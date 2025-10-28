ETV Bharat / state

কলকাতা থেকে গ্রেফতার কুখ্যাত মাদক কারবারি, বড় সাফল্য মালদা পুলিশের

ধৃত মাদক কারবারি ড্রাগ ট্রেডিং সার্কিটের মূল প্রোডিউসার এবং ডিস্ট্রিবিউটর বলে চিহ্নিত ৷ নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্টে মামলা ৷

DRUG DEALER ARRESTED
কলকাতা থেকে কুখ্যাত মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করল কালিয়াটক থানার পুলিশ ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 7:00 PM IST

মালদা, 28 অক্টোবর: বেআইনি মাদক কারবারের বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশের ৷ কালিয়াচক থানার পুলিশের জালে ধরা পড়েছে কুখ্যাত মাদক ডিলার হাসমত শেখ ৷ সোমবার কলকাতা থেকে হাসমতকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে তার দুই সঙ্গীকে ৷ সোমবার রাতে ধৃতদের মালদায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গল অথবা বুধবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হবে ৷ তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ বছর পঁয়ত্রিশের হাসমত শুধু জেলা বা রাজ্য নয়, গোটা দেশে মাদক ডিলার হিসাবে কুখ্যাত ৷ তার বাড়ি কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনটোলা গ্রামে ৷ অল্প বয়স থেকেই বেআইনি মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে ৷

Drug Dealer Arrested
মালদা পুলিশের হাতে গ্রেফতার মাদক ডিলার হাসমত শেখ ৷ (ছবি- মালদা জেলা পুলিশ)

এই জেলার মূল তিন মাদক ডিলারের মধ্যে হাসমত একজন ৷ কয়েক বছর ধরে বেআইনি ড্রাগ ট্রেডিং সার্কিটের মূল প্রোডিউসার এবং ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে পুলিশের খাতায় চিহ্নিত ৷ শুধু মালদা জেলা বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশেই তার নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রয়েছে ৷ কয়েকশো ক্যারিয়ার তার অধীনে কাজ করে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ তার বিরুদ্ধে একাধিক নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্টে মামলা রয়েছে ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর গোয়েন্দারা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ৷

কালিয়াচক থানা সূত্রে খবর, হাসমতকে ধরতে বছর দু’য়েক আগে নীল নকশা তৈরি করা হয় ৷ সেই মতো কাজও শুরু করে পুলিশ ৷ বামুনটোলা ও তার আশেপাশের গ্রাম থেকে হাসমতের গ্রুপের একশোরও বেশি সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় ৷ পরিস্থিতি যে আর অনুকূল নয়, তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন হাসমত ৷ তাই কালিয়াচক এলাকা থেকে এই বেআইনি ব্যবসার হাব সরিয়ে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জে নিয়ে যায় হাসমত ৷

মূলত মণিপুর থেকেই মাদকের কাঁচামাল আমদানি করত হাসমত ৷ একাধিক হাত ঘুরে সেই কাঁচামাল পৌঁছতো তার সাহেবগঞ্জের হাবে ৷ শুধু এনডিপিএস অ্যাক্টেই নয়, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও একাধিক মামলা রয়েছে ৷ হাসমত শেখের বিরুদ্ধে আর্থিক তদন্ত প্রায় শেষের পথে ৷ নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পদক্ষেপ করছে ৷

এ নিয়ে পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, "হাসমতের সঙ্গে সাব্বির শেখ ও রবিউল শেখ নামে আরও দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ সাব্বিরের বাড়ি শাহবাজপুরে ৷ রবিউল শেখ ঝাড়খণ্ডের রাজমহল এলাকার বাসিন্দা ৷ সে মণিপুর থেকে মাদক তৈরির কাঁচামাল হাসমতকে সরবরাহ করত ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের দফায়-দফায় জেরা চালাচ্ছেন তদন্তকারী অফিসাররা ৷ তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় ৷ তবে, হাসমতের গ্রেফতারি মাদক কারবারের বিরুদ্ধে অভিযানে জেলা পুলিশের বড় সাফল্য ৷ আশা করা যায়, তার গ্রেফতারির পর বেআইনি মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানে আরও গতি আসবে ৷"

DRUG DEALER HASMAT SHEIKH
DRUG
NCB
মাদক কারবার
DRUG DEALER ARRESTED

