প্রোডিউসার করার লোভ দেখিয়ে আশি লাখ প্রতারণা ! টালিগঞ্জে অভিনেতাকে গ্রেফতার করল মালদার পুলিশ

প্রোডিউসার করার লোভ দেখিয়ে আশি লাখ প্রতারণা ! টালিগঞ্জে অভিনেতাকে গ্রেফতার করল মালদার পুলিশ
সোমবার 14 দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
Published : September 7, 2026 at 8:05 PM IST
মালদা, 7 সেপ্টেম্বর: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে টলিউড অভিনেতা ও পরিচালক ওয়াসিম আক্তার ওরফে আসিমকে গ্রেফতার করল রতুয়া থানার পুলিশ । রবিবার রাতে কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে রতুয়া থানায় নিয়ে আসা হয় । সোমবার 14 দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
অভিযোগ, বাংলা সিনেমায় প্রোডিউসার করে দেওয়ার কথা বলে রতুয়ার বাসিন্দা মহম্মদ আজহারুদ্দিনের থেকে প্রায় আশি লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে । এনিয়ে গত জানুয়ারি মাসে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আজহার । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে টালিগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় ওয়াসিম আক্তারকে ।
মহম্মদ আজহারুদ্দিন বলেন, "2022 সালে ওয়াসিম আক্তার নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় । ওকে সোশাল মিডিয়ায় সকলে সাহি বাংলা নামে চেনে । ধীরে ধীরে সেই পরিচয় পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত চলে যায় । সেই সময় ও আমাকে সিনেমায় বিনিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব দেয় । ও আমাকে বলে টাকা বিনিয়োগ করলে ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে লাভ হয়ে যাবে । প্রথমে রাজি না-হলেও পরবর্তীতে ও নানাভাবে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে । এক সময় আমি ওই ফাঁদে পা দিয়ে দিই । পরবর্তীতে আমি একটি জমি বিক্রি করি । তার সঙ্গে আরও কিছু টাকা আমি বিনিয়োগ করি । কালিয়াচক চ্যাপ্টার ওয়ান ও লুঙ্গিম্যান দুটো সিনেমায় আমি মোট আশি লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করি । এই টাকার বিনিময়ে সে আমাকে সিনেমার প্রোডিউসার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । আমাকে ইম্পা অফিসের একটি কার্ডও দেওয়া হয়েছিল । তারপর থেকে কাজ শুরু হয় ।"
আজহারের আরও অভিযোগ, "সিনেমার কাজ শেষ হতেই সে আমাকে প্রোডিউসার পদ থেকে সরিয়ে দেয় । পরে আমি যখন সেই কার্ড ভেরিফিকেশন করি, তখন জানতে পারি ওই কার্ড কোনওদিনই আমার নামে ছিল না । সেই কার্ডটি ও নিজের নামে করেছিল । এরপরই আমি বুঝতে পারি, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে । এরপর আমি 2024 সালের জুন মাসে ইম্পা অফিসে অভিযোগ দায়ের করি । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কালিয়াচক চ্যাপ্টার ওয়ান সিনেমার রিলিজ ডেট পিছিয়ে দেওয়া হয় ৷ এরপরে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়, ওয়াসিম টাকা দিলে আজহার এনওসি দেবে, তারপরেই সিনেমা মুক্তি পাবে । কিন্তু কোনওমতে সে ওই সিনেমা রিলিজ করে দেয় । অবশেষে চলতি বছরের 5 জানুয়ারি আমি রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি । আজ খবর পেলাম রতুয়া থানার পুলিশ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকা থেকে ওয়াসিমকে গ্রেফতার করেছে ।"
এবিষয়ে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "এক ব্যক্তির প্রতারণার অভিযোগের ভিত্তিতে ওয়াসিম আক্তারকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সংবাদমাধ্যমে এখনই আর কিছু জানানো সম্ভব নয় ।"