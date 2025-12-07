ETV Bharat / state

দেশজুড়ে এগোলেও মালদায় বেহাল পোস্টাল ব্যাংকিং সিস্টেম, হুঁশিয়ারি কর্মীদের

পোস্টাল ব্যাংকিং সিস্টেমে জেলার স্থান পিছন থেকে দ্বিতীয় ৷ এর জন্য কর্মীদের দায়ী করছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ৷

দেশজুড়ে এগোলেও মালদায় বেহাল পোস্টাল ব্যাংকিং সিস্টেম (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 7, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
মালদা, 7 ডিসেম্বর: ভারতীয় ডাক বিভাগ দেশের সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক ৷ এমন নেটওয়ার্ক পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে রয়েছে কি না প্রশ্ন রয়েছে তা নিয়েও ৷ শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরেও রয়েছে পোস্ট অফিস ৷ কয়েক বছর হল, ভারতীয় ডাক বিভাগ আর শুধুমাত্র চিঠিপত্র আদানপ্রদানের সঙ্গেই জড়িত নয়, তার সঙ্গে মিলেছে ব্যাংকিং পরিষেবাও ৷ দেশে সবচেয়ে বেশি শাখা রয়েছে পোস্টাল ব্যাংকের ৷

উচ্চবিত্তদের সঙ্গে গরিব মানুষও এখন পোস্টাল ব্যাংককেই ভরসার জায়গা বলে মনে করছেন ৷ তাঁরা নিজেদের অ্যাকাউন্টও খুলছেন ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে মালদা ডিভিশন ৷ পোস্টাল ব্যাংকিং সিস্টেমে বর্তমানে এই জেলার স্থান পিছন থেকে দ্বিতীয় ৷ কেন এই পরিস্থিতি, তা বুঝতে পারছেন না কেউ ৷ তবে এর জন্য বিভাগের কর্মীদের দায়ী করছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ৷

পোস্টাল ব্যাংকিং সিস্টেমে জেলার স্থান পিছন থেকে দ্বিতীয় (নিজস্ব চিত্র)

এনিয়ে ডাক বিভাগের উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের পোস্টমাস্টার জেনারেল ঋজু গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "পোস্টাল ব্যাংকিং সিস্টেম অনুযায়ী মালদা ডিভিশনের স্থান পিছনের দিক থেকে দু’নম্বরে ৷ অথচ ডাক বিভাগের উপর মানুষের আস্থা রয়েছে ৷ সমস্ত স্তরের মানুষ যাতে ডাক বিভাগে নিজেদের সঞ্চয় জমা রাখতে পারেন, তার জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগ একাধিক প্রকল্প চালু করেছে ৷ কিন্তু আমাদের বিভাগের কর্মীদের ঢিলেমির জন্যই প্রকল্পগুলির অগ্রগতি আশানুরূপ হচ্ছে না ৷ নতুন প্রজন্মের প্রচুর কর্মীকে ডাক বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ দুঃখজনক হলেও সত্যি, কাজের প্রতি তাঁদের খুব একটা আগ্রহ নেই ৷ চলতি আর্থিক বছরে মালদা ডিভিশন লক্ষ্যমাত্রার মাত্র 15 শতাংশ পূরণ করতে পেরেছে ৷ আমরা সবকিছু লক্ষ্য রাখছি ৷ আগামী দু’মাসের মধ্যে পরিস্থিতির বদল না-হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে ৷"

দেশে কুরিয়র সার্ভিস চালু হওয়ার পর থেকেই ভারতীয় ডাক বিভাগ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে ৷ চটজলদি চিঠিপত্র নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনোর জন্য মানুষ কুরিয়র সার্ভিসের দিকে ঝুঁকে পড়েন ৷ তারপর চলে আসে ইন্টারনেটের যুগ ৷ এই যুগে মানুষ মুঠোফোনেই নিজেদের জরুরি বার্তা সবাইকে পৌঁছে দিতে পারছেন ৷ ফলে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায় দেশের অত্যন্ত পুরনো এই নেটওয়ার্ক ৷ ডাক বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করতে চালু করা হয় পোস্টাল ব্যাংকিং সিস্টেম ৷ যে কোনও স্তরের মানুষ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মতো যে কোনও ডাকঘরেও নিজেদের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন ৷

এখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের তুলনায় সুদের হারও ভালো ৷ এছাড়াও পোস্টাল ব্যাংকিং সিস্টেমে রয়েছে জীবনবিমা প্রকল্প, গ্রামীণ সঞ্চয় প্রকল্প, শিশুদের সঞ্চয় প্রকল্প, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা-সহ একাধিক প্রকল্প ৷ এসব চালু হওয়ার পর বাস্তবিক অর্থেই ভারতীয় ডাক বিভাগ ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে ৷ গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে ৷ সেই জায়গায় মালদা ডিভিশনের প্রোগ্রেস রিপোর্ট শুধুই হতাশার ৷

