অটল পেনশন যোজনার নথিভুক্তিতে সারা দেশে দ্বিতীয় স্থানে মালদা

অটল পেনশন যোজনার নথিভুক্তিতে সারা দেশে দ্বিতীয় স্থানে মালদা
অটল পেনশন যোজনার নথিভুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র জেলা হিসাবে প্রথম পাঁচে ঠাঁই মিলেছে মালদার ৷
Published : July 30, 2026 at 3:40 PM IST
মালদা, 30 জুলাই: কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম অটল পেনশন যোজনা । এই যোজনার অধীনে নথিভুক্তিতে সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদা জেলা । শীর্ষ তালিকার প্রথম পাঁচ স্থানে ঠাঁই হয়নি পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনও জেলার । আগামীতে এই যোজনার নথিভুক্তিতে মালদা জেলাকে শীর্ষ স্থানে নিয়ে যেতে একাধিক পদক্ষেপ করছে মালদা জেলা প্রশাসন ।
কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম অটল পেনশন যোজনা । এই যোজনার অধীনে 18 থেকে 40 বছর বয়সি ভারতীয় নাগরিকরা শর্তসাপেক্ষে 60 বছরের পর পেনশন পেতে পারেন । 60 বছর পূর্ণ হওয়ার পর উপভোক্তারা পেনশন বিকল্প অনুযায়ী প্রতিমাসে 1 হাজার টাকা থেকে 5 হাজার টাকা পেনশন পেতে পারেন । মৃত্যুর পর উপভোক্তার স্বামী অথবা স্ত্রী এই পেনশনের সুবিধা পেয়ে থাকেন ।
কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পে মালদার অবস্থান নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীনিবাস পাটিল, ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি-সহ অন্যান্যরা ।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 1 জুন থেকে 27 জুলাইয়ের মধ্যে মালদা জেলাতে 12 হাজার 49 জন এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন । লক্ষ্যমাত্রার শতাংশের হিসেবে যা 275 শতাংশ । এই তালিকার প্রথম পাঁচে থাকা পাঁচটি জেলার মধ্যে বাকি সমস্ত জেলা বিহারের । তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে বিহারের নওদা জেলা । দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র জেলা মালদা ।
মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের অটল পেনশন যোজনায় নথিভুক্তিতে আমরা সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি । এই প্রকল্পের নথিভুক্তি করেন বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ । আমরা বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সুবিধে পাইয়ে দিতে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ক্যাম্পের আয়োজন করছি । এমনকি শনিবার রবিবারও এই ক্যাম্প করা হচ্ছে । প্রতি সপ্তাহে এই প্রকল্প নিয়ে দুটি করে মিটিং করা হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পে ভালো কাজ করেছে তাদের সম্মানিত করা হয়েছে । আশা করছি দ্রুত আমরা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারব ।"