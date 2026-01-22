অন্ধ্রের পর চেন্নাই ! মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, খুন বলে সন্দেহ পরিবারের

অন্ধ্রের পর চেন্নাই ! মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, খুন বলে সন্দেহ পরিবারের
ট্রেনে ওঠার সময় ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন ওই পরিযায়ী শ্রমিক ৷ ন'দিন পর দেহ উদ্ধার হয় তাঁর ৷
Published : January 22, 2026 at 8:13 PM IST
মালদা, 22 জানুয়ারি: আটদিন ধরে কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ ন'দিনের মাথায় রেল লাইনের ধারে জঙ্গলের মধ্যে থেকে উদ্ধার হল মালদার শ্রমিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে চেন্নাইয়ের পার্শ্ববর্তী স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ৷ মৃতের পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ তুলছেন ৷ ভোটের মুখে এই ঘটনা নিয়ে ফের বিজেপি ও তৃণমূলের তরজা শুরু হয়েছে ৷
মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আলমগীর আলম ৷ বয়স 29 বছর ৷ বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মশালদহ বাজার এলাকায় ৷ পেশায় শ্রমিক আলমগীর মাস দেড়েক আগে চেন্নাইয়ে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে যান ৷ সেখানেই কাজ করছিলেন তিনি ৷ দিন কয়েক আগে হায়দরাবাদে ভালো কাজের সন্ধান পান তিনি ৷ সেখান থেকে ডাক পেয়ে ন'দিন আগে তিনি হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ ট্রেনে ওঠার সময় ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন ৷ কিন্তু তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ তাঁকে ফোনেও পাচ্ছিলেন না কেউ ৷ অবশেষে আরপিএফ-এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, আলমগীর আর বেঁচে নেই ৷
আলমগীরের স্ত্রী হাবানুর খাতুন বলেন, "ও চেন্নাইয়ে কাজ করতে গিয়েছিল ৷ সেখানে ঠিকাদারের কাছ থেকে পেমেন্ট নিয়ে হায়দরাবাদে নতুন কাজ করতে যাচ্ছিল ৷ ট্রেনে ওঠার আগে আমার সঙ্গে কথাও বলে৷ আমি ওর কাছ থেকে কিছু টাকাপয়সা চাই ৷ ও জানিয়েছিল, হায়দরাবাদ গিয়ে আমাকে টাকা পাঠাবে ৷ ট্রেনে উঠে ফোন করার কথা ছিল ওর ৷ কিন্তু আর ফোন করেনি ৷ আমি ওকে অনেকবার ফোন করেছিলাম ৷ কিন্তু ও ফোন ধরেনি ৷ ও একাই চেন্নাই থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল ৷ তারপর আটদিন ধরে ওর কোনও খবর নেই ৷ চারদিকে খোঁজখবর নিয়ে ওর কোনও খোঁজ না পেয়ে সেখানকার থানাতেও বিষয়টি জানানো হয় ৷ কিন্তু কোনও পুজোর জন্য ওখানে ছুটি চলছিল ৷ সেই কারণেই ন'দিন পর রেল লাইনের ধার থেকে ওর দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ ছুটি না থাকলে হয়তো আগেই দেহ পাওয়া যেত ৷"
আলমগীরের ভাই আবু সামা বলেন, "সবাই তো রাজ্যের পরিস্থিতির কথা জানেন ৷ এখানে কাজের অভাব ৷ তাই গরিব ছেলেমেয়েরা বাইরে কাজ করে সংসার চালায় ৷ দেড় মাস আগে আলমগীরও বাইরে গিয়েছিল ৷ ও প্রথমে চেন্নাইয়ে কাজ করে ৷ ভালো কাজ পেয়ে চেন্নাই থেকেই হায়দরাবাদ যাচ্ছিল ৷ ট্রেনে ওঠার সময়ও ওর সঙ্গে ভাবির কথা হয়েছে ৷ কিন্তু ট্রেনের ভিতর ওর সঙ্গে কী ঘটনা ঘটে, সেটা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারিনি ৷ চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলে ৷ শেষ পর্যন্ত আটদিন পর রেল লাইনের ধার থেকে ওর মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷"
তিনি আরও বলেন, "আরপিএফ ক্যাম্পে গিয়ে আমরা সেটা জানতে পারি ৷ মনে হচ্ছে, ভাইকে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে কেউ খুন করেছে ৷ যদিও ওর সঙ্গে কেউ ছিল না ৷ তবে ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কেউ ওকে ধাক্কা দিয়েছে ৷ মুখমণ্ডল পুরোপুরি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ ভাইয়ের দু’টি নাবালক ছেলে রয়েছে ৷ ওরা খুব গরিব ৷ ভাইয়ের অবর্তমানে ওর পরিবারের কী হবে জানি না ৷ প্রশাসন কিংবা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কেউ এখনও এনিয়ে খোঁজখবর নিতে আসেনি ৷"
বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এই ঘটনায় ইতিমধ্যে লেগেছে রাজনৈতিক রং ৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, "34 বছরের বাম জমানায় রাজ্যে কোনও কাজ ছিল না ৷ সিপিআইএম এই রাজ্যে বেকারত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল ৷ সেই চোরেদের সরকার সরিয়ে এল ডাকাত রানির সরকার ৷ গত 15 বছর ধরে লুট আর সন্ত্রাস চলছে ৷ বেকারত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ রাজ্যে কাজ না থাকায় বেকার যুবক-যুবতীরা ভিনরাজ্যে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ তাঁরা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কাজ পাচ্ছেন ৷ এই শ্রমিক খুন হয়েছেন কি না সেটা সেখানকার পুলিশ তদন্ত করে দেখবে ৷ তাঁর পরিবার এনিয়ে মামলা করলেই আসল ঘটনা সামনে চলে আসবে ৷ কিন্তু এ'রাজ্যে যতদিন তৃণমূল থাকবে, ততদিন বেকারত্ব বাড়বে ৷ শুধু তৃণমূলের সবস্তরের নেতাদের বাড়ি-গাড়ি, সম্পত্তির পরিমাণ বাড়বে ৷"
পালটা স্থানীয় তৃণমূল নেতা সাহেব দাসের বক্তব্য, "বিজেপি সরকারই 100 দিনের কাজ বন্ধ করে শ্রমিকদের বিপাকে ফেলেছে ৷ 100 দিনের কাজ চালু থাকলে এই শ্রমিকরা বাংলা ছেড়ে ভিনরাজ্যে যেত না ৷ বাংলা থেকে যে শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কাজে যাচ্ছে, বিজেপি সরকারই তাদের বিপাকে ফেলছে ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে এই পরিযায়ী শ্রমিকরাই বিজেপিকে বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলবে ৷ এই রাজ্যে ওদের যতটুকু আছে, সেটাও থাকবে না ৷"