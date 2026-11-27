ঘুষ নিতে গিয়ে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার মালদার রেল আধিকারিক
Bribe by Rail Officer: গতকাল রাত সাড়ে 10টা নাগাদ ওই করণিককে তুলে নিয়ে যায় সিবিআই। সিল করে দেওয়া হয় রেল আধিকারিকের কোয়ার্টারটি ৷
Published : November 27, 2026 at 10:13 AM IST
মালদা, 27 নভেম্বর: ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের করণিক অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট উমাশঙ্কর পাণ্ডে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে প্রায় 6 ঘণ্টা জেরার পর রাত 11টা নাগাদ ওই করণিককে গ্রেফতার করে সিবিআই। সিল করে দেওয়া হয় করণিকের কোয়ার্টারও। যদিও এনিয়ে এখনও সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষেরও।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিবিআইয়ের এক আধিকারিক বলেন, "ওই করণিককে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। তাঁর কোয়ার্টার থেকে বেশ কিছু নথিপত্র আমরা সংগ্রহ করেছি। তদন্তের স্বার্থে ওই কোয়ার্টার সিল করে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁকে গ্রেফতার করছি। পরে বিস্তারিত তথ্য সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরা হবে।"
তবে সিবিআই সূত্রে খবর, ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা হয়েছে ওই করণিককে। রেল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেল 5টা নাগাদ ডিআরএম ভবনে পৌঁছয় সিবিআইয়ের এক প্রতিনিধি দল। খানিক সময় পর থেকেই চলতে থাকে জিজ্ঞাসাবাদ। ওই করণিকের বয়ান অনুযায়ী, সিবিআইয়ের একটি প্রতিনিধি দল হানা দেয় তাঁর কোয়ার্টারে। রাত সাড়ে 10টা নাগাদ ওই করণিককে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় সিবিআই। একটি সূত্রের দাবি, অনেক দিন ধরেই ওই আধিকারিকের আচরণের উপর নজর রাখা হচ্ছিল । শেষমেশ হাতে আসা প্রমাণের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । জেরা করে আরও কিছু তথ্য় উঠে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
জানা গিয়েছে, একাধিক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করার পর রাত এগারোটা নাগাদ সিল করে দেওয়ার হয় ওই কোয়ার্টার। সেখানে সিবিআইয়ের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের তরফে একটি নোটিশও লাগিয়ে দেওয়া হয়। ওই নোটিশে জানানো হয়েছে, তদন্ত, সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উমাশঙ্কর পাণ্ডের কোয়ার্টারটি সিল করা হল। সিবিআইয়ের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চের ইনস্পেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ না-করে কোনওভাবেই এই কোয়ার্টার খোলা যাবে না।
রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আরও প্রমাণের সন্ধানে ডিআরএম ভবনে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা।
ওই কোয়ার্টারের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "সকলে তাঁকে পাণ্ডেজি বলে ডাকতেন। পরিবারের লোকজনও এখানে থাকতেন। তবে তাঁরা কিছুদিন আগে বাড়ি গিয়েছেন। "