব হতো না ৷"
চিকিৎসক রাজীব দে বলেন, "সিভিয়ার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া এমন একটি গুরুতর রোগ, যেখানে বোন ম্যারো পর্যাপ্ত পরিমাণে প্লেটলেট, লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না ৷ সায়নের ক্ষেত্রে প্লেটলেটের সংখ্যা অত্যন্ত কমে গিয়েছিল এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল ৷ তাই দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা খুবই জরুরি ছিল ৷ রোগী কম বয়সি হওয়ায় এবং তাঁর দাদার 100 শতাংশ এইচএলএ ম্যাচ হওয়ায় বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা ৷ ট্রান্সপ্ল্যান্টের পর প্রথম 100 দিন রোগীকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই সময়ে রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা, শরীরের অবস্থার উপর নজর রাখা, সংক্রমণ এড়ানো এবং ট্রান্সপ্ল্যান্ট সফলভাবে কাজ করছে কি না, তা দেখা হয় ৷ নিয়মিত ফলো-আপ ও চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে ধীরে ধীরে রোগীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন ৷ সায়নের দ্রুত রোগ নির্ণয়, সময়মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে আসা এবং উন্নত বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের সুবিধাই তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছে ৷"