'এটা মিরাকল' ! তারাপীঠ থেকে বেঁচে ফেরার ভয়াবহ কাহিনি মালদার জীবনানন্দের মুখে

'এটা মিরাকল' ! তারাপীঠ থেকে বেঁচে ফেরার ভয়াবহ কাহিনি মালদার জীবনানন্দের মুখে
তারাপীঠের অগ্নিদ্বগ্ধ হোটেলে প্রাণরক্ষা তিওয়ারি পরিবারের ৷ এখনও আতঙ্কের চাদরে মোড়া পুরো পরিবার ৷ 'মিরাকল', বলছেন তাঁরা ৷
Published : August 18, 2026 at 8:55 PM IST
মালদা, 18 অগস্ট: এখনও চোখেমুখে আতঙ্ক ৷ কথা বলতে গিয়ে কারও গলা বুজে আসছে, কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ছেন ৷ বলছেন, উপরওয়ালার আশীর্বাদেই গতকাল তাঁরা প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন ৷ নতুন জীবনের জন্য তাঁরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন ৷
সোমবার ভোরে তারাপীঠের অগ্নিকবলিত হোটেল থেকে ঘরে ফেরার পর ঘটনার আকস্মিকতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের পুখুরিয়ার তিওয়ারি পরিবার কিংবা তাঁদের গাড়ির চালক ৷ এই আতঙ্ক থেকে তাঁরা কবে বেরিয়ে আসতে পারবেন, কেউ জানেন না ৷
শ্রাবণে শিব আরাধনা করতে দেওঘর গিয়েছিলেন পুখুরিয়ার জীবনানন্দ তিওয়ারি ৷ এলাকায় রবি নামেই পরিচিত তিনি ৷ গত শনিবার নিজেদের গাড়িতে তাঁরা দেওঘর যান ৷ সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী-সহ পরিবারের সাতজন ৷ তাঁদের মধ্যে ছিল দু'টি বাচ্চাও ৷ দেওঘরে শিবের পুজো দিয়ে তাঁরা রবিবার রাতে তারাপীঠ পৌঁছন ৷ অভিশপ্ত হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে তাঁরা রুমে চলে যান ৷ সারাদিনের ক্লান্তি তাঁদের ঠেলে দেয় ঘুমের দেশে ৷
এরপরের ঘটনা রবিবাবুর মুখেই শোনা যাক ৷ তিনি বলে চললেন, "রাতে হোটেলের ঘরে ঢুকেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি ৷ পরদিন ভোরে গাড়ির চালক আমাদের ডাকতে শুরু করে ৷ তার ডাকেই ঘুম ভাঙে ৷ ও বলতে থাকে, কাকু উঠুন, নীচ থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে ৷ পুরো ঘরে ধোঁয়া মনে হচ্ছে ৷ আপনারা সবাই ঘুম থেকে উঠুন ৷ ঘুম থেকে উঠেই আমরা হোটেলের নীচে যাওয়ার চেষ্টা করি ৷ আমরা চারতলার ঘরে ছিলাম ৷ যে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলাম, সেই সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখি, সেখানে ধোঁয়ায় ভরে রয়েছে ৷ আমরা ওই গেটটা লাগিয়ে দিয়ে ব্যালকনিতে চলে যাই ৷ সেখানে গিয়ে দেখি, ততক্ষণে দমকল চলে এসেছে ৷"
আতঙ্ক চোখে বলতে থাকেন, "হোটেলের আগুন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে ৷ নিজেদের বাঁচাতে আমরা চিৎকার করতে থাকি ৷ কিন্তু, দমকলের লোকজন আমাদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলেন না ৷ তখন হাতের পাশে নজরে পড়ে একটি সুইচ বোর্ড ৷ আমরা সেটা উপর থেকে নীচে ফেলে দিই ৷ ওই বোর্ডটা কারও মাথার উপর পড়েছিল কি না, সেটাও বুঝতে পারিনি ৷ কিন্তু সেটা দেখেই দমকলের লোকজন আমাদের নজর করে ৷ আমরা চিৎকার করে বলতে থাকি, মইটা যেন আমাদের ফ্লোরে দেওয়া হয় ৷ আমরা সবাই ওই মই দিয়ে নীচে নামতে পারব ৷ কিন্তু সেই মই আমাদের ফ্লোর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছিল না ৷ নীচের ফ্লোর থেকে ক'য়েকজনকে ওই মই দিয়ে উদ্ধার করা হল ৷"
জীবনানন্দ তিওয়ারির আরও সংযোজন, "দলকর্মীরা হাত দেখিয়ে আমাদের আশ্বস্ত করেন, তাঁরা আমাদেরও উদ্ধারের চেষ্টা করছেন ৷ ততক্ষণে আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে ৷ তখন দমকলের এক অফিসার-সহ আরও কয়েকজন গ্রিলের দরজা ভেঙে আমাদের অন্য সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে আনেন ৷ হোটেলে কতজন ছিল তা আমাদের জানা নেই ৷ তবে দমকল আর পুলিশ সঠিক সময়েই ঘটনাস্থলে চলে এসেছিল ৷ কীভাবে হোটেলে আগুন লাগল জানি না ৷ তবে এখনও আমরা ওই দৃশ্য ভুলতে পারছি না ৷"
সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন রবিবাবুর স্ত্রী টুম্পা পাণ্ডে তিওয়ারি ৷ তাঁর কথায়, "প্রথমে বাবাধাম গিয়েছিলাম ৷ ফেরার পথে আমার স্বামী মায়ের দর্শন করার ইচ্ছেপ্রকাশ করে ৷ রবিবার রাত সাড়ে দশটায় নিজেদের গাড়িতে আমরা তারাপীঠ পৌঁছই ৷ নীচেই রাতের খাবার খেয়ে নিই ৷ তারপর চারতলার রুমে গিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ি ৷ আমাদের গাড়ির চালক মনোজ প্রামাণিক অন্য ঘরে ঘুমিয়েছিল ৷ ভোরের দিকে ওর ঘুম ভাঙে ৷ সে আমাদের জানায়, হোটেলে আগুন লেগেছে ৷"
শেষে তিনি বলেন, "প্রথমে ভেবেছিলাম, পাশের হোটেল কিংবা নীচে আগুন লেগেছে ৷ যখন আমরা ঘর থেকে বেরোই, তখনই আগুনের ফুলকি উড়তে দেখি ৷ প্রাণ বাঁচাতে আমরা ব্যালকনিতে ছুটে যাই ৷ চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে থাকি ৷ কিন্তু আমাদের আওয়াজ নীচ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছিল না ৷ তখন মনে হয়েছিল, আর বাঁচব না ৷ নীচের ফ্লোরেই আগুন ৷ কোথায় থেকে আগুন লাগল জানি না ৷ আগুনে আমাদের কারও কোনও ক্ষতি হয়নি ৷ ঈশ্বর আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন ৷ এটা মিরাকল ছাড়া আর কী বলব!"