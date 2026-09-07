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প্রোডিউসার করার লোভ দেখিয়ে আশি লাখ প্রতারণা ! টালিগঞ্জে অভিনেতাকে গ্রেফতার করল মালদার পুলিশ

সোমবার 14 দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।

Malda police arrest actor from Tollygunge
টালিগঞ্জ থেকে অভিনেতাকে গ্রেফতার করল মালদার পুলিশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 8:05 PM IST

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মালদা, 7 সেপ্টেম্বর: আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে টলিউড অভিনেতা ও পরিচালক ওয়াসিম আক্তার ওরফে আসিমকে গ্রেফতার করল রতুয়া থানার পুলিশ । রবিবার রাতে কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে রতুয়া থানায় নিয়ে আসা হয় । সোমবার 14 দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।

অভিযোগ, বাংলা সিনেমায় প্রোডিউসার করে দেওয়ার কথা বলে রতুয়ার বাসিন্দা মহম্মদ আজহারুদ্দিনের থেকে প্রায় আশি লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে । এনিয়ে গত জানুয়ারি মাসে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আজহার । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে টালিগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় ওয়াসিম আক্তারকে ।

টালিগঞ্জে অভিনেতাকে গ্রেফতার করল মালদার পুলিশ (ইটিভি ভারত)

মহম্মদ আজহারুদ্দিন বলেন, "2022 সালে ওয়াসিম আক্তার নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় । ওকে সোশাল মিডিয়ায় সকলে সাহি বাংলা নামে চেনে । ধীরে ধীরে সেই পরিচয় পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত চলে যায় । সেই সময় ও আমাকে সিনেমায় বিনিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব দেয় । ও আমাকে বলে টাকা বিনিয়োগ করলে ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে লাভ হয়ে যাবে । প্রথমে রাজি না-হলেও পরবর্তীতে ও নানাভাবে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে । এক সময় আমি ওই ফাঁদে পা দিয়ে দিই । পরবর্তীতে আমি একটি জমি বিক্রি করি । তার সঙ্গে আরও কিছু টাকা আমি বিনিয়োগ করি । কালিয়াচক চ্যাপ্টার ওয়ান ও লুঙ্গিম্যান দুটো সিনেমায় আমি মোট আশি লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করি । এই টাকার বিনিময়ে সে আমাকে সিনেমার প্রোডিউসার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । আমাকে ইম্পা অফিসের একটি কার্ডও দেওয়া হয়েছিল । তারপর থেকে কাজ শুরু হয় ।"

Malda police arrest actor from Tollygunge
লুঙ্গিম্যান ফিল্মে বিনিয়োগ (পোস্টারের ছবি)

আজহারের আরও অভিযোগ, "সিনেমার কাজ শেষ হতেই সে আমাকে প্রোডিউসার পদ থেকে সরিয়ে দেয় । পরে আমি যখন সেই কার্ড ভেরিফিকেশন করি, তখন জানতে পারি ওই কার্ড কোনওদিনই আমার নামে ছিল না । সেই কার্ডটি ও নিজের নামে করেছিল । এরপরই আমি বুঝতে পারি, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে । এরপর আমি 2024 সালের জুন মাসে ইম্পা অফিসে অভিযোগ দায়ের করি । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কালিয়াচক চ্যাপ্টার ওয়ান সিনেমার রিলিজ ডেট পিছিয়ে দেওয়া হয় ৷ এরপরে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়, ওয়াসিম টাকা দিলে আজহার এনওসি দেবে, তারপরেই সিনেমা মুক্তি পাবে । কিন্তু কোনওমতে সে ওই সিনেমা রিলিজ করে দেয় । অবশেষে চলতি বছরের 5 জানুয়ারি আমি রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি । আজ খবর পেলাম রতুয়া থানার পুলিশ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকা থেকে ওয়াসিমকে গ্রেফতার করেছে ।"

এবিষয়ে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "এক ব্যক্তির প্রতারণার অভিযোগের ভিত্তিতে ওয়াসিম আক্তারকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সংবাদমাধ্যমে এখনই আর কিছু জানানো সম্ভব নয় ।"

TAGGED:

MALDA POLICE
ACTOR ARRESTED ON FRAUD CHARGE
অভিনেতা গ্রেফতার
মালদা পুলিশ
TOLLYGUNGE ACTOR ARRESTED

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