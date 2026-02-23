জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত উমর ! মানতে নারাজ মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার

জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত উমর ! মানতে নারাজ মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার
ফাঁসানোর অভিযোগ পরিবার ও প্রতিবেশীদের ৷ কলকাতায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন বলে দাবি স্ত্রীর ৷
Published : February 23, 2026 at 6:41 PM IST
মালদা, 23 ফেব্রুয়ারি: জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কলকাতা থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে উমর ফারুক ৷ মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর পঞ্চায়েতের অশিনটোলা গ্রামের বাসিন্দা উমর ফারুক পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন ৷ কিন্তু, উমরের যে জঙ্গি যোগ রয়েছে, তা মানতে পারছেন না পরিবারের লোকজন ৷ তাঁর স্ত্রী’র দাবি, উমর নির্দোষ ৷
মালদার মানিকচকের অশিনটোলা গ্রামের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা উমর ফারুক ৷ তাঁর বাবা আক্তার হোসেন ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন একসময় ৷ আর ভাই হাসান আলি টোটো চালান এলাকাতেই ৷ আর বাড়িতে তাঁর মা ও স্ত্রী রয়েছেন ৷ পরিবারের দাবি, বেশ কয়েকবছর ধরে কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করেন উমর ৷ মাস দু’য়েক আগে বাড়িতেও এসেছিলেন তিনি ৷ আবার ঈদে বাড়ি আসার কথা জানিয়েছিলেন তিনি ৷ এমনকি নিয়ম করে প্রতিমাসেই বাড়িতে সংসার খরচও পাঠাতেন ৷ সেই উমরের জঙ্গি যোগে গ্রেফতার হওয়া মানতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা ৷
উমরের স্ত্রী সেমি খাতুন বলেন, "মোবাইলে দেখলাম স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তারপর থেকে স্বামীর সঙ্গে আর কথা হয়নি ৷ কেন স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা জানা নেই ৷ তবে, শুনেছি স্বামীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ উঠেছে ৷ রবিবার আমার স্বামীর সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল ৷ সেই সময় রোজাতে বাড়ি আসার কথা জানিয়েছিল ৷ স্বামীর কোনও সন্দেহজনক গিতিবিধি দেখিনি আমি ৷ গ্রামের লোকজনের সঙ্গেই ফোনে কথা বলতে দেখেছি ৷ স্বামী কোনও মাসে 5 হাজার, তো কোনও মাসে 10 হাজার টাকা করে সংসার চালানোর খরচ পাঠাত ৷"
সেমি খাতুন বলেন, "দিল্লি পুলিশ শুধু জানিয়েছে, স্বামী পোস্টার লাগিয়েছে ৷ তাই ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ কী পোস্টার, তা আমার জানা নেই ৷ আমার স্বামী নির্দোষ ৷ আমি আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করছি ৷" এদিকে ঘটনার পর থেকে এলাকায় শোরগোল পড়ে গেছে ৷ আর যাঁরা উমরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবার আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ পাছে যদি তাঁদেরও পুলিশ তুলে নিয়ে যায় ! বোধ করছেন ৷
আর এ নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মণিরুল শেখ বলেন, "মোবাইলে খবরে দেখলাম ওকে জঙ্গি বলা হচ্ছে ৷ ও কী করে, তা আমাদের জানা নেই ৷ এখানে পড়াশোনা করার সময় দেখতাম ৷ তারপর কলকাতাতে গিয়ে কী কাজ করছে, তা জানা নেই ৷ আমাদের ধারণা ছিল, ও চাকরির জন্য ছোটাছুটি করছে ৷ হতে পারে ওকে ফাঁসানো হয়েছে ৷ ওর বাবা গতকাল আমার সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ গ্রামের সকলেই একটু আতঙ্কে রয়েছেন ৷"