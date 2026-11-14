দাদুকে দেখতে গিয়ে রক্ষীদের হাতে আক্রান্ত পড়ুয়া ! ফের বিতর্কে মালদা মেডিক্যালে

দাদুকে দেখতে গিয়ে রক্ষীদের হাতে আক্রান্ত পড়ুয়া ! ফের বিতর্কে মালদা মেডিক্যালে
Malda Medical college: সুপারের কথায়, অভিযোগ সত্য হলে তা অত্যন্ত গুরুতর । ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
Published : November 14, 2026 at 8:00 PM IST
মালদা, 14 নভেম্বর: শুক্রবারের পর শনিবারও বিতর্কে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল । এবারে দশম শ্রেণির পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ নিরপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে । ইতিমধ্যে এ নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা । পাল্টা তাঁদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলছেন মেডিকেলের কর্মীরা । ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তেজনা মেডিকেল চত্বরে । অভিযোগের ভিত্তিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মেডিকেল সুপার ।
পুলিশ সূত্রের খবর, আক্রান্ত পড়ুয়ার বাড়ি ইংরেজবাজারের গয়েশপুরে । সে মালদা রেলওয়ে হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র । গত বৃহস্পতিবার আক্রান্ত পড়ুয়ার দাদু জহর শেখের খাদ্যনালীর অপারেশন হয় । শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মাসির সঙ্গে সে মেডিকেলের ট্রমা কেয়ার ভবনে দাদুকে দেখতে এসেছিল ।
আক্রান্ত পড়ুয়া জানায়, "এদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ দাদুকে দেখতে এসেছিলাম । এখানকার কর্মীরা আমাদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু করে দেয় । আমি ফোন বের করতেই ওরা আমার ফোন কেড়ে নেয় । ওরা বলে, আমি নাকি ওদের ভিডিয়ো করছিলাম । এরপর ওরা দু-তিনজন আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করে । পরে একজন পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে আসেন, উনি আমার ফোন দেখে জানান, আমার ফোনে কোনও কিছুই নেই । আমাকে অকারণে মারধর করা হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে আমরা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি ।"
আক্রান্ত পড়ুয়ার মাসি সালমা খাতুন বলেন, "আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ রোগী দেখার সময়েই এসেছিলাম । মা-কে ফোন করে কার্ড নিয়ে আসতে বলি । এখানে একজন মহিলারক্ষী ছিলেন, উনি এর আগেও আমাদের সঙ্গে ঝামেলা করেছিলেন । এরপরেই ওরা মারধর শুরু করে দেয় । অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে । ভাগ্নেকে বেধড়ক মারধর করা হয় । এখানে উপস্থিত অন্যান্য লোকজন ভাগ্নেকে বাঁচাতে গেলে ওদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি । বিষয়টি নিয়ে আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি ।"
এ ব্যাপারে মালদা মেডিকেল কলেজের সুপার গণেশচন্দ্র গাইন জানান, "ট্রমা কেয়ার ভবনের নিরাপত্তারক্ষীরা আমার কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন, কিছু রোগীর পরিবারের লোকজন নাকি ওদের মারধর করেছেন । বিষয়টি শোনার পরই আমি পুলিশকে ডেকে পাঠাই । দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলি, তাদের সমস্ত কথা শুনি । এখন শুনতে পেলাম ওই পরিবারের লোকজন নাকি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে ।"