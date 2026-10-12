রামকেলিতে মোক্ষলাভের পর সিদ্ধিলাভের পালা, সতীপীঠ কামাখ্যার থিম মালদার নাটমন্দিরে
Malda Natmandir Durga Puja Theme: পরপর দু’বছর ভারতীয় তন্ত্রসাধনার দুই তীর্থক্ষেত্রকে তুলে ধরছে নাটমন্দির দুর্গোৎসব কমিটি ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 12, 2026 at 8:14 PM IST
মালদা, 11 অক্টোবর: যোনিপীঠ কামাখ্যা ৷ নাম শুনলেই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীর মনে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির মিশ্র ভাব জেগে ওঠে ৷ দেশবাসীর কাছে এই সতীপীঠ রহস্যে মোড়া ৷ কালিকা পুরাণ অনুযায়ী, স্ত্রী’র মৃতদেহ নিয়ে মহাদেব যখন তাঁর তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছিলেন, তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে মা সতীর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে 51টি জায়গায় পতিত হয় ৷ সতীর যোনিমুদ্রা পড়েছিল অসমের নীলাচল পাহাড়ে ৷ সেই গর্ভাংশ থেকেই সৃষ্টি শক্তিপীঠ কামাখ্যার ৷
প্রাচীন কাল থেকে কামাখ্যা মন্দির তন্ত্রসাধনা ও শক্তি উপাসনার অন্যতম প্রধান পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত ৷ ভারতীয় তান্ত্রিক সমাজে এই শক্তিপীঠের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ৷ এই মন্দিরে দেবী মহামায়ার কোনও মূর্তি নেই ৷ এখানে দেবীকে যোনিরূপে পুজো করা হয় ৷ সেই কারণেই এই শক্তিপীঠ যোনিপীঠ নামেও পরিচিত ৷ প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ধারণা, অম্বুবাচীর সময় দেবীর ঋতুচক্র চলে ৷ তাই সেই সময় তিনদিন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে ৷ চতুর্থ দিন মন্দিরে প্রজনন পরব অনুষ্ঠিত হয় ৷
ভক্তদের বিশ্বাস, দেবী রজঃস্বলা হওয়ার তিনদিন মন্দিরের কাছে থাকা ব্রহ্মপুত্র নদের জল লাল হয়ে যায় ৷ তন্ত্রসাধকদের কাছে কামাখ্যা মন্দির উচ্চতর পীঠ ৷ সারা বছর এখানে সাধু ও অঘোরিরা উপস্থিত হন ৷ অনেকেরই ধারণা, এখনও তান্ত্রিকরা তাঁদের সাধনার সময় কালা জাদু করে থাকেন ৷ এ’বছর অম্বুবাচীর সময় কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রীকে কামাখ্যা মন্দিরে দেখা গিয়েছে ৷ সরকারের তরফেও এই তীর্থক্ষেত্রে মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে ৷
এবার সেই কামাখ্যা মন্দিরকেই মালদা শহরে উপস্থাপনা করতে চলেছে নাটমন্দির দুর্গোৎসব কমিটি ৷ এবার এই পুজো 32 বছরে পা দিচ্ছে ৷ প্রতি বছরই নতুন কিছু থিমের আমদানিতে নাটমন্দিরের দুর্গাপুজো এখন শহরবাসীর কাছে মাস্ট লিস্টেড ৷ কখনও মালদার আম, কখনও গম্ভীরার মতো প্রাচীন লোকসংস্কৃতি, কখনও রামকেলি ধামের ইতিহাস তারা তুলে ধরেছে মানুষের সামনে ৷ কয়েক বছর ধরে এই পুজো নানা পুরস্কারও পাচ্ছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে সরকারি সম্মাননাও ৷ এবার শুধু প্যান্ডেল নয়, কামাখ্যা মন্দিরে থাকা নানা ধরনের ভাস্কর্যও পুজো মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে ৷
নাটমন্দিরে কিন্তু পুজো শুরু হয়েছে প্রতিপদ তিথি থেকেই ৷ প্যান্ডেলের পিছনে স্থায়ী মন্দিরে মায়ের ঘটপুজোয় ব্যস্ত ছিলেন পুরোহিত খগেন্দ্রনাথ পাণ্ডে ৷ তিনি বললেন, "30 থেকে 35 বছর ধরে এই পুজো করছি ৷ এবারের পুজোয় কামাখ্যা মাকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ মা গৌরী হলেন প্রকৃত অর্থে মা দুর্গা ৷ রাজা দক্ষ নিমন্ত্রণ না-করায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হন ৷ সবার সামনে স্বামীর অপমান সহ্য করতে না-পেরে দেহ রাখেন মা গৌরী ৷ তখনই মহাদেব তাঁর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন ৷ তাঁকে শান্ত করতেই গৌরীর দেহ 52টি খণ্ডে ভাগ করে দেন বিষ্ণুদেব ৷ যে যে জায়গায় সেই দেহাংশ পড়েছিল, তার প্রতিটিই সতীপীঠ ৷ এর মধ্যে 51টি পীঠের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ নীলাচল পাহাড়ে গৌরীদেবীর যোনিমুদ্রা পতিত হয়েছিল ৷ পরবর্তীতে সেখানে কামাখ্যা পীঠ স্থাপিত হয় ৷ মা কামাখ্যাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয় ৷ এবার নাটমন্দিরে সেই কামাখ্যা মন্দিরের দৃশ্যপটই তুলে ধরা হচ্ছে ৷"
ভারতীয় তান্ত্রিকদের মতে, তাঁদের তন্ত্রসাধনায় মালদার রামকেলি এবং অসমের কামাখ্যা পীঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে এই দুই স্থানের মাহাত্ম্য রয়েছে ৷ কোনও তন্ত্রসাধককে অবশ্যই এই দুই ধামে সাধনা করতে হবে ৷ কারণ, সাধকের মোক্ষ ও সিদ্ধি, এই দুইয়ের সঙ্গম হতেই হবে ৷
ক্লাব সদস্য বিষ্ণু গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "রামকেলিকে মোক্ষলাভের পীঠস্থান বলা হয় ৷ কামাখ্যা সিদ্ধিলাভের স্থান হিসাবে চিহ্নিত ৷ আমরা গত বছর রামকেলি ধামকে থিম হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম ৷ তখন থেকে আমাদের চিন্তায় ছিল, পরের বছর পুজোর থিম কী হবে ৷ অনেক চিন্তাভাবনা করেই আমরা এবার কামাখ্যা পীঠকে থিম করেছি ৷ গত বছর আমাদের পুজো সরকারি সম্মননা লাভ করেছে ৷ এবার দেখা যাক কী হয় ৷ এখনও হয়তো মণ্ডপের সঙ্গে প্রতিমার সামঞ্জস্য ততটা হয়নি ৷ কিন্তু পুরো কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই সামঞ্জস্য সকলেই দেখতে পাবেন ৷"
আরেক পুজো উদ্যোক্তা মঙ্গল দাস বলেন, "প্রতি বছরই আমরা নতুন কোনও ভাবনা পুজো মণ্ডপে তুলে ধরি ৷ মালদার মানুষ যাতে এই শহরেই কামাখ্যা মন্দিরের দর্শন করতে পারেন, এবার আমরা সেই চেষ্টা করছি ৷ আমাদের পুজোয় বরাবরই ভক্তির ভাব থাকে ৷ মানুষের মনে কামাখ্যা পীঠের একটা আলাদা জায়গা রয়েছে ৷ আমরা চাই, মালদার মানুষ আমাদের মণ্ডপে এসে কামাখ্যা দর্শন করুন ৷ এবার আমাদের প্রতিমা তৈরি করেছেন শিল্পী মিন্টু পাল ৷ এবার আমাদের বাজেট গত বছরের থেকে একটু বেড়ে হয়েছে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ৷ গতবার মালদাবাসী আমাদের পুজো উপস্থাপনা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছিলেন ৷ আমাদের আশা, এবারও মানুষের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাব ৷ মহাপঞ্চমী তিথিতে ক্লাব সদস্যরাই আমাদের পুজোর উদ্বোধন করবেন ৷"
প্রতি বছর এই পুজো মণ্ডপের থিম তৈরি করেন শিল্পী কল্লোল মজুমদার ৷ এবারও তিনিই কামাখ্যা থিমের সৃষ্টিকর্তা ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "আমরা প্রতি বছরই নতুন নতুন থিম নিয়ে চিন্তাভাবনা করি ৷ গতবার রামকেলিকে থিম হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম ৷ এবার নিয়েছি কামাখ্যাকে ৷ প্রায় দু’মাস ধরে মণ্ডপের কাজ হচ্ছে ৷ মহাপঞ্চমীতে এই পুজোর উদ্বোধন ৷ তার আগেই আমরা মণ্ডপের কাজ শেষ করে ফেলব ৷ আমরা এই মণ্ডপে থার্মোকল ব্যবহার করছি না ৷ সব তৈরি হয়েছে ফোম, প্লাইবোর্ড, কাঠ, বাঁশ দিয়ে ৷ আমরা যথাসাধ্য পরিবেশবান্ধব প্যান্ডেল তৈরি করার চেষ্টা করেছি ৷ মণ্ডপের আলো আর শব্দও মন্দিরের উপযোগী হিসাবে করা হচ্ছে ৷ গতবার আমরা সরকারি সম্মাননা-সহ প্রায় 10টি পুরস্কার পেয়েছিলাম ৷ আমাদের আশা, এবার পুরস্কারের সংখ্যা গত বছরকে ছাপিয়ে যাবে ৷"